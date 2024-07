Juegos Olímpicos de París 2024: cuántos deportes participan

Los anillos olímpicos en la Torre Eiffel. (Fabrizio Bensch/Reuters)

Por fin comienzan este viernes los Juegos Olímpicos de París 2024. Un momento muy esperado por los amantes del deporte, pero que también supone cierto estrés para cualquiera que intente aclararse con un calendario más complicado que la Declaración de la Renta. Para orientarse en el lío de eventos, competiciones y horarios, lo primero que conviene saber es cuántos deportes participan en la cita olímpica, que acogerá a más de 10.500 atletas de 206 países que se repartirán por 39 sedes. Una cifra más: son 32 deportes.

Esta es la lista oficial, por orden alfabético: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Balonmano, Boxeo, Breaking, Ciclismo Bmx Freestyle, Ciclismo Bmx Racing, Ciclismo de Montaña, Ciclismo en Pista, Ciclismo en Ruta, Escalada Deportiva, Esgrima, Fútbol, Gimnasia Artística, Gimnasia en Trampolín, Gimnasia Rítmica, Golf, Halterofilia, Hípica, Hockey sobre Césped, Judo, Lucha, Natación, Natación Artística, Natación en Aguas Abiertas, Pentatlón Moderno, Piragüismo en Eslalon, Piragüismo en Esprint, Remo, Rugby 7, Saltos, Skateboarding, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Triatlón, Vela, Voleibol, Voleibol Playa, Waterpolo.

Después, algunos de estos deportes cuentan con diversas pruebas, lo que aumenta el número: desde los distintos estilos y distancias de la natación a la multitud de competencias del deporte más emblemático de los Juegos, el atletismo: lanzamiento de peso, 100 metros lisos, salto de pértiga y un largo etcétera.

Novedades y ausencias de los Juegos Olímpicos

Entre las principales novedades que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha introducido de cara a este evento, hay un recién llegado y dos ausencias.

La nueva incorporación es el breaking, también conocido como breakdance. Este estilo de danza urbana, que forma parte de la cultura del hip-hop, hará su debut olímpico con el objetivo de atraer a una nueva generación de espectadores y participantes, como ya ocurrió con las grandes novedades de Tokio 2020, cuando entraron el surf, el skate y la escalada deportiva. La competencia de breaking se desarrollará en la emblemática Plaza de la Concordia los días 9 y 10 de agosto, donde 16 B-Boys y 16 B-Girls se enfrentarán en duelos individuales.

En cuanto a los ausentes, son: el kárate, que debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde España brilló con las actuaciones de Sandra Sánchez y Damián Quintero, pero que no ha logrado mantenerse en el programa para París 2024; y el béisbol y el sóftbol, que también hicieron su regreso en Tokio 2020 después de haber estado ausentes desde Pekín 2008, pero que tampoco no estarán presentes en esta ocasión, a pesar de su gran popularidad en América y Asia (pero no en otras partes del mundo).

La alcaldesa de París se baña en el Sena junto a Tony Estanguet antes de los Juegos.

En cuántos deportes participa España

España estará representada en 38 disciplinas, dentro de estos 32 deportes oficiales. Con un total de 382 deportistas clasificados, divididos casi equitativamente entre 192 mujeres y 190 hombres, el equipo olímpico español es uno de los más numerosos y diversos en la historia del país. En atletismo, por ejemplo, habrá 24 deportistas españoles que buscarán batir el récord de 15 medallas que España ha conseguido en esta disciplina.

Desde su primera presencia en París 1900, España ha participado en 24 ediciones de los Juegos Olímpicos, en las que sus deportistas han cosechado 169 medallas (48 de oro, 72 de plata y 49 de bronce).