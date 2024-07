Juegos Olímpicos de París, en directo: aplazan el triatlón por la mala calidad del agua del Sena

La leyenda de Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos: dos oros y dos ausencias por lesión El tenista español ha dicho este lunes adiós al torneo individual tras caer ante Novak Djokovic por 2-0 (6-1 y 6-4)

El español Rafa Nadal durante el partido de dobles de este sábado. EFE/ Juanjo Martín

Lunes triste para el tenis en general y el español en particular. Rafa Nadal caía eliminado este lunes en individuales ante Novak Djokovic en un partido en el que el español no tuvo ninguna opción de llevarse el encuentro. Fue una muerte anunciada desde el primer momento, donde el serbio no dio un respiro al español y consiguió anularle por completo. Una derrota triste, aún más de lo normal, dado que ya nunca volveremos a ver a Rafa Nadal en unos Juegos Olímpicos, ya nunca veremos al de Manacor colgarse una medalla al cuello en individuales o, al menos, intentarlo.