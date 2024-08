Cuántas medallas lleva España en los Juegos Olímpicos de París 2024: medallero actualizado de oros, platas y bronces

elha logrado una medalla de bronce agridulce, pues aspiraba a la plata o incluso el oro, pero no consiguió superar el partido de semifinales frente al deportista de Azerbaiyán, Loren Alfonso Domínguez. Aunque el bronce es un éxito, Reyes Pla considera que podía haber logrado algo más. “Estoy agradecido con Dios porque me voy con una medalla, no es la que quería, pero tengo que estar satisfecho con el resultado.Los árbitros vieron un combate distinto, di muchos más golpes efectivos. Yo sabía que él iba a salir así. Yo lo di todo, pero no depende de mí”.