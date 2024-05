El Ayuntamiento de Madrid abre sus puertas al Real Madrid por su 36º título de Liga

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibe la camiseta de campeones del Real Madrid en el acto celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad

Antes de celebrar en Cibeles, y después de recibir el trofeo de la 36ª Liga a puerta cerrada en Valdebebas y de hacer el acto reglamentario en la Real Casa de Correos de la Plaza del Sol junto a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Real Madrid se ha dirigido al Ayuntamiento, donde los esperaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

“Muy buenos y madridistas días, al presidente más laureado de la historia del Madrid, que no es cuestión menor”, comenzaba diciendo Almeida, antes de recordar que han ganado todo “menos un partido”, aludiendo la derrota en el derbi ante su equipo, el Atlético de Madrid. Y es que, el alcalde de la ciudad no ha tenido reparo en reconocer que su equipo es el club rojiblanco. “Estuve en el partido del Bayern y ahora soy un matrimonio mixto. Minuto 85, mi mujer me envía el mensaje de que active el modo talismán. Le dije ‘vais a meter tres y los va a meter Joselu’. No me equivoqué, porque uno os lo anularon”, recuerda como anécdota Martínez-Almeida. El alcalde ha querido reconocer todo el esfuerzo de la plantilla durante el año que “no lo ha tenido fácil”: “Empezó el año con lesiones muy graves, pero lo han dado todo para ser campeones. En deporte lo difícil no es ganar, sino ganar tanto y no aburrirse de ganar ni relajarse. Ese es el mérito de estos jugadores, que nunca se rinde y siempre quieren ganar. Y por eso son un ejemplo. Y para mí en tres semanas puede que vuelvan y los recibamos aquí”.

Te puede interesar: El Real Madrid recibe su 36º título de Liga y celebra con los madridistas en Cibeles

🗣️ Almeida: "Espero que no sea la última camiseta del Real Madrid que recibo, espero volver a veros en 3 semanas, aquí de nuevo, enhorabuena porque sois el orgullo de la ciudad de Madrid."



QUÉ GRANDE ALMEIDA 🤍👏🏻pic.twitter.com/jhBXqiKntF — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2024

“Hoy celebramos otra Liga, un título muy importante”

Florentino Pérez, presidente de la entidad blanca, ha asegurado ser “un honor regresar al Ayuntamiento para ofrecer a esta ciudad la Liga número 36. Ha sido una Liga muy difícil, con muchas adversidades, que agranda más la leyenda del Madrid. Hemos demostrado que nada es imposible para esta camiseta. Nos sentimos embajadores de esta ciudad y de los valores que nos marcan el camino. Esta Liga se ha ganado con trabajo, humildad y solidaridad, porque este equipo es una gran familia de madridistas. Esta semana hemos vuelto a hacerlo. Este abrazo será el impulso para el día 1 volver a soñar con una nueva Copa de Europa. Será nuestro final número 18, la sexta en 10 años y una desafío muy serio, pero estos jugadores lo darán todo por hacer felices a los madridistas”, enunciaba el máximo mandatario del club.

De nuevo Nacho Fernández, como capitán del equipo, ha querido agradecer al alcalde “por dejarnos venir aquí”. “He tenido la suerte de venir otras veces, pero hoy lo hago como primer capitán y es un orgullo tremendo. Dar las gracias a los madridistas por el apoyo. Hoy celebramos otra Liga, un título muy importante, tenemos la vista puesta en el día 1, pero hay que celebrar hoy. Enhorabuena a todos los madridistas y vamos a por más”, concluía el capitán.

La Fuente de Cibeles repleta de aficionados del Real Madrid esperando a los jugadores para celebrar la 36ª Liga (Redes)

Después de los discursos, Martínez-Almeida ha entregado el símbolo de la ciudad, el oso y el madroño, al presidente de la entidad blanca, así como este le ha regalado una réplica del trofeo liguero. Nacho ha entregado dos camisetas al alcalde: una personalizada y otra de campeones de Liga, firmada por toda la plantilla.

Una vez realizada la foto de familia, los jugadores han abandonado la casa consistorial para subirse en el famoso autobús madridista, ya sin los trajes y con la camiseta blanca de campeones, para ahora sí, comenzar la celebración con los aficionados que esperan desde primera hora de la mañana en la Fuente de Cibeles.