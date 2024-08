El motivo por el que Thompson no ganó a Noah Lyles el oro en los 100 metros a pesar de que su pie cruzó la línea antes

Los atletas Noah Lyles y Kishane THompson cruzan la meta en la prueba de los 100 metros. (Ronald Wittek/EFE)

El 1 de agosto comenzaron las pruebas de atletismo en París 2024. Esta disciplina es una de las más seguidas durante los Juegos Olímpicos. Este domingo se disputó la final de los 100 metros lisos masculino, donde se vivieron momentos de duda.

El atleta estadounidense Noah Lyles se consagró como el hombre más rápido del mundo en la prueba de 100 metros en los juegos. Cerró con un tiempo de 9.79 segundos, sin embargo, el jamaicano Kishane Thompson también cruzó la meta bajo ese tiempo. Aun así, la medalla de oro fue para Lyles.

Según el cronómetro oficial, el norteamericano llegó en el segundo 9.784, mientras que el jamaicano cruzó en el 9.789. Ni siquiera los atletas sabían quién había ganado, por lo que tuvieron que esperar hasta que se publicaron los resultados oficiales en el Stade de France.

La carrera se decidió en la foto finish. No obstante, no todos los ángulos dejaban tan claro quién había cruzado antes. Mientras que la fotografía tomada desde lo alto del recinto mostraba que el de Jamaica había tocado la línea con el pie en primer lugar, desde otra toma se observaba como Lyles la superaba con el pecho, parte que determina el ganador de la carrera.

El estadounidense Noah Lyles celebra después de ganar la final masculina de 100 metros. (Franck Robichon/EFE)

De esa forma, Estados Unidos volvió a liderar la prueba de los 100 metros lisos después de 20 años. El último campeón de este país fue Justin Gatlin. El norteamericano se llevó el oro en Atenas 2004 gracias a un tiempo de 9.85 segundos. En Londres 2012 se quedó con el bronce y en Río 2016 se colgó la plata.

Un objetivo olímpico

El atleta del equipo estadounidense no solo compite en la categoría de los 100 metros lisos, también estará en los 200 metros y en el relevo 4 x 100. Su objetivo es volverse a casa con tres oros y, de momento, ya tiene el primer metal colgado del cuello.

La hazaña no es fácil de completar, y más conociendo los problemas de salud de Lyles. A través de sus redes sociales confesó que, entre otras afecciones, “sufría asma, alergia y ansiedad”. No obstante, esto no le ha parado a nivel profesional. El atleta añadía: “Lo que tienes no define en lo que te conviertes”.

Tweet de Noah Lyles (@LylesNoah, X)

Pese a que su salida no fue buena, como lo son todos sus inicios, pudo progresar a lo largo de la pista y acabar como el mejor del mundo. “La espera de la ‘foto finish’ fue un momento de locura. Pensé que Kishane lo tenía. Me dije: ‘Voy a tener que tragarme mi orgullo’, cosa que no tengo ningún problema en hacer”, comentó en la rueda de prensa posterior.

“Todos salimos sabiendo que podíamos ganar. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. (...) Vi mi nombre y pensé: ‘No lo he hecho contra unos rivales lentos, lo he hecho contra lo mejor de lo mejor, en el mayor escenario y con la mayor presión”, afirmó Lyles. “Estos son mis primeros Juegos Olímpicos en los 100m. Y tengo el título, no sólo en los campeonatos del mundo, sino en los Juegos, del hombre más rápido del mundo”, finalizó diciendo.