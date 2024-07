El gesto feo de un skater en los Juegos Olímpicos de París contra las cámaras: “Pido disculpas”

Jhancarlos González, skater colombiano, durante los Juegos Olímpicos 2024. (Pilar Olivares/REUTERS)

El skateboarding apareció como disciplina olímpica en Tokio 2020 y ha logrado regresar en París 2024. No obstante, más allá de la espectacular pista, ubicada en la Plaza de la Concordia de la capital fracesa, esta disciplina ha acaparado toda la atención por el gesto del deportista colombiano Jhancarlos González.

Todo ocurrió el lunes 29 de julio, durante la prueba eliminatoria de street masculino. El skater firmó una mala actuación sobre el cemento y se convirtió en el protagonista de una de las imágenes bochornosas de los Juegos Olímpicos. González se giró a la cámara, que estaba retransmitiendo la competición, y mostró el dedo corazón.

Según comentó el colombiano tras el incidente, las cámaras de televisión le incomodaron. Llegó a asegurar que le habían molestado durante su participación y que podrían haber llegado a darle un golpe. El skater acabó último de la categoría, con una puntuación de 48.09 (la nota máxima son 300 puntos). Durante su ejercicio tuvo que parar y volver a comenzar.

González no estuvo acertado en su turno, falló, se cayó y no supo gestionar la frustración. Fue en este momento cuando perdió los papeles contra la cámara, posteriormente, cuando terminó, también realizó gestos que parecieron despectivos. “Quería agradecer a todas las personas que me vieron y me apoyaron, no salió muy bien, traté de hacer lo mejor, pero no fue mi día”, escribió en sus redes sociales tras la competición.

La disculpa de Jhancarlos González

Una vez se le pasó el cabreo, el colombiano quiso disculparse por su actitud en la pista. “Pido disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding, a la gente, a los niños y a las familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”, explicó.

“Pusieron la cámara delante de mí, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que podía golpearme. Le advertí que no se pusiera delante de los obstáculos”, argumentó el colombiano en un post de Instagram. “Esta no será la última vez que lo intento, de momento no tengo ganas de hacer skate. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y con mi perro, llevo sin verlos mucho tiempo”, siguió diciendo.

El skate en los Juegos Olímpicos

Al igual que el surf, el skate fue una de las novedades que se incorporaron a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Sin embargo, es uno de los grandes desconocidos para los seguidores de las Olimpiadas. En esta edición existen dos categorías, tanto masculinas como femeninas: street y park.

Los eventos se dividen en dos rondas, una preliminar y otra final. Los ocho skater que hayan obtenido una puntuación más alta en la primera prueba luchan por las medallas. Entre los factores que se valoran están la dificultad, altura, velocidad y variedad de movimientos.

Al igual que en Tokio, en la categoría de park se realizan tres carreras de 45 segundos, la mejor de las tres es la que se tiene en cuenta para la puntuación final. En street disponen de dos intentos de 45 segundos y de cinco opciones de truco. En este caso, se suman las puntuaciones de la mejor carrera y de los dos mejores trucos. A diferencia de en Japón, en París se valorará con una nota del 0 al 100.