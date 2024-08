La relación amor-odio entre Joao Félix y el Atlético de Madrid: de fichaje estrella a salir por la puerta de atrás

El jugador portugués Joao Félix con la camiseta del Atlético de Madrid (EFE/Emilio Naranjo)

La relación Joao Félix-Atlético de Madrid está a punto de llegar a su fin. Los rumores acerca de su salida son cada vez más sólidos e inminentes y apuntan dirección Chelsea. Los Blues tendrían ya un acuerdo con el club rojiblanco para llevar a cabo el traspaso del jugador. Un movimiento que ansían culminar ambas partes, tanto Joao como el Atlético, dado que su relación no hecho más que encallarse y enturbiarse temporada tras temporada. Ahora parece que ese nubarrón que se cierne sobre el centrocampista y el club madrileño podría convertirse en sol si finalmente se oficializa su salida.

En el verano de 2019, el Atlético de Madrid anunciaba a bombo y platillo el fichaje de su nueva estrella. Esa por la que habían pujado también el Real Madrid y el Barcelona y finalmente acabó cayendo en las filas rojiblancas. La nueva perla portuguesa dejaba atrás el Benfica, en club en el que se había convertido en una gran promesa del fútbol, para brillar en España y en toda Europa. Con un precio final de 127 millones de euros se cerró la transacción, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club rojiblanco. Su estilo indicaba que podría haber encajado mejor en el Barcelona, pero fue en el equipo liderado por el Cholo donde le acogieron con los brazos abiertos.

De él se esperaban grandes cosas, pero no estuvo a la altura de las expectativas. La primera temporada fue de adaptación, la segunda estuvo a la sombra de Luis Suárez y en la tercera las lesiones lastraron su campaña. A ello se suma que la relación con el Cholo Simeone no era buena. Nunca llegaron a congeniar. Nunca se entendieron. El planteamiento y la visión de juego del argentino nunca se adaptaron a las características del luso. El Atlético aprovechó el mercado de invierno durante la temporada 22/23 para ceder al jugador al Chelsea. Una gran oportunidad para uno de los jugadores que a los que se les presuponía mayor futuro en ese momento, a pesar de no haberlo demostrado con la camiseta rojiblanca.

Joao Félix con la camiseta del Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

A partir de ese momento, la relación entre el club madrileño y el portugués terminó de encallarse del todo. La temporada siguiente Joao sería cedido al Barcelona hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo, con los azulgranas tampoco desplegó su mejor versión. Su llegada, al igual que lo fue con el Atlético, fue esperanzadora. Llegaba a un equipo con pocas capacidades de fichar y con una plantilla que no convenía a los aficionados ni al entrenador. Xavi llevaba tiempo pidiendo jugadores y entonces llegó el luso. Su andanza en Barcelona se resume en pocos minutos sobre el verde.

La Eurocopa tampoco le sirvió de escaparate. Su actuación en la competición internacional pasó sin grandes hechos reseñables, sin actuaciones relevantes, con un perfil más bien bajo. Así, tras caer ante Francia en cuartos de final, Joao regresó a España con la incógnita de qué sería de su futuro, qué camiseta vestiría, qué colores defendería. Tras unos días de vacaciones volvió a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Todavía tenía contrato con el club rojiblanco, pero ninguno de los dos quería retomar esta relación.

Jorge Mendes entra en escena

Ante la encrucijada de que ni Joao Félix quería quedarse en Madrid, ni el Atlético quería al jugador en su plantilla, Jorge Mendes, representante del luso, ha entrado en escena para mover los hilos y buscar acomodo al jugador. Todavía no hay nada cerrado, pero todo indica que será el Chelsea el nuevo club del centrocampista. Conoce a los Blues, el campo y la afición. Ya ha vestido sus colores. Él quiere y ellos le quieren. Por lo tanto, el fichaje podría oficializarse esta semana.

La historia que comenzó con un halo de esperanza e ilusión llegaría a su fin. La historia de ese joven Joao Félix que llegaba a Madrid para brillar con el Atlético y convertirse en una estrella vistiendo la camiseta rojiblanca está a punto de llegar a su fin. Los caminos de ambos se separan, pero volverán a juntarse, aunque sea en un duelo entre el Chelsea y los colchoneros. Eso es lo bonito del fútbol.

Joao Félix y el Cholo Simeone (REUTERS/Susana Vera)