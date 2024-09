Fernando Alonso exige más a Aston Martin y el jefe de la escudería responde

El piloto español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin (REUTERS/Issei Kato)

El Nano quiere más. Fernando Alonso vuelve a sorprender al mundo de la Fórmula 1 con su destacada actuación en el último Gran Premio, celebrado en Singapur. A pesar de que no estaba dentro de los pronósticos, el piloto asturiano cruzó la línea de meta en octava posición, compitiendo incluso con el Ferrari de Carlos Sainz. Este resultado ha superado ampliamente las expectativas de su equipo, Aston Martin, quienes no habían anticipado un rendimiento tan alto en esta etapa de la temporada.

La exigencia de Alonso se hizo evidente una vez más cuando demandó mejoras significativas al equipo. Tras la carrera, expresó su deseo de “subir el nivel” y admitió que, siendo realista, el escenario más probable era terminar en la decimoquinta posición junto a Carlos Sainz. “Esto es lo mejor que podía hacer...”, mencionó el bicampeón mundial, dejando claro que sus estándares y expectativas de seguir creciendo y mejorando.

La respuesta a estas demandas no se hizo esperar. Mike Krack, el jefe de Aston Martin, abordó las solicitudes de Alonso y reconoció la necesidad de introducir mejoras. “¿Mejoras en las próximas carreras? Sí, sí, es verdad. Ahora hay un parón largo que nos permitirá terminar todo y traer actualizaciones en las próximas carreras”, afirmó Krack en una entrevista recogida por DAZN.

La próxima oportunidad para que Aston Martin demuestre estas mejoras será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará en el Circuito de las Américas. Este evento se perfila como crucial, ya que el equipo de Silverstone planea introducir su segundo gran paquete de mejoras del año. Cabe recordar que el primer conjunto de actualizaciones, presentado en Imola durante la primavera pasada, no tuvo el impacto esperado e incluso fue perjudicial para el rendimiento del AMR24.

Fernando Alonso en su monoplaza durante el GP de Singapur (REUTERS/Edgar Su)

En contraste, tanto Alonso como Krack han señalado que actualmente tienen una mayor comprensión del coche, lo que ha permitido que los datos del túnel de viento se correspondan finalmente con lo que se ve en la pista. Esta correlación entre los datos teóricos y el rendimiento en el circuito es una buena noticia para el equipo, pero la verdadera prueba será ver si puede traducirse en mejores posiciones en las carreras restantes. Con seis pruebas por disputar para finalizar el Mundial de Fórmula 1, Aston Martin tiene mucho trabajo por delante. Aunque la atención está centrada en las actualizaciones inmediatas, el equipo también mira hacia el futuro, particularmente hacia el año 2026. Con la implementación de un nuevo reglamento y bajo la supervisión del renombrado ingeniero Adrian Newey, Aston Martin espera estar mejor preparado para enfrentar los desafíos que vendrán.

Las aspiraciones del equipo británico no solo se limitan al corto plazo. Están comprometidos a construir una base sólida que les permita competir al más alto nivel en las próximas temporadas. En este contexto, la participación de un piloto de la talla de Alonso es esencial. Su experiencia y su capacidad para exprimir al máximo las prestaciones del coche son activos invaluables que Aston Martin no puede permitirse desaprovechar.

Aston Martin y las mejoras en los monoplazas

La escudería ha reconocido que, además de las mejoras técnicas, necesitan seguir trabajando en aspectos como la aerodinámica y la integración de nuevas tecnologías que les permitan ser más competitivos. “Ahora que entendemos mejor el coche, podemos trabajar de manera más efectiva en nuestras áreas débiles y maximizar nuestras fortalezas”, expresó Krack, subrayando la importancia de esta nueva fase de desarrollo. El papel de Alonso en este proceso es crucial. Sus críticas no son meras quejas, sino un reflejo de su deseo inquebrantable de ganar. “Fernando siempre ha sido un piloto que no se conforma con el status quo. Sus demandas nos impulsan a ser mejores y a no cometer los mismos errores del pasado”, añadió Krack.

Así, mientras el calendario avanza y las carreras se suceden, el foco está en cómo Aston Martin responderá a este desafío. Con el trabajo de ingeniería de Adrian Newey y la determinación de Fernando Alonso, el equipo tiene todos los componentes para dar un salto cualitativo. Sin embargo, solo el tiempo dirá si estas mejoras se traducen en resultados tangibles en la pista. Por ahora, la expectativa está puesta en el Gran Premio de Estados Unidos y en los avances que puedan presentar.

Fernando Alonso está realizando una de sus mejores temporadas, pero necesita que su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, levante el vuelo si quieren pelear por la segunda posición del campeonato