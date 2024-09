Marta Francés, plata en los Juegos Paralímpicos de París: “Me acordé de todo lo superado estos años, de todo lo que he pasado”

Marta Francés, plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en triatlón.

Este año, París ha disfrutado de una doble cita olímpica. Después de que el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos echaran el cierre, llegaba el turno de los Paralímpicos. Si España llegaba a la capital francesa con el listón alto para los primeros, con los Paralímpicos esperaba salirse del medallero. Y así lo hicieron. La delegación española consiguió colgarse un total de 40 preseas, de las cuales 7 eran de oro, 11 de plata y 22 de bronce. Fueron muchos los deportes donde los españoles brillaron y, entre ellos, en el paratriatlón. Marta Francés hizo vibrar a todo un país que veía como su atleta acababa segunda, aunque ella solo se enterara de ello pocos instantes antes de llegar a la meta, como ella misma ha asegurado en una conversación con Infobae España durante la premier de Topuria: Matador.

Marta cumplió uno de sus sueños al coronarse plata de paratrialtón en la cita parisina. ”Yo venía de ser subcampeona del mundo, entonces llegaba con ganas de subirme al podio, pero había un nivelón y en los Juegos“, asegura. Sin embargo, eso no le impidió colgarse la presea: “Yo quería hacer mi mejor versión, disfrutar de París. Y bueno, en el último momento me entero de que voy segunda y dije ‘madre mía, lo he conseguido’”. La atleta sufre hemiparasia lateral izquierda como secuela de un tumor que tuvo en el cerebelo cuando tenía 16 años. Se estrenó en la natación cuando estudiaba Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y fue subcampeona de España en 2019. Ese mismo año decidió dar el salto al triatlón y su debut fue por todo lo alto: campeona nacional.

Tras la confirmación y entrar en meta, llegó la euforia: “Lo celebré por todo lo alto, señalé a mi familia, me acordé de todo lo superado estos años y bueno, creo que para mí fue tal el orgullo de conseguir esa plata olímpica, después de todo lo que he pasado, que creo que me acordaré de todo. Lo disfruté a mi manera porque me daba igual ya todo”. La emoción de la meta dio paso ya a una celebración más sosegada, pero no por ello menos importante: “Después me fui con mis padres y con mi hermano a comerme una hamburguesa. Estaba ya de la dieta hasta las narices y me fui a por una hamburguesa. Esa fue mi celebración”.

La paratleta española Marta Francés (REUTERS/Maria Abranches)

Ahora, tras la cita olímpica, su agenda no descansa. El Europeo y el Mundial son sus citas cercanas, donde va a por todas, dado que su objetivo es “acabar la temporada por todo lo alto”. Aunque su foco va mucho más allá. La atleta ya tiene puesta la mirada en Los Ángeles: “Voy a estar compitiendo en 2025 en dos deportes, en ciclismo y en triatlón. El objetivo es Los Ángeles 100%, pero bueno, competiré en el que mejor me sienta”. Lo que está claro es que para los próximos Juegos Paralímpicos, España tendrá a Marta Francés luchando por volver a subir al podio y colgarse la medalla al cuello. Aunque este no es el único sueño que ha cumplido.

Marta Francés y Topuria

Tan solo un día después de subir al podio en París, Marta Francés ya estaba pensando en cumplir siguiente sueño: conocer a Ilia Topuria. “Hola, Ilia Topuria. Soy Marta Francés, desde ayer medalla de plata paralímpica en paratriatlón y una gran admiradora tuya. ¿Cuántos me gusta en el tuit original de mi medalla para que se cumpla mi sueño de conocerte? #siemprepalante”, escribió en su cuenta de la red social X la atleta. Y lo cierto es que el luchador de la UFC contestó: “Los sueños se cumplen, solo hay que creerlo y tú lo haces. Resérvate 18 de septiembre”.

La cita era para acudir a la premier de la película que protagoniza el luchador. Y ahí se presentó, donde tuvo la oportunidad de disfrutar de Topuria: Matador, a la par que cumplía otro sueño. Ahora Marta continúa creyendo y soñando con más éxito, mientras se prepara para la próxima cita olímpica.