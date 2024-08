El nadador Adam Peaty carga contra sus rivales chinos acusados de dopaje: “No tiene sentido ganar si no ganas de manera justa”

Adam Peaty en la piscina de Paris 2024. (Clodagh Kilcoyne/REUTERS)

El 4 de agosto se celebró la final del 4 x 100 metros estilos masculino en París 2024. El equipo ganador de la prueba fue el conjunto de China, que desbancó a Estados Unidos y les recortó más de medio segundo. No obstante, esta victoria no fue bien recibida por todos los atletas. Adam Peaty, miembro del equipo de Gran Bretaña, cargó contra los chinos tras salir de la piscina.

Los cuatro nadadores británicos finalizaron la prueba en cuarta posición, 2.14 segundos por detrás del primero. Adam Peaty no llevó bien esta posición, principalmente porque varios de los atletas chinos fueron acusados de dopaje en 2021, antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Qin Haiyang y Sun Jiajun formaron parte de la lista de 23 nadadores que dieron positivo en trimetazidina, una sustancia que puede mejorar el rendimiento. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recuerda que este medicamento “se indica en adultos, exclusivamente, como terapia adicional para el tratamiento de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados”.

Equipo chino de natación en Paris 2024. (Ueslei Marcelino/REUTERS)

El dopaje en el punto de mira

El New York Times y el canal público alemán ARD desveló que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), dirigido actualmente por el polaco Witold Banka, blanquearon esta situación. Según la AMA no se trataba de dopaje, sino de contaminación alimentaria.

No obstante, ciertos competidores no están tan de acuerdo con esta consideración. “No tiene sentido ganar si no ganas de manera justa”, comentó Peaty tras la competición, como recoge Le Parisien. “Creo que lo sabes en el fondo. Si tocas (el bordillo al terminar el largo) y sabes que estás engañando, entonces realmente no ganas “, agregó.

“Para mí, si has sido ‘contaminado’ dos veces, creo que como persona honorable deberías retirarte del deporte”, dijo Peaty en referencia a los dos nadadores chinos. “También me han hecho preguntas sobre personas que no han sido infectadas y lo respeto. No quiero poner a toda una nación o a un grupo de personas en la misma canasta. Creo que sería muy injusto “, apuntó.

Equipo de Reino Unido en la prueba de 4 x 100m. (Clodagh Kilcoyne/REUTERS)

Los 11 nadadores ‘contaminados’

El escándalo saltó en 2021, año en el que se celebraron los Juegos Olímpicos en Tokio. En total, 23 nadadores chinos dieron positivo en trimetazidina. Este medicamento mejora el flujo sanguíneo al corazón, lo que provoca una mejor función cardiaca durante la realización de ejercicios físicos.

Pese a ser una sustancia prohibida por la AMA, no fueron sancionados tras realizarles análisis de orina. Según la Agencia Mundial Antidopaje, los niveles que presentaban eran demasiado bajos para ser compatibles con la ingesta intencional. No obstante, tras lo revelado por el New York Times y la ARD, la agencia antidopaje estadounidense afirmó que se había llevado a cabo un “maquillaje al más alto nivel de la AMA”.

En total, 11 de los 23 atletas están presentes en París 2024, tal y como comunicó la Asociación China de Natación. Entre ellos se encuentran la nadadora Zhang Yufei, especialista en mariposas, que ganó dos medallas de oro en Tokio, o Wang Shun, campeón olímpico de los 200 metros cuatro.

