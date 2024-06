Almácor: “Si los jugadores de España se ponen ‘Brillos Platino’, salen al campo como el protagonista de ‘Gladiator’”

Almácor, en una fotografía de archivo. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La selección española de fútbol se juega este domingo 30 de junio su pase a cuartos de final en la Eurocopa. La Roja espera brillar sobre el terreno de juego y estar a la altura de su condición de favorita para hacerse con el trofeo, un reto ante el que los jugadores pueden encontrar motivación escuchando la sintonía de esta competición en RTVE, los Brillos Platino de Almácor.

La canción con la que el alicantino se convirtió en el quinto clasificado en la pasada edición del Benidorm Fest se ha convertido en el himno de esta Eurocopa en España, un tema que trasciende lo musical y que, como el propio artista defiende, transmite una actitud ganadora ante cualquier desafío.

“Todo el mundo puede tener un partido malo, pero lo importante es verlo todo en resultado global y saber que son unos privilegiados de poder estar jugando en una selección y en una Eurocopa, que es muy fuerte”, comenta Almácor en esta entrevista, en la que repasa todo lo bueno que Brillos Platino y el Benidorm Fest han traído a su carrera.

Pregunta: ¿Cómo estás viviendo esta Eurocopa con ‘Brillos Platino’ como sintonía?

Respuesta: Ha sido increíble. Desde el primer momento, yo sabía que esa canción era especial. Es una canción que transmite esa energía, como cuando te pones un partido de la selección. Hay gente a la que ni le gusta el fútbol, pero es un momento de sentarse con los colegas, con la familia, poner la tele y animar a la selección. ‘Brillos Platino’ es una canción muy buena y me dijeron que creían que podía funcionar muy bien y que la gente se puede sentir identificada con la energía que transmite y el mensaje.

P: Además, es una oportunidad para dar una segunda vida a la canción, algo poco habitual en la industria actual.

R: Ahora que todo el mundo está acostumbrado a sacar ‘700 millones’ de canciones, es muy guay poder dar una segunda vida a la canción, porque se puede mostrar a un público diferente al que ya estaba.

P: Siempre has dicho que ‘Brillos Platino’ es una actitud. ¿Crees que puede ayudar a los jugadores de la selección en la Eurocopa?

R: Ojalá, claro que sí. Lo importante es el brillo interno que tú tengas. Al final del día, todo el mundo puede tener un partido malo, pero lo importante es verlo todo en resultado global y saber que son unos privilegiados de poder estar jugando en una selección y en una Eurocopa, que es muy fuerte. Muchas veces normalizamos algo tan increíble. El mensaje es muy guay y si se ponen ‘Brillos Platino’ en el vestuario, lo gozan y salen al campo como el protagonista de ‘Gladiator’.

Almácor, durante la presentación de la sintonía de la Eurocopa. (RTVE)

P: Además, acabas de lanzar ‘Puede K Nos Liemos’ con Lérica. ¿Es el tema del verano?

R: Creo que es el tema del verano porque lo tiene todo. Tiene un mensaje muy guay, que es ‘líate este verano, pásalo bien, haz las cosas que siempre te han dado miedo, vacila a la vida y que le jodan a los miedos’. Estoy supercontento porque es un tema muy fresco y diferente que mezcla el electrolatino que hacen ellos y el pop más urbano y electrónico que hago yo, se ha juntado perfectamente y es un temazo.

P: ¿Cuál dirías que es tu tema favorito de la historia de las canciones del verano?

R: Te podría decir ‘Ella no sigue modas’, de Juan Magán, es un temazo increíble. También el ‘Waka Waka’ de Shakira.

P: Que además era el himno del Mundial 2010 y fue un exitazo. ¿Aspiras a ser la Shakira de esta Eurocopa?

R: ¡Ojalá, tío!

P: ¿Va a salir alguna colaboración más del Benidorm Fest 2024?

R: No lo sé, yo estoy abierto a hacer música con todo el mundo y ya he hablado con varios de ellos. Luego creo que es importante que para mi carrera y para la de la otra persona tenga sentido hacer la canción, pero ya no solo por la trayectoria, sino por el momento de la música que estás haciendo, porque si no encontramos algo que nos encaje, no tiene mucho sentido.

Almácor, junto a Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, integrantes de Lérica. (YouTube)

P: ¿Seguís teniendo contacto los participantes?

R: Sí, hay un grupo de WhatsApp y hemos dicho de cenar, pero estamos viendo cuándo. Quizás después del verano.

P: Ahora que ha pasado el tiempo, ¿cómo recuerdas tu paso por el Benidorm Fest?

R: Todo muy increíble, es una experiencia única e inolvidable que me ha cambiado la carrera. Todo lo que ha venido después me lo ha dado el Benidorm Fest, así que solo tengo buenas palabras. Obviamente, hay momentos de ruina, como en todo, pero creo que a nivel general un 10.

P: ¿Qué fue lo peor?

R: La ansiedad, sobre todo de la semana previa y de los momentos previos a salir. Yo odio la espera, es normal que haya tanta preparación, pero me pone muy nervioso y no me gusta.

P: ¿Cómo viviste la polémica por los problemas de sonido?

R: Yo siempre dije que me gustaría que la gente de casa pudiese sentir lo que se sintió en el Palau a nivel de reverb y de cosas de sonido. En la final fue increíble, lo hicieron superbién y yo estoy muy contento con cómo sonó, para mí era lo principal.

P: En la final hubo un gran revuelo por los fallos técnicos en tu actuación. ¿Qué pasó detrás de las cámaras?

R: De los fallos yo ni me enteré. Cuando bajé, mi equipo me dijo que habían fallado cosas, pregunté cómo se había escuchado, me dijeron que perfecto y dije ‘brutal’. Cuando ya estaba en la ‘green room’, me vino Ruth Lorenzo y me dijo que le parecía una putada, pero que no podían hacer nada. Me lo explicó para que supiera por qué la gente estaba pidiendo repetir la actuación.

Almácor, en el Benidorm Fest. (RTVE)

P: ¿Cómo te lo tomaste?

R: A mí me daba igual, porque era un momento de felicidad extrema. Tú llevas preparándote cuatro meses para ese día, lo haces y te sale increíble, pero hay cosas que ya no dependen de ti y no me puedo rayar con lo que no depende de mí.

P: ¿Pero te habría gustado repetir la actuación?

R: Me hubiese encantado repetir esa y 100 veces más, porque esa energía solo la he vivido ahí, era superespecial. Si los fallos fueron determinantes o no, nunca lo sabremos. Yo creo que Nebulossa tenía que ganar y ganó.

P: ¿Qué te ha parecido el paso de Nebulossa por Eurovisión?

R: Pienso que teníamos un buen tema para llegar más alto, el resultado no refleja el impacto real de la canción. Me dio pena, sobre todo por ellos, porque han hecho un trabajazo, la canción estaba muy bien y me dio un poco de pena quedarnos de los últimos.

P: ¿Por qué crees que ha pasado esto?

R: Creo que se juntaron varios factores. El mensaje era muy potente, pero a lo mejor la gente no lo llegó a entender, no lo sé.

P: Ha sido una edición marcada por la tensión política ante la participación de Israel. ¿Cómo crees que lo habrías vivido tú de haber sido el representante en Malmö?

R: Sabiendo cómo soy yo, que me gusta estar en calma y en paz con todo el mundo antes de actuar, sería complicado. Ya no solo se suma la tensión del momento, sino cómo está todo el mundo. Aunque tú no hables con la gente, si los de tu alrededor están a malas, tú sientes eso y eso te afecta a la garganta y a tu energía. Yo soy muy ‘rayado’ con eso, entonces seguramente me hubiese aislado de todo el mundo, me habría quedado en el hotel jugando a la Nintendo.

P: ¿Volverás a presentarte al Benidorm Fest?

R: Buena pregunta. No lo sé, hay que verlo, creo que hay que ir paso a paso.