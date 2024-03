El incierto regreso de Joao Félix al Metropolitano: Atlético y Barcelona siguen sin llegar a un acuerdo

Joao Félix celebra su gol ante el Atlético (REUTERS).

22:51 horas del pasado 1 de septiembre. Resta poco más de una hora para que finalice el mercado de fichajes veraniego y consigo la posibilidad de inscribir futbolistas para la temporada 2023/2024. El Barça necesita moverse con rapidez y alta precisión para evitar exceder el límite financiero. El tiempo corre en su contra, pero las decisiones a su favor. Joan Laporta, presidente del club, da un paso al frente y presenta en LaLiga el aval que permite a los azulgranas cerrar sobre la bocina los fichajes de Joao Cancelo y Joao Félix, al que consiguieron alejar del Atlético, que no desvincular, ya que renovó hasta 2029 antes de llegar en calidad de cedido al club catalán, con el que se enfrenta este domingo (21.00 horas) a su exequipo. El Metropolitano cierra un juicio cuya primera vista se produjo en Montjuic.

Un solitario gol de Joao Félix, extramotivado, decidió un partido (1-0) en el que el Barça fue superior en el inicio, llegando a jugar su mejor fútbol de la temporada, y acabó con el Atlético volcado en el segundo tiempo tras haber añadido otra primera mitad a su libro de los horrores. Si existiera un diccionario de LaLiga que fuese actualizando sus definiciones a medida que se suceden las temporadas, el partido entre Barça-Atlético de esta campaña aparecería al lado de la palabra morbo, en toda su amplitud. Competitivo, ya que ninguno quería perder comba respecto a Real Madrid y Girona en la tabla; futbolístico porque el encuentro fue vibrante, y picante porque Joao Félix se enfrentaba por primera vez a su exequipo con la camiseta del Barça y acabó siendo determinante mostrando los retazos del cholismo que aún quedan impregnados en su juego.

Guerra interna en el Barcelona por Joao

La ruptura entre Simeone y Joao Félix dividió a la afición colchonera que por momentos llegó a silbar a un Cholo que se ha pronunciado al respecto recientemente. “A la gente del Atlético no le gusta la actitud de Joao. Tenemos otra idiosincrasia y cuando no lo entiendes, es difícil convivir. Dio lo que pudo dar”, afirmó en un tono pasivo agresivo que ha abandona pocas horas de recibir al Barcelona. “Soy muy respetuoso para los futbolistas de otros equipos, no opino de ninguno y este no será excepción. Pensamos en recuperar a los nuestros tras el esfuerzo en un partido hermoso y a partir de ese esfuerzo esperamos hacer un gran partido”, reflexiona.

Joao Felix bate a Oblak durante el partido de ida entre Barcelona y Atlético de Madrid (REUTERS).

El jugador portugués apretó mucho para salir al club blaugrana este verano y abrió una crisis que sigui sin cicatrizar. El Barça ya ha dejado claro que solo pujará por un nuevo préstamo del futbolista y en condiciones económicas favorables y el Atlético, por ahora, no ha querido acordar nada. Su objetivo es venderle. El delantero luso tiene claro que nunca va a volver al Atlético mientras Simeone esté en el banquillo. El agente de Joao Félix, Jorge Mendes, ya tuvo claro en el último encuentro con el Barça que el club blaugrana sólo valora su continuidad si se trata de una opción ‘low-cost’ y eso pasa por una nueva cesión en la que el jugador acepte un salario reducido y con una opción de compra no obligatoria.

En el Atlético no gusta esta operación, ya que pretenderían que la opción fuese obligatoria y a un precio superior a los 50 millones de euros. Por ahora no se ha dado un acuerdo y el Atlético está explorando una venta definitiva del jugador a Arabia Saudí. Hay opciones encima de la mesa, pero el jugador se niega por ahora a valorar alguna propuesta Saudí. Su prioridad es seguir en el Barcelona siempre que tenga más minutos la próxima temporada y eso puede suceder si Xavi no está en el banquillo. El técnico no le tenía entre sus prioridades y en esta parte decisiva de la temporada no lo está utilizando mucho.