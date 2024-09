El futbolista del Real Madrid que rescindió su contrato antes de tiempo para jugar en la Kings League

David De la Víbora (imagen del Instagram de David De la Víbora)

Desde hace tiempo, la Kings League está pagando cada vez más peso y en especial entre los más jóvenes, dado que muchos de ellos han relegado el deporte tradicional a un segundo puesto para situar en primer lugar este formato que nació con su primera edición en 2023 y desde entonces no ha hecho más disparar sus cotas de interés. Es por ello que muchos futbolistas ya retirados decidieran unirse a este innovador proyecto que nació con el objetivo de cambiar las reglas del fútbol tradicional. Ahora un jugador de la cantera del Real Madrid ha ido un paso más allá y a temprana edad ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional y cambiar el fútbol tradicional por la Kings League.

A principios de septiembre, David De la Víbora sorprendía a los aficionados al anunciar la rescisión de su contrato con el Real Madrid, al que todavía le quedaba un año para concluir. En un primer momento, esta decisión iba enfocada a buscar nuevas oportunidades en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, donde pensaba finalizar su carrera universitaria mientras lo compaginaba con su gran pasión: el fútbol. Sin embargo, una llamaba de un exjugador del club blanco tiró sus planes por la borda y dio un giro de 180 grados a su trayectoria: una oferta para jugar en la Kings League.

Iker Casillas fue quien llamó a su puerta y le ofreció jugar en el 1K. No era una competición desconocida para él dado que el jugador se juntaba con sus amigos y su hermano, como él mismo ha detallado en redes sociales, para ver los partidos de la Kings League. “Para mí es un nuevo reto al que me tengo que acostumbrar”, relata el joven, quien asegura que cuando recibió la llamada dijo: “Cuenta conmigo porque me subo al barco. David De la Víbora quiero que sea un jugador que marque las diferencias. Quiero llegar a esa Final Four con ellos”, destaca. De esta forma da un giro radical a su carrera para comenzar una nueva etapa lejos del club blanco, donde comenzó cuando era tan solo un niño de 8 años.

Uno de los canteranos más conocidos del Real Madrid es ahora nuestro jugador 13. Que se prepare la @KingsLeague Bienvenido De La Víbora🌪️🔥#1kfutbolclub #kingsleague pic.twitter.com/1WXb9mtuqB — 1K Fútbol Club (@1kfutbolclub) September 3, 2024

12 años en el Real Madrid

Tras su andanza en las categorías inferiores del Real Madrid, donde ha crecido a nivel profesional y personal, David fue cedido al Levante, al Mérida y después al Castellón. Ahora, con la experiencia de más de 12 años en el club blanco, ese donde ha vestido la camiseta y defendido los colores a lo largo de los años y de las distintas categorías, se prepara para su nueva etapa, aunque lo hará de la mano de un exjugador que, como él, creció en la cantera blanca.

Casillas, presidente del club al que se suma David, le acompañará en su nuevo episodio en la Kings League, donde se espera que despunte como lo hacía cuando vestía la camiseta blanca. Ahora con un nuevo club y un nuevo objetivo: llegar a la Final Four.