El Barcelona dice adiós a los Joaos por redes sociales y luego borra los mensajes

Los portugueses Joao Cancelo y Joao Félix (EFE/ Toni Albir)

El Barcelona dice adiós a los Joaos. Con el fin de la temporada y la llegada del verano, el mercado de fichajes ya empieza a moverse, tanto en nuevas adquisiciones como salidas de jugadores que acaban contrato y no renuevan para el curso siguiente. Este mes de junio hay varios jugadores del club catalán que acaban contrato, entre ellos, Joao Félix y Joao Cancelo, al igual que sus compañeros Sergi Roberto y Marcos Alonso. Los culés publicaron un mensaje a través de sus redes sociales que evidenciaba que los dos portugueses no continuarían la próxima temporada.

“Joao Cancelo no seguirá en el FC Barcelona. Finaliza su vinculación con el club este 30 de junio”, publicaba el FC Barcelona en Twitter. “Joao Félix no seguirá en el FC Barcelona. Finaliza su vinculación con el club este 30 de junio”. A ambos mensajes les acompañaba una imagen de los dos jugadores. Dos mensajes que parecían indicar que ninguno de los dos futbolistas continuarán la siguiente temporada. Unas publicaciones que no tardaron en levantar el revuelo de todos los aficionados.

Al observar las reacciones, el club borró inmediatamente los mensajes para evitar la confusión. Cabe destacar que estos mensajes tienen su parte de razón, dado que ambos jugadores concluyen su periodo de cesión, aunque la directiva del Barcelona está intentando prorrogar un año más la cesión tanto con el Atlético de Madrid como con el Manchester City. Ambos jugadores han contado esta temporada con un elevado número de minutos sobre el césped, en especial en el caso de Cancelo, que ha sido titular en casi todos los partidos que ha disputado el Barcelona.

La salida de Marcos Alonso

En el caso de Marcos Alonso, que también concluye contrato, sí que no hay marcha atrás. El jugador no renovará con el Barcelona. En este caso, las redes del club también han publicado el mismo mensaje, pero esta vez no lo han borrado: “Marcos Alonso no seguirá en el FC Barcelona. Finaliza su vinculación con el Club este 30 de junio”. Del capitán culé, Sergi Roberto, sí que no han publicado nada. Su futuro es todo un misterio, dado que no se conoce si el equipo catalán le renovará o no.

De momento, lo que se conoce sobre el caso de Sergi Roberto es que este tiene una oferta de renovación sobre la mesa. El problema es el Fair Play. Y es que, si lo hay, el capitán podría seguir una temporada más, si no lo hubiera se retiraría la propuesta. Aunque lo cierto es que todavía quedan algunas semanas para que el jugador y el club lleguen a un acuerdo, todavía está todo en el aire. El futuro de Sergi Roberto está completamente en el aire, así como el de los Joaos. El Barcelona podría acabar cerrando alguna renovación de estos tres jugadores o con tres futbolistas menos en su plantilla para encarar la próxima temporada y tratar de darle la vuelta a los números conseguidos este año, dado que han cerrado la campaña sin sumar ningún título.