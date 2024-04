Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, los ‘nuevos’ Miguel Indurain y Perico Delgado que ilusionan al ciclismo español: “Derrotarán a Pogacar y Vingegaard”

Carlos Rodríguez y Juan Ayuso en el podio de la Vuelta al País Vasco (EFE/Juan Herrero)

El ciclismo español tiene y va a tener motivos para sonreír mucho próximamente. Hacía cinco años que nuestros corredores no conseguían imponerse en una carrera World Tour. Una travesía por el desierto que pasó a la historia este domingo, cuando la Vuelta al País Vasco se convirtió en lo que bien puede ser un antes y un después para los nuestros. ¿Los culpables? Juan Ayuso, ganador de la general, y Carlos Rodríguez, vencedor en la última etapa y segundo clasificado final. El presente y el futuro no podrían entenderse sin ellos: ya están aquí, con los mejores del pelotón, y han venido para quedarse. Juntos, como ha ocurrido desde sus inicios en la bicicleta, pero no revueltos.

“Que a estos dos monstruos les tengamos aquí en España es un soplo de aire fresco. Coger el testigo de la generación de oro (que es quizá la mía, la de Purito, Valverde, Contador, Sastre, Freire, Luis León [Sánchez], que lo acaba de dejar… Todos esos ciclistas que hemos marcado una época) es complicado. Pero mira, hemos vuelto a ganar una Vuelta al País Vasco. Ganar este tipo de carreras no es fácil, y menos el País Vasco. Y eso es que tenemos en ellos dos el futuro asegurado. Todo el mundo hablaba de que había que dejarles tranquilos. Pero es que están codeándose con los mejores. Uno ha hecho ya podio en una Vuelta a España (Ayuso). Otro ha ganado una etapa en el Tour de Francia y estuvo a punto de hacer podio (Rodríguez). Son ciclistas que van a marcar una época en nuestro deporte, seguramente”, asegura Samuel Sánchez, campeón olímpico en ruta en Pekín 2008, a Infobae España.

Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, tampoco esconde el orgullo por la situación. “Llevan unos años, desde la categoría juvenil, prácticamente siendo rivales. Les podríamos comparar con Van der Poel y Van Aert. Son de estos corredores que pasan los años, pasan las categorías, pasan las carreras y siguen luchando uno contra otro. Siendo muy buenos ambos, Ayuso es capaz de llegar al público por su manera de correr y Carlos por su manera de ejecutar. Uno es más tímido. Otro, más echado para adelante, más gallo”, describe a este periódico.

“Estamos hablando de un valor seguro. Ayuso tiene la potencia en crono muy importante y sabe defender muy bien y mantener sus opciones. Para ganar en el País Vasco, lo ha hecho evidente. Y Carlos se defiende bien en crono y va muy bien para arriba. Tiene mucha resistencia y es muy regular. Los dos han sido capaces de estar uno en el podio y otro muy cerquita y de ganar etapas en vueltas tan importantes como el Tour o La Vuelta. Es un presente con un valor muy importante”, opina, por su parte, Carlos Sastre, que se llevó el maillot amarillo del Tour a casa en 2008.

Juan Ayuso y Carlos Rodríguez en la última etapa de la Itzulia (EFE/Juan Herrero)

Óscar Freire, tricampeón del mundo en ruta, coincide con todos sus compañeros de generación de leyenda. “Sobre todo, te sorprende que siendo tan jóvenes tengan tan buenos resultados. Lo que han hecho ellos, el llegar y el estar ya delante, no es nada fácil. Muchas veces, en otros ciclistas parece una puntada. Aquí no ha sido eso. Ha sido un momento continuo. Ahí están, en lo más alto del pelotón internacional. Y, sobre todo, en boca de todos. Que no sólo es a nivel nacional, sino que desde fuera ven que son dos corredores que tienen muchas aspiraciones en las grandes vueltas”, afirma.

“Se han cargado la mochila de devolver a España al nivel mundial que tenía el ciclismo”, resume el seleccionador español, Pascual Momparler. “Cada año van un puntito más, un pelín más arriba, y nos pueden hacer soñar a todos. Evidentemente, esas expectativas que teníamos las están confirmando y, sobre todo, vemos que todavía tienen margen de mejora. Para mí, lo que hicieron en la Itzulia me parece una barbaridad. No quiero excusar que se habían caído Vingegaard, Roglic… Olvídate de toda esta historia. Al final, yo me quedo con la manera de ejecutar ambos la carrera”, le sigue Pereiro. Aquí van unos cuantos motivos para creernos que, sí, estamos en la senda para volver a lo más alto de los podios de renombre del deporte de las dos ruedas.

“No dan un balón por perdido”

A un lado, Juan Ayuso, barcelonés de 21 años que corre en el UAE. “Es un ciclista con mucha ambición. Con un carácter muy marcado y una personalidad también muy marcada. Siempre tiene hambre, no se amilana, no se arruga. Siempre va a tope, empieza a tope la temporada. La afronta con mucha ambición desde el primer día”, considera Samuel Sánchez. “Corre muy con el corazón. Mucho más con la melena al viento. Muchas veces, le veo correr como lo hacía en su momento, entre comillas, Contador. Buscando un poco el espectáculo, sin miedo a arrancar, sin calcular, sin miedo a equivocarse. Ayuso es su forma de ser, de competir. La calidad ya sabemos que la tiene, pero su desparpajo a la hora de montarse en bicicleta y el no tener miedo a competir con gente ya experta, contrastada y top mundial a mí me fascinan”, continúa Pereiro.

“Se le ve un ganador. En la victoria, es agresivo. Se le ve con ganas de ganar. No le gusta quedar segundo. Es un corredor que te gusta cómo corre”, añade Freire. “Tiene una potencia descomunal en crono. Es capaz de ganar al mismísimo Filippo Ganna. Se defiende muy bien para arriba, es inteligente corriendo”, completa Sastre. “Es un auténtico killer. Lo que pasa es que es mucho más dicharachero y mucho más abierto después con la prensa, en el día a día o en sus redes sociales. Tiene mucha más punta de velocidad que Carlos. Quizás sea un ciclista que al final de su carrera deportiva tenga más victorias que Carlos”, dice Momparler.

Al otro lado, Carlos Rodríguez, granadino de 23 años perteneciente al INEOS. “Le veo un corredor mucho más discreto, muy fondista, calculador, que calcula muy bien los esfuerzos, que se defiende bien en todos los terrenos. Carlos es, evidentemente, la fortaleza que tiene a nivel de resistencia en las grandes vueltas. Lo bien que se defiende en todo. Vemos que es un tío duro. Que se cae y a pesar de tener heridas sigue”, le define Pereiro.

“Es muy suyo. Transmite muy poco. Es una persona que es superagresiva y superambiciosa en carrera, pero que en la vida real no te podrías esperar eso de él. Es una muy buena persona. Sigue estudiando su carrera y haciendo casi la vida que hacía. Este año ya se ha mudado a Andorra, pero hasta hace prácticamente cuatro días seguía viviendo en casa de sus padres. Nos puede dar también muchas vueltas de tres semanas”, profundiza Momparler, que conoce a la perfección a los dos.

El corredor catalán, Juan Ayuso, acompañado de su perro. EFE/Juan Herrero..

“Quizá Carlos es un ciclista un poquito más diésel, al que le cuesta entrar un poco más en forma. Le gusta llegar bien al objetivo, que yo creo que este año va a ser el Tour de Francia. Hemos visto que durante el principio de año no acababa de arrancar, pero era cuestión de tiempo que volviese a mostrar el nivel que mostró el año pasado”, aporta Samuel Sánchez. “Es muy regular, sabe sufrir lo que no está en los escritos”, aprecia Sastre. “Son bastante regulares. No se les ven días malos. En las vueltas, no han llegado a menos. Siempre van a más, a mejor”, cuenta Freire, incluyendo ya a los dos en la misma ecuación.

“No dan un balón por perdido. Un día les han machacado, que cualquiera se iría al hotel con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas y pensando ‘voy a ver mañana si por lo menos puedo estar a la altura de mi rival’. Y estos, a los dos minutos de tomar un trago de agua fresca, tienen la mirada ya en la etapa del día siguiente y están pensando a ver dónde pueden dejar al rival, porque ellos no pueden perdonarse que el rival les haya ganado. Tienen una cabeza de supercampeones que yo creo que es la que les diferencia de muchos otros ciclistas”, valora Momparler. En resumen, Samu al habla: “Están hechos para poder disputar carreras de tres semanas y de una semana de tú a tú con los mejores del mundo”.

“Ya no están tan lejos de Pogacar y de Vingegaard”

Las perspectivas con Ayuso y Carlos Rodríguez de cara a las próximas grandes vueltas parecen inmejorables. A pesar de los dominadores inapelables que existen en su deporte en la actualidad. “Hoy en día, vemos que las vueltas de tres semanas, hasta este año, han sido dominadas por los hombres del Visma-Lease a Bike. Estos ciclistas algún día también pueden ser derrotados. Y por qué no, derrotados por nuestros ciclistas. Hay que tener en cuenta que tanto Carlos como Juan son muchísimo más jóvenes que los Pogacar, Vingegaard, Roglic. Y es cuestión de tiempo que les acaben derrotando en unos años venideros. No les falta nada porque son completos en montaña y en crono, han demostrado que en tres semanas ya son estables, que no han tenido bajones físicos. Y eso es cuestión de, año a año, ir madurando como ciclista y que la oportunidad te llegue para poder ganar una carrera de tres semanas. Luego también hay que tener el factor suerte, ser el que menos falla aunque seas el más fuerte… Hay una serie de factores extradeportivos también que influyen. El ciclismo es un deporte en el que a veces los factores externos se inclinan para bien o para mal. Y en ese sentido siempre hay que tener la fortuna un poquito a tu favor”, explica Samuel Sánchez.

Freire lo ve parecido. “Creo que no les falta nada. Lo que pasa es que tienen rivales superiores. Cuando han corrido contra ellos, han estado un punto por debajo. Pero nunca se sabe. Pueden ir a mejor y los rivales a peor. Nunca hay que tirar la toalla en el ciclismo. Y yo creo que ellos no lo van a hacer. En este momento, probablemente lo tienen muy complicado en las vueltas en las que estén Pogacar o Vingegaard, pero nunca se sabe. Este año ya vemos que Vingegaard probablemente no esté en el Tour, y es un punto a tener en cuenta para obtener un mejor resultado. Al final, el ciclismo es así. Muchas veces, puedes conseguir un triunfo con buenos rivales y otras veces no. Al final, da igual. Tampoco es que haya muchos corredores muy por encima de ellos. Son pocos. ¿Por qué no? Lo que está claro es que son corredores que pueden ganar el Tour”, se ilusiona.

“A ver si pueden tener esa experiencia que les falta, esa cabeza en esos momentos para optar a ganar”, pide Momparler. “Viéndoles, creo que puede llegar pronto, pero son muy jóvenes y no hay que meterles esa presión aún. Ellos ya han demostrado que son capaces de ganar etapas en el Tour, como Carlos lo hizo el año pasado. Han demostrado que son capaces de meterse en un podio de la Vuelta a España, como lo hizo Ayuso hace dos años, aun teniendo COVID. Así que ellos eso ya lo han demostrado, están ahí. Y cuando uno se pone un dorsal y sale a competir, pues todo puede pasar”, ahonda.

“Están hechos para poder disputar carreras de tres semanas y una semana de tú a tú con los mejores”

Si hay una gran vuelta por excelencia, esa es el Tour. Por eso, es especialmente interesante conocer cómo ven el porvenir de Ayuso y Carlos Rodríguez dos ganadores de la Grande Boucle como son Sastre y Pereiro. Empecemos por el madrileño. “La experiencia es lo que les puede dar en un futuro la victoria. Cuando estás en un equipo en el que en el coche hay una persona con experiencia, te puede ayudar muchísimo. Pero el que tú sepas leer la carrera de una manera o de otra y utilizar tus bazas de la forma correcta te lo da la experiencia. Y esta no se consigue en un día. Hay que dejar que maduren poco a poco, que sigan haciendo las cosas como lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, y el tiempo decidirá”, propone. Y con motivos para el optimismo: “Siempre ha habido épocas en las que ha habido corredores que eran superiores a los demás. Es cuestión de tiempo y de que ellos mismos puedan aprovechar esas oportunidades que seguramente aparecen. Y si aparece esa oportunidad y ese día tienen la capacidad de marcar la diferencia, todo es posible. Al final, se tienen que juntar diferentes situaciones. Pero en estos momentos ya no están tan lejos de Pogacar y de Vingegaard como lo estaban, a lo mejor, hace un año y medio o dos años”.

Pereiro se explaya especialmente en este punto de su conversación con Infobae España. “Sin Vingegaard ni Evenepoel y con un Roglic que no sé si está en sus planes hacer el Tour o no, para mí está Pogacar en el pedestal y por detrás, dentro de los aspirantes al podio y a ganar la carrera, entran los dos. El problema de Ayuso es que está en el equipo de Pogacar. Evidentemente, mientras Pogacar esté en acción, va a ser complicado que le den libertad a él. Aunque sabemos que Matxin estratégicamente es un fenómeno y sabe jugar muy bien con todas sus bazas, como hizo en la Itzulia. Pero en una carrera como el Tour, yo creo que estando Pogacar, todo el UAE va a tener que estar disponible para él. En el caso de Carlos, vemos que Bernal está resurgiendo y llegando a un grandísimo nivel. Pero yo estoy convencido de que en el Tour de Francia, el líder del equipo INEOS va a ser Carlos Rodríguez”, señala el pontevedrés para arrancar.

Carlos Rodríguez gana la última etapa de la Vuelta al País Vasco (EFE/Juan Herrero)

“Para mí, a día de hoy, hay dos corredores que están en otra esfera, que son Vingegaard y Pogacar. Sólo hay que ver el año pasado, que cada vez que arrancaban de verdad se quedaban solos y se paraban porque la carrera entre los dos no tenía sentido. Después, hay un corredor que vamos a ver el paso que tiene que dar para llegar a su altura, sobre todo en el Tour, que es Evenepoel. Y Roglic es un corredorazo, pero en el Tour, para estar al nivel de estos dos, a día de hoy no le veo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Que la carrera a nivel táctico se les ponga a favor a uno de los dos y que estos dos salvajes bajen el rendimiento o decidan probar nuevas aventuras. Si Ullrich no llega a tener a Amstrong por delante, pues tendría cinco Tours de Francia. O si Chiappucci no llega a tener a Indurain, también tendría algún Tour. El punto débil es que les ha tocado una generación jodida, con dos corredores que están demostrando que están muy por encima del resto”, agrega. Y se sincera: “En un mano a mano, a día de hoy no les veo luchando con Pogacar y Vingegaard. Sin desgracias, sin averías y sin nada. Es que no hay nadie que yo haya podido ver que se le pueda acercar a estos dos”.

Según Pereiro, el quid de la cuestión es el siguiente: “Intentar luchar por el Tour sabiendo dónde estás en cada momento. Yo creo que esa es la gran clave. En el caso de Ayuso, si estratégicamente una carrera se vuelve loca, el equipo está en apuros y decide filtrarle a él por delante para, de alguna manera, liberar al equipo detrás, puede aprovecharse de eso. En el caso de Carlos, yo creo que no debes hacer una carrera aguantategui si quieres dar la sorpresa. Filtrarte, intentar jugar una carrera a ser el mejor del resto. Si intentas eso, puedes tener alguna opción de dar la sorpresa. Creo que intentar luchar de tú a tú con ellos en la montaña es estar suicidándose. O, como mucho, estar luchando por hacer esa tercera plaza del podio. Si los dos están al máximo nivel. Creo que es hacer una carrera al margen y sabiendo que hay dos corredores que están muy fuertes y que tienes que tener un plan B”.

Para terminar, el otrora vencedor de la ronda gala se moja todavía un poco más. “Carlos ya ha conseguido demostrar que es un hombre Tour. En el caso de Ayuso, le falta probar y ver si el Tour de Francia, como bien me decía hace muchos años a mí José Miguel Echavarri, le quiere. Porque es una carrera que a veces nos da la sensación de que elige a sus corredores”.

¿Cuáles pueden ser los puntos débiles de Ayuso y Carlos Rodríguez?

Aunque cuesta encontrarles aspectos a mejorar (así de bien están haciendo las cosas, a pesar de lo noveles que son), también puede haberlos. “Probablemente, el no descubrir hasta dónde puede llegar o no su cuerpo es el único punto débil de ambos. Y que ese exceso de valentía y juventud y esas ganas de progresar y de llegar cuanto antes a la cima en algún momento les pueda pasar factura”, advierte Pereiro. Freire sigue una línea parecida: “El listón lo han puesto muy alto y ese nivel de presión muchas veces te lo exigen los equipos, el público… Eso hay que llevarlo bien. El ciclismo es un deporte que no todos los años sale bien. Hay caídas, hay lesiones, y todo eso todavía lo tienen que pasar. Es un poco el punto más negativo. Pero ese es el punto negativo de cualquier ciclista”.

Sastre lo ve así: “Son corredores jóvenes y tienen un gran talento, pero hay ciertas competiciones en las que tener esa experiencia te da un punto extra a favor. Que cuando no la tienes es otra historia. La experiencia es cuestión de tiempo y de enfrentarse a situaciones como la de la Itzulia”. Por otro lado, Samuel Sánchez introduce el escenario de los percances: “Cuando más van a crecer como ciclistas es cuando no obtengan los resultados que ellos esperan. O con los malos momentos. Yo creo que en las derrotas es cuando uno sale más reforzado y se hace mejor ciclista, mejor estratega, mejor persona y gana más capacidad de análisis. Todavía llevan poco tiempo en el ciclismo profesional, pero quizás les falta seguir acumulando ese tipo de experiencia o llegar a una carrera y ya no ser sorpresa, sino ya ir con una exigencia muy alta. Poco a poco, van a tener que ir lidiando con manejar esa presión. Y eso se adquiere con el tiempo, pero poco más les falta. Ya les vemos que se manejan de una manera excepcional y parece que llevan toda la vida ya en el ciclismo profesional. Cuando apenas llevan tres años”.

Ayuso en el podio de La Vuelta 2022 (REUTERS/Susana Vera)

Esa percepción de estar preparados para lo que les echen la comparte Pascual Momparler. “Son dos ciclistas que hasta la fecha han ganado casi que todo lo que se han propuesto. Poco a poco han ido creciendo, poco a poco sus objetivos han ido superándose. Y cuando no han ganado ha sido por algún accidente. No porque ellos no hayan comido, no hayan estado donde tienen que estar, hayan fallado en una crono y les hayan metido demasiado tiempo. No porque haya hecho frío y este les haya dejado tiritando. Creo que vamos a ir conociendo sus puntos débiles a medida que ellos los vayan conociendo y ya se vayan poniendo al nivel de los Roglic, Pogacar, Vingegaard… Y ahí en ese momento veamos lo que hemos visto con Pogacar: que el calor no le va bien. Hemos descubierto después de dos años de Tour que no ha logrado ganar porque el excesivo calor le ha matado”, reflexiona.

“Van a hacer que no nos echemos muchas siestas en este Tour”

Hay una anécdota sobre Ayuso que a Samuel Sánchez no se le va de la cabeza y que da fe del aire único que rodea a estos chavales. “En su último año júnior, iba de líder en la Vuelta Ciclista al Besaya, y nada más salir se le estropeó la bicicleta. Su equipo le había dado bici, pero luego no sé qué pasó que tuvo otro problema en esa bicicleta y se quedaron sin bicicletas. Entonces, nosotros (la MMR Academy, su propio proyecto de formación) llevábamos otros pedales, otro tipo de pedales, y le dijimos al coche de su equipo que nos diera unos pedales. En marcha, nuestro mecánico sacó el cuerpo y cambió los pedales de una bicicleta nuestra de repuesto. Paramos los dos coches, el de nuestro equipo y el del suyo. Porque nosotros no podemos dar una bicicleta a un ciclista de otro equipo. Eso en profesionales es sancionable. Pero sí le dejamos nuestra bicicleta al coche de su equipo y más adelante se la dio a Juan Ayuso. Entonces, me acuerdo, y él se acuerda muy bien, de que en la MMR Academy le dejamos una bicicleta MMR nuestra de repuesto para poder continuar la carrera y optar a ganarla. Sí que perdió muchísimo tiempo, pero aun así creo que hizo podio en esa Vuelta al Besaya. Y si no llega a ser por esa avería, hubiera ganado la carrera. Y si no llega a ser por nosotros, no la hubiera acabado”.

“Parece que llevan toda la vida ya en el ciclismo profesional. Cuando apenas llevan tres años”

“Carlos tiene un aire más a Miguel Indurain y Ayuso más a un Perico Delgado, a un Contador. Corredores mucho más echaos p’alante, que no les importa atacar. Cuando atacan, se ve que no lo están haciendo controlando nada. Y Carlos Rodríguez es un tío más, por lo menos visto desde casa, calculador, rodador, sentado en la bicicleta. Apenas se pone de pie, sin gastar más de lo necesario nunca, sabiendo dónde estar, calladito y haciendo sus cosillas”, verbaliza Pereiro a la hora de buscarles parecido. “Ahora podemos tener a un Alejandro Valverde y a un Alberto Contador. Si siguen creciendo como están creciendo y progresando como están progresando”, prosigue Momparler.

Les ha tocado vivir un ciclismo en el que las velocidades son de escándalo. “Se rueda más rápido por todo. El material avanza, se corre mucho en grupo, muchas carreteras son mejores, la aerodinámica… Pero bueno, al final todos van en el mismo grupo y todos tienen las mismas oportunidades. Yo creo que más rápido hay más nervios. Eso hace que sea más complicado y más peligroso. Esa es la mayor diferencia que vemos con respecto a hace 10 o 15 años. Que cada vez hay más nervios, más caídas. Y eso para los ciclistas no es nada bueno. Todo el mundo quiere ir delante y, al final, ese riesgo que parece que se convierte en menor hace que sea mucho mayor. Porque todo el mundo tiene igualdad y quiere ir delante. Es el ciclismo actual y creo que es el mayor cambio. Ese respeto que se ha perdido entre ciclistas y que parece que en vez de una carrera es una guerra”, analiza Freire.

Otro aspecto a tener en cuenta en las carreteras es el de la juventud. Samu lo sabe bien: “Quizás ellos sean ese buque insignia de este ciclismo moderno que se está viendo de la precocidad. No quiere decir que todo el mundo llegue al campo profesional y brille de una manera tan fugaz y tan rápida como la de ellos dos. Pero sí que ellos demuestran que cuando tienes la suficiente madurez tanto física como mental para poder estar ya en un equipo World Tour prácticamente en tu primer año de sub23, como han hecho ellos dos, la gente no se equivoca. Sí que hay voces que critican esa precocidad, pero es que Ayuso ha demostrado que desde el primer momento ya está adaptado a la categoría. Carlos prácticamente igual. Ellos dos son el claro ejemplo de que cuando tú tienes la cabeza desarrollada acorde con tus cualidades físicas, puedes estar perfectamente en lo más alto del deporte mundial. No sólo en el ciclismo, sino en otros deportes. Llámese Carlos Alcaraz, Ansu Fati, Lamine Yamal…”.

Carlos Rodríguez tras ganar una etapa en el Tour 2023 (REUTERS/Benoit Tessier)

Juan Ayuso y Carlos Rodríguez ya están derribando la puerta. “Van a hacer que no nos echemos muchas siestas en este Tour de Francia”, avisa Pascual Momparler. “Podrías hablar de ellos prácticamente todo el día. Es una maravilla verles competir y la progresión que van teniendo. Lo más importante es que no tengan lesiones, problemas que les impidan brillar, y disfrutar de ellos en cada carrera”, se enorgullece Carlos Sastre.

Óscar Freire queda a la expectativa: “Yo creo que han hecho lo más difícil. Estar ahí, en lo más alto. Ahora a ver cómo lo soportan. Si realmente esa presión hace que mejoren o que se estanquen y vayan a menos. Muchas veces, es complicado estar en esa situación. Han llegado, porque sabían que iban a llegar los dos, pero el mantenerse a ese nivel es más complicado que mantenerse en profesional. Ser profesional es complicado, pero es más complicado ser un ganador. Y estar ahí peleando por el triunfo y que no venga hace que la gente se te eche encima, los equipos empiecen a desconfiar… El ciclista creo que necesita siempre una motivación para poder ganar. Y cuando no te viene y encima no te salen bien las cosas, es complicado llevarlo bien en el deporte”.

“Seguramente, tendremos muchísimas conversaciones sobre Juan, Carlos y todos los jóvenes que vienen por detrás. Los Romeo, Raúl García Pierna, Arrieta, Pelayo… Veremos más jóvenes talentos salir para arriba. En el campo júnior en el que estamos nosotros, vemos que van a venir talentos por detrás para hacerlo muy bien”, promete Samuel Sánchez.

El cierre lo pone Óscar Pereiro. “Hace poco, estábamos a ver si Mikel Landa era el hombre a sustituir a Alberto (Contador). Después, Enric Mas. Después, que si Marc Soler, tras ganar aquella París-Niza, iba a ser ‘el nuevo tal’. Todos decíamos ‘va a tardar en llegar un Contador’. Pues aquí tenemos dos corredores que nos están haciendo, por lo menos, tener ilusión. Y que tienen calidad como para poder darnos alegrías y tener esperanzas. Y no sólo ellos. Tenemos una calidad de corredores jóvenes importante. Por fin creo que hay dos corredores, ahora ya en la actualidad, que nos van a dar muchas tardes de alegría a los seguidores españoles del ciclismo”, remata. De los campeones del pasado para los campeones que, si nada se tuerce, van a ser sus herederos.