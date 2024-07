Morata, maestro de ceremonias en la fiesta de la Eurocopa de España: “Siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto”

Ha sido un día intenso y emocionante para todos, pero sobre todo para la selección, y sobre todo para Álvaro Morata, capitán de España y verdadero maestro de ceremonias de la celebración por las calles de Madrid tras ganarle a Inglaterra en la final de la Eurocopa.

Morata mostró su “auténtico orgullo” por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid.

”Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida”, dijo tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando el trofeo y antes de animar a los presentes a cantar ‘Campeones, campeones’.

Morata a hombros de sus compañeros. REUTERS/Juan Medina

”Para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto”, añadió entre gritos de ‘Morata, Morata’.

Asimismo, indicó: “Sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa”.

”Es increíble. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido mágico. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir la Copa del Europa y que no han estado en Alemania. También ha sido trabajo suyo, desde aquí un abrazo enorme. Os queremos mucho”, expresó.

El delantero tuvo también un recuerdo hacia quienes les han precedido antes de llamar a sus compañeros uno a uno como maestro de ceremonias: “Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Casillas, a Torres a Xavi, a Villa, a Iniesta, a Busquets, a Alba, a Pique... nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos”.

Baño de gloria por Madrid

Un día después de convertirse en Berlín en campeona de Europa por cuarta vez en su historia, la selección española de fútbol se dio un baño de gloria por las calles de Madrid, con un multitudinario recibimiento por parte de decenas de miles de aficionados en la Plaza de Cibeles como colofón.

REUTERS/Juan Medina

Un escenario situado a los pies del Palacio de Comunicaciones, sede del ayuntamiento de la capital de España, fue el punto final del recorrido de los internacionales después de una intensa jornada; y al mismo tiempo el lugar de partida de una fiesta donde quedó claramente escenificada la comunión entre el equipo y los seguidores.

El nexo de unión entre unos y otros fue sin duda el capitán Álvaro Morata, indiscutible maestro de ceremonias. El delantero asomó el primero en escena con el trofeo en la mano y acto seguido cambió este por el micrófono para ir presentando uno a uno a todos sus compañeros, por orden numérico y cada uno asociado a su canción preferida; mezclando en el proceso guiños personales en clave humorística y alabanzas a partes iguales.

Así, todo empezó por ‘Spiderman’ David Raya y por el ‘jabalí’ y el ‘pitbull’ Dani Carvajal, a quien definió como “el mejor lateral derecho del mundo” tras preguntarse “¿dónde está Musiala?”. De Robin Le Normand apuntó que es la “pesadilla de todos los delanteros de Europa”; de Nacho Fernández que “puede saltar tres metros de cabeza”; y a Dani Vivian le bautizó como el ‘teniente’, cantando “y si te chocas con Dani, p’al hospital” con la melodía de la canción ‘La Bamba’.

Posteriormente, tras recordar el gol de Mikel Merino ante Alemania en cuartos de final y decir de sí mismo que “daría la vida” por ganar la Eurocopa; continuó destacando la calidad del “fundamental” Fabián Ruiz; y a Joselu Mato como uno de los mejores ‘nueves’ que ha visto en su vida. Por otra parte, consideró que ahora Dani Olmo vale “130 millones” después de ensalzar el gol que sacó de cabeza bajo palos en la final.

El siguiente fue Ferrán Torres, quien “enseña lo que es no rendirse y volver una y otra vez”. A Álex Grimaldo le catalogó como “fundamental” para el grupo y “un auténtico fenómeno”; en el caso de Álex Remiro ponderó que es “es uno de los que más ha jugado fuera del campo” pese a no tener protagonismo dentro de él; y a Aymeric Laporte le resaltó como “una bestia” que podría luchar en la UFC. Acto seguido entonó “Gibraltar es español”, un mensaje que más adelante repitió Rodri Hernández.

Del centrocampista, que asomó después de un Álex Baena al que bautizó como el “Ilia Topuria español”, aseguró que merece “algún premio gordo individual”. Ademas bromeó con que a Nico Williams en Bilbao “le han echado una gasolina que no existe”; y agradeció a Martín Zubimendi su aportación en la final, subrayando que cuando más le necesitaban estaba allí.

Luego fue el turno de Lamine Yamal, quien según él “ha pasado de liarla en clase a liarla en la Eurocopa”; del ‘mago’ Pedri; de Mikel Oyarzabal, que con su gol para dar el título a España “ha cambiado la historia del fútbol español”; de la ‘leyenda’ Jesús Navas; y de Unai Simón, que ‘da más seguridad que tener el dinero en el banco’.

Los últimos fueron Marc Cucurella, de quien aseguró que “los ingleses ya no sueñan con el Coco, sueñan con el Cucu”; Fermín López, “futuro de la selección” que “ha pasado de estar en el fútbol de verdad a la absoluta”; Ayoze Pérez, que tomó el micrófono para animar a apreciar el talento que hay en España; y Pablo Gaviria ‘Gavi’, que aunque se perdió el torneo por lesión ha sido “parte importante de esto”.

Hubo también protagonismo para el seleccionador Luis de la Fuente: “Has sido el primero de toda España en confiar en tus jugadores, el primero en decirnos que esto se podía hacer y que se podía ganar”.

Este respondió a esas palabras: “Es un orgullo para mí, que lo traslado al cuerpo técnico, poder dirigir a un grupo de jugadores y de personas como son estos extraordinarios futbolistas. Representan una escuela de valores, superación, sacrificio, trabajo, compañerismo, humildad, generosidad, talento, categoría... un ejemplo para este país, para España. Que sigamos así, unidos”.

Tras ese momento de complicidad, ante una plaza presidida por la fuente que estaba iluminada con los colores de la bandera de España; se sucedieron las actuaciones musicales de Aitana; Almacor con la canción ‘Brillos platino’; e Isabel Aaiún con ‘Potra salvaje’. Incluso el propio De la Fuente se animó a entonar ‘Quijote’ de Julio Iglesias junto al exinternacional y amigo Patxi Salinas.

El ‘We are the Champions’ de Queen fue la guinda a un inolvidable lunes de celebraciones que arrancó en Berlín, ciudad donde el equipo conquistó el título.