Willy Bárcenas desvela todos los secretos del último disco de Taburete, "La broma infinita"

Retomando su gira de conciertos por toda España poco a poco después de un año especialmente complicado para el mundo de la música, Taburete se sube al escenario del Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con su disco 'La broma infinita' en el que han introducido algunas canciones muy personales como 'Mamá'.



Pasando por un momento especialmente complicado mientras que su padre, Luis Bárcenas y su madre, Rosalía Iglesias, cumplen condena en la cárcel de Alcalá Meco en relación a la 'Caja B' del PP, Willy Bárcenas ha logrado encontrar en la música el empuje que necesita en esta dura etapa.



TABURETE PRESENTA SU GIRA POR TODA ESPAÑA A PESAR DE LA PANDEMIA



- Es una maravilla estar con vosotros siempre. Esto parecía una broma, pero de broma nada.



- WILLY: Sí la verdad es que sí, nos ha costado mucho sacar este disco y empezar una gira, ver un poco de luz, pero hoy cuarta noche aquí, con el teatro lleno otra vez, el público está demostrando que los conciertos pueden volver con seguridad, haciendo las cosas bien se puede hacer una cultura segura de verdad, no son palabras vacías, muy felices de haber empezado, del recibimiento del disco, de todo. Por fin estamos disfrutando otra vez.



- Con seguridad y que en estos sitios precisamente no ha habido rebrotes, se ha demostrado.



- ANTÓN: Sí, al final si tú tienes un teatro con separación, con distancia de seguridad y la gente no se puede quitar la mascarilla, no se puede beber ni nada, ni levantarse, no hay ese riesgo de contagio, es lo que se está demostrando. Aunque la gente esté sentada y con la mascarilla, que puede parecer más coñazo, la gente disfruta un montón, nos llegan muchos mensajes y muchos comentarios diciendo por dos horas se me ha olvidado que estamos en una pandemia. No solo que se puede hacer seguro, sino que la cultura es un desahogo para la gente en estos momentos difíciles.



- Ha sido un año muy duro y la gente al final quiere ver esto, esto es necesario.



- WILLY: Sí, es necesario. Evidentemente vamos a recibir críticas, nunca se puede tener a todo el mundo contento, pero bueno, es lo que tú dices, al final el problema está en las fiestas privadas de la gente, en el metro, en otro tipo de cosas que creo que esto está más controlado. Simplemente eso, creo que nosotros somos de los primeros grupos en anunciar una gira completa, ojalá seamos un poco la esperanza para el resto de bandas, que puedan salir pronto y dar trabajo no solo a esa banda, sino a la gente que hay detrás que si no hay conciertos no llevan dinero a casa.



- ¿Cómo os sentisteis cuando el teatro se iluminó y visteis a la gente sentada?



- WILLY: El primer día ganas de llorar, había que contenerse para que no se te saltasen las lágrimas, al final después de un año volver a un sitio a cantar y ver a la gente así de entregada te emociona mucho. Muy emocionante, probablemente de lo más emocionante de nuestra vida.



- 'Broma infinita', había gente que no confiaba mucho, ya son años y discos.



- ANTÓN: Sí, al final por mucho que dijera alguno o por mucho que intentaran que esto fuera una broma la gente ha hecho que esto siga. Nosotros desde el principio tenemos la suerte de haber hecho conciertos y que cada vez que vamos a tocar se llenan los sitios, la gente escucha las canciones, eso es lo que nos ha motivado a crecer, ir haciendo mejores canciones, discos y eso se refleja en este disco y en el show que hacemos ahora. Lo seguiremos haciendo mientras la gente esté ahí.



- Esto es un homenaje a estas personas que os han seguido constantemente pero también a los que no.



- WILLY: No es tanto el homenaje, es una manera de reírnos un poco de los que nos han infravalorado desde el primer momento. Hay gente que lo sigue haciendo, pero hemos rotos muchas barreras, muchos prejuicios* cuando nos anuncian en Sonorama la gente se queja, pero luego vamos al Sonorama y canta todo el mundo las canciones, al final los haters hacen mucho ruido, pero la realidad es que hemos conseguido pasar muchas barreras de prejuicios.



- CH: ¿Cómo ha sido este año para vosotros?



- WILLY: Musicalmente mal, personalmente peor. 2020 no ha sido bueno, pero miramos con optimismo el 2021, al final ha sido malo para mucha gente por una razón o por otra, vamos a ponerlo como un año perdido, pero 2021 se empieza a ver luz, a ver si la vacuna avanza, se puede vacunar todo el mundo ya y empezar ya a inmunizarnos, a hacer una vida normal que ya ni nos acordamos de ella.



- En el disco canciones muy emotivas, dedicadas a personas muy importantes de vuestras vidas.



- ANTÓN: Creo que es el disco en el que nos hemos abierto un poco más, hemos contado más claro lo que nos pasa y se ve en esas canciones que les dedicamos a nuestros seres queridos.



- WILLY: Sí, los primeros discos eran más destrucción, borrachera, fiesta, este es más melancólico y está 'Abierto en vena' que se la dedica a su novia, una para mi novia y 'Mamá' que se lo dedico a mi madre. Les ha gustado muchísimo, también está bien, cuando tienes algo importante que decir no hay que camuflarlo, hay que contarlo con pelos y señales.



- Al final hay que soltar.



- WILLY: A veces se camufla con letras, con metáforas, te da más vergüenza.



- El caso es que la gente lo disfrute y que vosotros también lo disfrutéis también.



- WILLY: En este tipo de canciones más lentas y emotivas se guarda mucho silencio, respeto, la gente lo está sintiendo muchísimo, eso se percibe y nos encanta compartir canciones tan personales con todo el mundo.



- ¿Qué le pedimos a este año?



- ANTON: La salud es lo principal, por supuesto, que vaya mejorando todo este tema que parece que poco a poco irá pasando y luego pedimos que vuelva la música en directo, que vuelvan los festivales, los conciertos de abrazarse y las concentraciones masivas de gente que nosotros disfrutamos mucho de eso. Esperemos que eso vuelva.



- ¿Sois de San Valentín?



- WILLY: No. San Valentín no, un poco 'horterilla' eso.



- ANTÓN: No lo voy a celebrar con nada especial, ya lo hemos celebrado con los conciertos suficiente.



- Para terminar, mandar un mensaje a todos los seguidores, los que empezaron desde el principio y los que no.



- WILLY: Nada, mandaros un abrazo enorme a toda la gente que desde el primer disco nos habéis estado escuchando, apoyando, que aquí seguimos, vamos a seguir con vosotros haciendo canciones para que disfrutéis y millones de gracias por estar ahí.



- Qué viene ahora.



- ANTÓN: Lo que viene es una gira, somos de los primeros grupos de España que han planteado una gira por toda España, llega Barcelona en febrero y luego por todos los sitios de España que hemos podido.