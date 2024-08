Un Atlético de Madrid a remolque se queda a medias ante el Villarreal y no consigue pasar del empate

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y el jugador del Villarreal Alex Baena (REUTERS/Pablo Morano)

El Atlético de Madrid no encontró el camino. Tras las salidas de jugadores dentro las filas rojiblancas y las nuevas incorporaciones, el tiempo para establecer una estrategia con la que encarar la nueva temporada no ha sido suficiente. Mientras el submarino amarillo ha comenzado cómodo, con la afición de su parte nada podía fallar y el gol no ha tardado en llegar. Danjuma ponía por delante al Villarreal y hacía despertar al Atlético, que tan solo dos minutos más tarde ponía el partido en tablas de nuevo gracias a un tanto de Llorente. La fortuna de un gol en propia volvía a adelantar a los locales y una vez más los rojiblancos los igualaban de nuevo, esta vez con un gol de Sörloth. Tras el 2-2, el marcador ya no volvió a moverse. Reparto de puntos y un inicio de temporada agridulce para ambos conjuntos.

Los rojiblancos desembarcaban en Villarreal con una plantilla llena de cambios, con incorporaciones con un pie fuera, como Joao Félix, a quien ya dan por traspasado al Chelsea; con otros que arrancaban en el banquillo, dada la falta de entrenamiento con el resto de sus compañeros como Julián Álvarez; y otros que saltaban al Estadio de la Cerámica como titulares, como Sörloth. Pero con el mismo objetivo de siempre: partido a partido.

El inicio esplendoroso de la temporada pasada, hacía soñar con un debut similar. Nada más lejos de la realidad. El submarino amarillo quería hundir en las profundidades del Estadio de la Cerámica a un Atlético que no se había puesto el traje de baño. Los minutos iniciales y, prácticamente, la primera mitad entera se tiñeron de amarillo. El Villarreal se lanzaba al ataque inmediatamente después de que Guillermo Cuadra Fernández indicara el inicio del encuentro. Danjuma, Gerard Moreno y Álex Baena han capitaneado las embestidas que los amarillos han llevado a cabo contra la portería de Oblak. A los 18 minutos de que empezara a rodar el balón, Danjuma hacía el primer tanto del partido. Diego Conde mandaba un pase largo que ponía a correr al delantero holandés. En poco más de dos pasos se plantaba en el área para bailar con el balón en los pies y acabar driblando por el lado exterior y disparaba al palo largo batiendo a Oblak.

El Atlético despertaba y tan solo dos minutos después Llorente hacía el tanto del empate. Griezmann abría el balón a banda para el catorce de los Cholo, quien levantaba la mira y enfilaba el carril derecho metiendo la directa al área. El defensa del Villarreal trató de frenar su disparo con una estirada en el último instante pero nadie podía detener ese cañón. Ni siquiera Conde. El balón entraba al fondo de la red para volver a poner el partido en tablas y dar esperanzas a los atléticos.

