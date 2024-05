El lado más íntimo de Elisa Aguilar, presidenta del baloncesto español: “La primera impresión es seria, pero después tiene mucho sentido del humor”

Elisa Aguilar cuando fue proclamada presidenta del baloncesto español (FEB)

Tal y como se esperaba, Elisa Aguilar ha sido reelegida este martes al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB). La exjugadora madrileña, de 47 años, llevaba al frente del organismo desde el 2 de octubre de 2023, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer que lidera la FEB. Sucesora de Jorge Garbajosa, era la única candidata a las elecciones para definir el mandato 2024-2028, así que ha sido proclamada para encargarse también de este tras finalizar lo que quedaba del anterior con ella a los mandos.

Decimosegunda persona en el cargo, el nombramiento de Aguilar generó un entusiasmo prácticamente unánime hace unos meses. “En esta lucha de la igualdad, que una federación como la de baloncesto se ponga al servicio de Elisa o que haya confiado en una mujer me parece tremendo”, contaba Amaya Valdemoro, otra leyenda de nuestra canasta, a Infobae España. Posiblemente, se trate de la mejor amiga de Aguilar, así que es una de las personas que más la conocen lejos de los focos.

Te puede interesar: Quién es Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA al que Alonso pide que los futuros pilotos españoles sean “protegidos”

“Una de las mejores cosas que tiene es que sabe escuchar, tiene don de gentes y mano, no se equivoca en las decisiones. Es una tía pausada, con calma. No se altera fácilmente”, valoraba entonces. “Está muy preparada. Ha estudiado, ha reestudiado, le acompañan una perseverancia y una humildad que caracterizan a los buenos líderes. Va a ser una presidenta increíble. La mayor cualidad que tiene es el liderazgo. No necesita ser el centro de atención: lidera a través del trabajo, la perseverancia y el saber estar. Tiene una inteligencia emocional muy alta y muy buenas cualidades para gestionar grupos. Un equilibrio muy importante”, nos decía Anna Montañana, otra de sus hermanas de cancha.

De izquierda a derecha: Anna Montañana, Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro (FEB)

“Es una hormiguita, de las que hace poco ruido”. Así la describía para este periódico su predecesor en el cargo. A Garbajosa siempre le ha impactado la serenidad que suele acompañar a la ganadora de ocho medallas con la selección española: “Cuando estaba nervioso en un partido, ella siempre me ponía la mano en la pierna. Como diciendo ‘Jorge: calma, tranquilo’”. “Sabe hacer importante y dar su protagonismo a todo el mundo. Como buena base”, añade Valdemoro.

En la FEB desde su retirada

Una vez que colgó la camiseta en 2013, Aguilar hizo carrera en el ente federativo, llegando a estar a cargo de su departamento de Competiciones. “Ha crecido la Liga Femenina, se ha creado la nueva Liga Femenina Challenge, ha habido un aumento tremendo del valor de la LEB Oro, se ha reformado la Liga EBA con su unificación…”, enumeraba Garbajosa al volver sobre aquella etapa previa a la actual.

“Es perfeccionista. Al final, trabaja para la excelencia. Y Elisa tiene capacidad de trabajo para dar y tomar”, la ensalzaba Valdemoro. Montañana no se quedaba atrás, considerándola una auténtica todoterreno: “Es muy cercana. Una persona que siempre se preocupa mucho por los demás. La primera impresión es seria, pero después tiene mucho sentido del humor. Es irónica, utiliza muy bien las palabras. Es muy buena persona y, además, puede estar en todos los lados. Una mujer 10, como el número con el que jugaba”.

Se avecina el verano. Y con él, el momento cumbre de La Familia en sus distintas vertientes, con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte para las chicas y esperemos, previo paso por el Preolímpico, que también para los chicos. Además de todos los compromisos en categorías inferiores, donde las medallas tampoco escasean normalmente. “Elisa iba a ser gestora”, veían con nitidez desde su círculo cuando aún pisaba parqué. Finalmente, lo ha conseguido y ella es quien debe “seguir con esa consistencia que tiene el baloncesto español”.