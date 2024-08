Qué son la Boccia y el Goalball, los deportes desconocidos de los Juegos Paralímpicos

Logo de los Juegos Olímpicos de París. (Benoit Tessier/REUTERS)

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 comienzan el miércoles 28 de agosto. En total serán 11 días repletos de deporte, hasta la ceremonia de clausura que tendrá lugar el 8 de septiembre. Esta será la 17ª edición de esta competición y participarán en ella 4.400 deportistas de 182 países diferentes.

España contará con 150 representes, entre los que se encuentran 139 con discapacidad y 11 de apoyo. Respecto a Tokio 2020, la delegación española aportará 15 atletas más. El objetivo es superar la cifra de 36 medallas que se logró en tierras japonesas. Hace cuatro años, los deportistas regresaron con nueve oros, 15 platas y 12 bronces.

Se competirá en 22 deportes diferentes, en un total de 549 eventos con medalla. Las disciplinas que estarán presentes en la capital gala son: atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, goalball, halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro, triatlón y voleibol sentado.

Los españoles competirán en 16 de las 22 categorías. Los seis deportes en los que no se ha logrado representación son: bádminton, fútbol-5, goalball, hípica, rugby en silla de ruedas y voleibol sentado. La mayoría de las disciplinas están presentes también en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, existen dos categorías que son desconocidas.

Boccia

Entrenamiento de boccia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Issei Kato/REUTERS)

El deporte de la boccia se remonta hasta la Grecia Clásica. Se practica de forma individual, por parejas o en equipos. La pista es rectangular, de 12,5 x 6 metros, y los jugadores se turnan para lanzar sus bolas lo más cerca posible de una esfera blanca o ‘gato’ que hace de objetivo. Se podría asimilar al juego de la petanca, aunque con diferencias.

Se disponen de cuatro o seis ‘mangas’, en función de la modalidad, y gana el que más cerca acabe de la blanca. Cada pelota que se haya conseguido colocar cerca del ‘gato’ y por delante de la primera del contrario suma un punto extra.

El deporte de la boccia lo practican personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa, y que se colocan en uno de los extremos del campo, desde donde lanzan las bolas. La competición se estructura por clases de discapacidad:

BC1: limitaciones severas de actividad que afectan a sus piernas, brazos y tronco. Suelen necesitar una silla de ruedas y pueden competir con ayuda de un asistente.

BC2: existe una mejor función del tronco y del brazo, por lo que son capaces de lanzar la bola sin ayuda.

BC3: tienen limitaciones en el uso de brazos y piernas y el control del tronco es deficiente o nulo. No son capaces de agarrar o lanzar la bola con soltura, así que se les permite utilizar una rampa con la ayuda de un asistente.

BC4: participan jugadores sin discapacidad cerebral que afecte a la coordinación. Pueden lanzar la bola sin asistencias.

Los asistentes deportivos se sitúan de espaldas durante las finales, con el objetivo de no influir en el resultado. Únicamente responden a las órdenes de los jugadores y no se permite aconsejarles o ver el juego mientras no se les requiera. Esta disciplina se convirtió en paralímpica en Nueva York 1984. Actualmente, es un deporte practicado en 75 países del mundo.

La boccia se disputará entre los días 29 de agosto y 5 de septiembre. España contará con representación en esta modalidad. Viajarán a París Vasile Agache y Sara Aller en la categoría de BC4 por parejas y Amagoia Arrieta en BC1.

Goalball

Equipo de Lituania en Tokio 2020. (Bernadett Szabo/REUTERS)

Su origen no tiene que ver con lo deportivo, sino con lo terapéutico. El goalball nació como una forma de rehabilitación para los soldados heridos en la II Guerra Mundial. Posteriormente, se extendió por todo el mundo y, en la actualidad, lo practican atletas ciegos o con discapacidad visual. Se emplea un balón sonoro y ha logrado convertirse en una de las competiciones más interesantes de los Juegos Paralímpicos.

Como en todos los deportes de equipo, en el goalball se enfrentan dos conjuntos de tres jugadores cada uno. En cada punta de la pista se sitúa una portería de 9 metros de ancho y 1,3 metros de alto. El objetivo es anotar en la red contraria tras lanzar rodando la pelota. No existen porteros ni jugadores de campo, todos los integrantes deben tratar de marcar y defender su meta. La pelota debe botar al menos una vez para que el gol sea válido. Cada partido se divide en dos tiempos de 12 minutos.

Los jugadores deben llevar un antifaz, ya que en un mismo equipo puede haber jugadores con distintos niveles de discapacidad visual. A diferencia de en el deporte no adaptado, en los recintos está prohibido gritar o hacer ruido, para que no se cubra el sonido que emite el balón. Solo se permite animar tras marcar un tanto. Las categorías de clasificación son: B1, B2 y B3.

Su primera aparición fue en Toronto 1976, aunque en aquella ocasión fue solo a modo de exhibición. La llegada definitiva del goalball fue en Arnheim 1980, para los equipos masculinos, y en Nueva York 1984 para los femeninos.

La fase de grupos se celebra entre los días 29 de agosto y 1 de septiembre. El 2 de septiembre y hasta el jueves 5 se disputarán los partidos eliminatorios. España no cuenta con ningún equipo en esta competición.