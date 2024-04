Complicado camino para Alcaraz en Montecarlo: Djokovic por su lado del cuadro y Sinner en la final

Alcaraz celebra un punto en Miami (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Salvo contratiempos de última hora, Carlos Alcaraz disputará el Masters de Montecarlo. En la tarde del domingo saltaron las alarmas cuando en un vídeo compartido por la organización del torneo se mostraba al español con un aparatoso vendaje en su antebrazo derecho, sinónimo de molestias de algún tipo, que juntado a su abandono anticipado de la sesión, levantaron las sospechas. Sin embargo, en el Media Day, Alcaraz no hizo ningún tipo de referencia a cualquier molestia física, por lo que, todo apunta a que el martes debutará en la arcilla monegasca.

Lo cierto es que el camino que le ha tocado a Alcaraz no es nada fácil y podría toparse con Novak Djokovic en las semifinales. De la primera ronda quedó exento, y será mañana martes cuando debute contra Felix Auger Aliassime, a quien venció de manera contundente hace poco más de un mes (6-2 y 6-3).

Ugo Humbert es el rival que más posibilidades tiene para esperarlo en tercera ronda, aparentemente aunque no sencillo, no debería de suponerle demasiados problemas a Carlitos. Ya en los cuartos de final se le complica el camino. Casper Ruud o Hubert Hurkacz son los dos nombres que protagonizarían el duelo junto a Alcaraz. El noruego no ha escondido su preferencia por la tierra batida, mientras que Hurkacz, aunque se decante por la pista dura, tampoco permitirá que el español se confíe en exceso.

Posible camino de Alcaraz en el Masters 1.000 de Montecarlo

Djokovic en las semis; Sinner, Medvedev o Zverev en la final

Sin lugar a dudas, la guinda del pastel que se le presenta al español es en semifinales, donde podría encontrarse con Djokovic. El último choque en arcilla fue en las semifinales de Roland Garros del año pasado, cuando Alcaraz apenas si pudo completar el encuentro debido a los calambres que sufrió durante el partido, marcado por los nervios y la tensión del joven. El historial Lexus ATP Head2Head lo domina el serbio por 3-2, siendo el último encuentro el de las semifinales de las Nitto ATP Finals del pasado mes de noviembre. Duelo que también se adjudicó el número uno de la clasificación. Lo cierto es que todos los enfrentamientos entre ambos han sido en semifinales o finales, habiéndose impuesto Alcaraz únicamente en las semifinales del Masters de Madrid y en la final de Wimbledon.

Si consigue superar la gran muralla serbia e igualar el cara a cara entre ambos, para la final de Mónaco se barajan tres nombres, ninguno de ellos es hueso fácil de roer. Daniil Medvedev y Alexander Zverev serían dos de los que podrían llegar hasta esta ronda y medirse con el español, aunque, habiendo visto la evolución y actuación de Jannik Sinner en lo que va de temporada, y en la recta final de 2023, todo apunta a que la balanza cae sobre el italiano.