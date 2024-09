El halago de Flavio Briatore a Alonso por su trayectoria en F1: “Es difícil entenderle. Todavía está motivado…”

Fernando Alonso, Flavio Briatore y Giancarlo Fisichella en una imagen de archivo. (EFE)

Después de una semana sin Fórmula 1, los monoplazas regresarán a rugir en la pista de Bakú, Azerbaiyán, entre el 13 y el 15 de septiembre. Pese a la mala racha que ha encadenado Aston Martin desde el comienzo de la temporada, se ha convertido en el centro de todas las miradas en las últimas semanas.

Aunque se trataba de un secreto a voces, el 10 de septiembre la escudería británica convocó una rueda de prensa para presentar al nuevo integrante de su equipo. Adrian Newey ya exingeniero de Red Bull, formará parte de la marca de Lawrence Stroll a partir de 2025, aunque no podrá trabajar en el coche de ese año, se tendrá que esperar a poner su nombre en el de 2026.

Sin embargo, esa no es la única noticia que afecta a los de Aston Martin. Flavio Briatore, empresario italiano y exdirector de la casa Renault entre 2002 y 2009, habló de Fernando Alonso. Ambos trabajaron juntos en la escudería francesa y coincidieron en 2005 y 2006, años en los que el asturiano se hizo con sus dos títulos mundiales.

El futuro de Alonso

El transalpino es emprendedor, director comercial, director deportivo, personalidad de televisión y socialité italiano. Durante 22 años estuvo vinculado con el español. Como recoge F1world, Briatore sigue asombrado con la calidad y el talento del de Aston Martin. El piloto debutó a los 20 años y, actualmente, tiene 43, no obstante, mantiene la misma ilusión que cuando empezó.

Fernando Alonso en Azerbaiyán. (Hannah Mckay/REUTERS)

“Fui entrenador de Alonso durante 22 años. ‘Escribimos’ 22 años de matrimonio. Pero, de nuevo, es difícil entender a Fernando. Sigue tan motivado como un piloto joven...”, indicó el italiano. “Vive en Mónaco y anda en bicicleta todos los días, ¡recorre 60-70-80 kilómetros cada día! Va al gimnasio todos los días. Cada vez que vamos a cenar es muy, muy atento. Nunca escatima con la comida. Es increíble”, confesó Briatore.

Su contrato se alarga hasta 2026, aunque con la llegada de Newey todo está en el aire. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bakú habló sobre sus planes después del final de su acuerdo con Aston Martin. “Después de 2026 estaré pilotando en Fórmula 1 o en alguna otra categoría. Estaré ligado a Aston Martin de alguna forma”, indicó.

Dentro de dos temporadas, la Fórmula 1 sufrirá un cambio importante en su normativa. Esta situación sumada a la llegada de Honda como fabricante oficial de los motores de Aston Martin y las innovaciones de Newey, el proyecto de los de Silverstone se presume atractivo. “Es un día increíble para el equipo. La visión de Lawrence (Stroll) empieza a tomar forma con este edificio, con Adrian, Honda, Aramco, el túnel de viento. Somos el equipo del futuro. Para mí será una oportunidad increíble en lo profesional por poder trabajar con Adrian y vestir estos colores verdes, que estoy muy orgulloso”, expresó Alonso durante la rueda de prensa en la nueva fábrica.

No obstante, esta percepción ha cambiado en las últimas semanas. A mediados de agosto, el mismo Briatore confesó en el pódcast Formula for Success que su carrera tenía fecha de cierre: “Si me preguntas si Fernando quiere seguir después de que terminemos contrato, nuestro último año será 2026 por el momento. No sé qué quiere hacer después. ¿Quiere seguir un año más?”.

“Honestamente, no sé si quiere dejar 2026 como su último año o si quiere seguir adelante. Sinceramente, no lo sé. Depende del sentimiento que tenga sobre las carreras y el momento, no sé si tendrá una familia en ese momento y lo que sea. Pero seguro que es alguien único. Nunca había visto a alguien así, tan decidido todos los días. No rendirse nunca. Increíble”, finalizó.