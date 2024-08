Las emotivas palabras de Diego Domínguez sobre su madre fallecida tras ganar el bronce: “Trato de ser como era ella”

Diego Domínguez (izquierda) y Joan Antoni Moreno celebrando su bronce en ParÍs 2024. (Molly Darlington/REUTERS)

Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno fueron una de las sorpresas de la final del C2-500 metros masculino. La dupla española se llevó la medalla de bronce, pese a que no entraba entre las quinielas previas. Ni ellos mismos se lo creían tras terminar la prueba.

Con 21 años, Diego Domínguez es el medallista nacional más joven en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, su edad no le resta madurez. El palista, nacido en Madrid y con raíces gallegas, se acordó de su madre durante una entrevista posterior a la entrega de los metales.

Ella falleció, pero ha seguido siendo un elemento clave durante la preparación del piragüista. “Las cosas no son para siempre y hay que disfrutar de los momentos y sacarle el lado positivo a todo”, confesó al micrófono de Mundo Deportivo.

Antonia Martín Alarcón, así se llamaba su madre. Mientras que su padre tenía un papel más deportivo, ella cumplía otra función: “Era una persona excelente, yo no conozco a una persona que no me hable de mi madre como la mejor persona que ha conocido en su vida, en el sentido de la positividad y la vitalidad”.

“Trato de ser como ella, porque creo que es la mejor versión que puedo sacar de mí mismo (...) Es una motivación, ella para mí es mi forma de afrontar las cosas, de afrontar la vida con positividad, con optimismo”, confesó Domínguez. “Yo ahora mismo ya no puedo disfrutar de ella, pero estoy seguro de que celebrando esta medalla y señalando al cielo, ella la siente y ojalá que le pueda regalar muchísimas más”.

Los españoles Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno durante la semifinales de de C2 500 de piragüismo. (Ali Haider/EFE)

Quién es Diego Domínguez

Su historia con el piragüismo surgió por casualidad, en parte, por culpa de su padre. Un día en el lago de la Casa de Campo, en Madrid, se encontró con un amigo que les habló del Alberche. Uno de los afluentes del Tajo, que cruza las comunidades de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha.

Desde ese momento, comenzó el idilio de la familia Domínguez con las aguas tranquilas. Tanto él como su hermano Noel se iniciaron en el piragüismo compartiendo embarcación. Al cumplir los 18 años, se trasladó a Pontevedra para entrenar en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD).

La diferencia de edad les obligó a separar sus caminos. Diego tuvo que encontrar un nuevo compañero para poder seguir remando. Ahí es cuando llegó Joan Antoni Moreno. Juntos han sido campeones del mundo sub-23 en canoa doble (C2-500 m).

Tras esto, se mudó a Mallorca para seguir entrenando junto a Joan, todo dirigido por Kiko Martín. Dieron la sorpresa al clasificarse para París 2024, ya que competía contra Tano García y Pablo Martínez. Y, en una final de infarto, demostraron que eran dignos merecedores de ese billete.

En sus primeros Juegos Olímpicos han podido sumar un bronce al medallero español. Pese a no partir como una de las amenazas, protagonizaron una remontada en los últimos metros que, por unos segundos, les valió para ser cuartos. No obstante, tras revisarse la photo finish se confirmó que su resultado era otro: terceros.

Entrevista a Antía Jácome, piragüista clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024.