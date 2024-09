Así entrena Fernando Alonso para no acabar tan exhausto como sus compañeros en el GP de Singapur

El piloto español, Fernando Alonso (REUTERS/Benoit Tessier)

El Nano es mucho Nano. Este fin de semana se celebraba el GP de Singapur y gran parte de la expectación la acaparó ya antes de que comenzaran los entrenamientos, la escudería de Fernando Alonso, Aston Martin. El equipo de Lawrence Stroll esperaba introducir pequeñas modificaciones en el coche del asturiano. Sin embargo, tras la competición, deslumbró, fue el propio piloto. Y es que, a sus 43 años, es el piloto más mayor de toda la Fórmula 1, pero también el que mejor soporta las condiciones de la competición y así lo demostró en el GP de Singapur.

Chaleco helado para Daniel Ricciardo, que se quitó la camiseta nada más bajarse del coche. Leclerc se echó varias toallas mojadas sobre el cuerpo. A algunos no les salían las palabras y otros no siquiera podían bajarse del coche. Y es que, la cita asiática expone a los pilotos a unas condiciones extremas en las que llegan a perder hasta cuatro litros de líquidos, debido a la humedad, que donde el 70%. Sin embargo, hubo uno de los protagonistas de la parrilla que estaba preparado para afrontar el reto y a quien las condiciones del Gran Premio no le afectaron como a sus compañeros: Fernando Alonso, quien tras la competición, al ver el estado de sus compañeros, bromeó: “Parece que están por aquí todos más cansados que yo...”.

Lo cierto es que para evitar ese tipo de situaciones, Fernando Alonso se somete a un duro entrenamiento que le permite mantener el nivel. Y es que, el asturiano es consciente de la preparación física que necesita. Además, hace unos meses aseguró que estaba trabajando con los nutricionistas del equipo y habían decidido cambiar ciertos hábitos para mejorar su rendimiento. Lo cierto es que es necesario introducir ciertos cambios a medida que cambian las competiciones y, como en casi todos los deportes, las campañas con cada vez más largas.

El entrenamiento de Fernando Alonso

“La primera parte las pretemporadas las hacemos en los Alpes, en Italia, en la montaña... Tenemos datos históricos míos de funcionamiento del cuerpo, en el cardio, en 1 Km, en 5 kms, en 10 kms, en estado de reposo, en mil y un test de grasa versus músculo que tienes en el cuerpo, con pruebas de reacción, con las luces. Y luego máximos del gimnasio, de pesas y de cosas que tenemos históricas”, aseguró en declaraciones ante los medios recogidas por ABC.

Quien también aseguró que tras los controles pertinentes se dieron cuenta de que estaba perdiendo masa muscular. En este sentido, la dieta ha sido fundamental para él, dado que ha podido ganar músculo y compensar el factor edad que estaba empezando a jugar en su contra. Se trata de una nueva forma de mejorar su condición física de cara a las competiciones que, como se ha podido comprobar este fin de semana, ha tenido su efecto, dado que ha sido el único piloto de la parrilla que no ha acabado por los suelos tras la carrera.

Fernando Alonso está realizando una de sus mejores temporadas, pero necesita que su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, levante el vuelo si quieren pelear por la segunda posición del campeonato