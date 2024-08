El as en la maga que tiene Aston Martin para los próximos años en F1: “Nos ayudará a ser más competitivos”

Aston Martin de Fernando Alonso en Silverstone. (Peter Cziborra/REUTERS)

El domingo 25 de agosto regresa la Fórmula 1 tras las vacaciones estivales. El escenario de la próxima carrera será Países Bajos, donde esperará la marea naranja para animar a Max Verstappen. Los aficionados del motor están expectantes por ver cómo vuelven a rugir los monoplazas, sobre todo aquellos que no empezaron con buen pie la temporada.

Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso, es una de las escuderías que no cumplió con las expectativas en la primera mitad del año. No obstante, el equipo británico introdujo un nuevo paquete de mejoras en Budapest. En el Gran Premio de Hungría no se comportó como se esperaba, pero en Bélgica comenzó a responder.

La escudería tiene como objetivo remontar sus resultados en las carreras que quedan por disputarse. Sin embargo, Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, recuerda que el límite presupuestario que ha establecido la FIA convierte a la Fórmula 1 en un “juego de eficiencia”.

Los ingleses, a día de hoy, depende del túnel de viento de Mercedes y de otros proveedores externos. Por ello, desde Aston Martin son claros, y saben que para mejorar el coche necesitan mejores instalaciones. Tendrán más recursos en su nueva fábrica en Silverstone.

“Esto es una carrera de desarrollo. Cosas como tener nuestro propio túnel de viento, nuestro nuevo simulador, la nueva fábrica, nos hará ser más eficientes. La era del límite presupuestario es un juego de eficiencia, todo se trata de eficiencia”, afirmó McCullough en la web oficial de la Fórmula 1.

Un camino duro

En 2023, Aston Martin firmó una temporada de en sueño, incluso dependiendo de proveedores externos para fabricar sus piezas. Tampoco contaban con un túnel de viento propio. Lawrence Stroll, dueño de la escudería y padre de Lance Stroll, aumentará el apoyo económico para instalar una nueva fábrica en Reino Unido. Serán equipo de fábrica de Honda desde 2026.

“Fundamentalmente, tenemos normativas deportivas, técnicas y financieras. Si quieres ser más eficiente con tu tiempo, tus recursos, puedes hacer un mejor trabajo, tener más dinero para desarrollar el coche y tener las piezas más rápido. Estás compitiendo ante otros nueve equipos que están haciendo lo mismo. Por ese motivo, esas pequeñas ganancias, desde el punto de vista de la eficiencia, te ayuda a ser más competitivo”, añadió.

“La nueva fábrica ha sido determinante para nosotros. Es mejor para la comunicación, para la calidad, tendremos menos papeleo, menos llamadas a proveedores. Nos da más control para nuestro propio destino”, finalizó.

La nueva casa Aston Martin

La base del equipo británica ya se inauguró en 2023, no obstante, quedaban detalles por pulir. Entre ellos, el tan codiciado túnel de viento. “La inauguración de este campus tecnológico completa una etapa apasionante en nuestro camino para convertirnos en aspirantes al título. Representa una mejora sustancial con respecto a lo que teníamos hasta ahora. Un equipo de F1 con aspiraciones mundialistas precisa una instalación de este calibre”, comentó Lance Stroll, según recoge el medio SoyMotor.

“Creemos que es una declaración audaz de la forma en que Aston Martin funcionará estos próximos años. Es un entorno ‘premium’, lujoso, a imagen de la marca. Queremos que este lugar sea extraordinario y transmite imagen de confort, creatividad y orgullo”, añadió Lawrence.

