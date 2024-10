El enfado de Joan Mir con Álex Márquez: “Me ha dado por detrás como un misil”

El piloto Joan Mir (REUTERS/Pablo Morano)

La polémica ha salpicado este fin de semana la competición de Moto GP. El Gran Premio de Motegi no fue amable con Joan Mir, cuya participación terminó de manera abrupta debido a un choque con Álex Márquez. El incidente se produjo cuando Márquez, piloto del equipo satélite de Ducati, impactó con Mir, representante de Honda, en una maniobra desafortunada que dejó a ambos pilotos en el suelo. Las motos quedaron enganchadas entre el basculante y la rueda trasera, una imagen que reflejó la contundencia del accidente. Para Mir, las consecuencias fueron evidentes, golpeando con fuerza contra las protecciones de aire y acumulando molestia física y emocional.

En un evento de tanto prestigio y nivel competitivo, este choque resultó ser un duro golpe para las aspiraciones de Mir, quien venía de una primera mitad de carrera prometedora. Su salida fue rápida y efectiva, permitiéndole avanzar varias posiciones en pocos minutos. Sin embargo, su progreso se vio drásticamente interrumpido en la curva 12, cuando Márquez, sin tiempo de reacción, lo embistió desde atrás con la fuerza de un misil, según describió Mir. El piloto balear no ocultó su enojo y, en unas declaraciones llenas de frustración, hizo saber a los medios su descontento con la situación.

“Estoy cabreado, la verdad”, afirmó Mir ante la prensa, subrayando el esfuerzo que había puesto para llegar a ese punto de la competencia. Haber quedado fuera por un error humano de otro piloto, consideró, era algo que no podía aceptar fácilmente. “Lo pones un poco todo después de no poder cuadrarlo en el sprint. He hecho una buena salida, he podido remontar varias posiciones”, continuó, dejando en claro que hasta el momento del accidente, su actuación había sido casi perfecta. “Creo que ya estaba el doce, o por ahí, y en la curva Álex se ha ido largo, yo he pasado, y cuando he entrado en la 12 me ha dado por detrás como un misil, sin pensar”, añadió.

El piloto de Ducati, Álex Márquez (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La controversia no terminó en el momento del choque. Mir criticó la falta de inmediatas medidas por parte de Dirección de Carrera, expresando su expectativa de un pronunciamiento oficial que aún no había llegado. “A ver Dirección de Carrera qué dice, porque creo que aún no se ha pronunciado”, insistió, dejando en el aire la necesidad de que los episodios de esta índole no queden impunes. Para el piloto, resulta imperativo que se establezcan sanciones claras para disuadir acciones imprudentes en el futuro.

Las críticas de Joan Mir

La espera por una sanción culminó cuando los comisarios finalmente decidieron penalizar a Álex Márquez con una vuelta larga para el próximo Gran Premio en Australia. Antes de que esta decisión fuera pública, Márquez se acercó a Mir para ofrecerle disculpas personalmente, un gesto que, aunque no borró la frustración inicial, ayudó a calmar los ánimos del balear.

A través de sus declaraciones, Mir también llamó la atención sobre un tema recurrente, lamentando que incidentes como estos parezcan ser demasiado frecuentes. “Esto no es la primera vez que me pasa”, señaló antes de ahondar en la necesidad de que los pilotos sean conscientes del peligro inherente en la pista. “Considero que esto no es nada justo”, afirmó, haciendo un llamado a la responsabilidad compartida en el manejo de las poderosas máquinas.