Alta tensión entre Alonso y Sainz por su accidente en China: “Le dejé espacio, pero él a mí no”

Alonso y Sainz durante su batalla en el GP de China (Captura de televisión).

Pintaba a día de recogida de frutos para Alonso y Sainz, que partían tercero y quinto respectivamente en el sprint de China, pero acabaron con la cesta rota. Fernando fue el peor parado de un toque con Carlos que generó un pinchazo al Aston Martin y cortó toda la inercia en la carrera del madrileño. En realidad quedaron mal parados los dos: de luchar por la tercera plaza, uno abandonó y el otro fue quinto. Y para colmo, el de Ferrari también se las tuvo con su compañero de equipo. “Ha estado por encima del límite,”, asegura Leclerc ya bajado del monoplaza. Se queda un GP de China tenso y todavía no se ha servido ni el primer plato. Era el aperitivo.

Tras la carrera, ambos pilotos españoles fueron llamados a declarar ante comisarios por el incidente. Tanto Fernando como Carlos dieron su versión de lo ocurrido, de manera más comedida que sobre el asfalto. “Pudimos mantener dos vueltas por detrás a Max y con Carlos alguna más. La curva 7 la hicimos emparejados, luego en la curva 8 me intenté tirar por fuera y él me cerró la puerta. En la 9 intenté hacer lo mismo, pero yo me abrí en la curva 8 y él no se abrió, así que nos tocamos al final me llevé la peor parte porque tuve que retirarme, pero no duele mucho porque no tenía neumáticos y era difícil que mantuviera al grupo detrás”, asegura Fernando.

Sainz también se mostró crítico, pero cortés. “Aquí nadie está contento. Las tres primeras vueltas he intentado pasar a Max, quizás he gastado mucho el neumático ahí, aunque sabía que si le pasaba podía intentar ganar y me la he jugado. Luego he atacado a Fernando y creo que le he pasado bien. Creo que él ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela que al final le ha costado la carrera a él y a mí, porque he tenido daños y a partir de ahí me he ido para atrás. Ha sido una pena porque creo que podríamos abre luchado por el podio sin ese incidente. Ha sido una carrera divertida por un lado, y frustrante por otro, yo creo que tenía buen ritmo, pero al haber desgastado el neumático al principio lo he pagado. Han sido luchas bonitas, un poco pasado al límite en algunas, pero así son las carreras”, zanja el de Ferrari.

Noticia en ampliación.