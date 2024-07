Beacon, el arma secreta de cuatro patas de la selección norteamericana de gimnasia

Beacon, perro de terápia de EEUU (@goldendogbeacon/Instagram)

La selección de gimnasia de Estados Unidos ha generado una gran expectación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La vuelta de Simone Biles no es la única noticia que ha viralizado a este grupo de atletas. Las redes sociales han encontrado un nuevo protagonista en las filas norteamericanas: Beacon, un golden retriever de cuatro años.

Los gimnastas estadunidenses han dado gran importancia a la salud mental, especialmente tras lo ocurrido con la estrella del equipo en Tokio 2020. Biles se vio obligada a retirarse en aquella ocasión: “Estoy lidiando con algunas cosas dentro de mi cabeza... cuando llego a un punto en que empiezo a pensar demasiado, entonces me afecta en la ejecución”, indicó en el anuncio de su retirada de la competición.

Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, informó al medio USA Today que “Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo”. En Instagram acumula más de 26 mil seguidores y se ha vuelto un fenómeno.

Simone Biles junto a Beacon (@goldendogbeacon, Instagram)

Quién es Beacon

El golden retriever nació en Michigan en 2020 y fue adoptado por Tracey Callahan Molnar, exentrenadora de gimnasia rítmica. Molnar inscribió a Beacon como perro de terapia, cuyo rol es proporcionar relajación a las gimnastas en situaciones estresantes, como pueden ser unos Juegos Olímpicos.

“Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”, dijo Molnar.

“Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones a The Times.

Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de Estados Unidos, ideó este programa hace unos años. Sin embargo, no se hizo efectivo hasta 2023. Esta iniciativa forma parte de un plan más extenso relacionado con la salud mental. No obstante, Beacon no ha podido viajar a París por problemas logísticos.

Beacon es capaz de identificar cuándo un deportista está sufriendo altos niveles de estrés. En esas circunstancias, el perro se acerca para ofrecer apoyo a los atletas. Sus imágenes jugando sobre el tapiz en una competición ha provocado que sea el centro de todas las miradas. Pese a no poder estar en Francia, sigue trabajando con los gimnastas que no han sido convocados y apoyando, en la distancia, a los que compiten por las medallas.

🏅El primer perro de terapia de los Juegos Olímpicos 🐶✨



❤️ Beacon, un golden retriever de 4 años, es el primer perro de terapia oficial del equipo de gimnasia de Estados Unidos 🇺🇸



🧘‍♂️ La presencia de un perro ofrece grandes beneficios para quienes sufren de ansiedad y… pic.twitter.com/8rXyPKIiYN — Trece (@trecepy) July 28, 2024

Terapia Asistida por Animales

La incorporación de animales, como los perros, durante el tratamiento terapéutico se ha demostrado que mejora el desarrollo de habilidades y la motivación. El Hospital Clínic de Barcelona confirmó que genera tranquilidad, especialmente en menores, y que es más sencillo trabajar con ellos.

En concreto, los perros de acompañamiento tienen un impacto positivo en la salud mental. Entre los beneficios está la reducción de la presión arterial, la liberación de cortisol y el aumento de la oxitocina.

Montse Tomé, entrenadora de la selección española de fútbol femenino, habla sobre el reto de los Juegos Olímpicos