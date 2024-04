El interrogante de Alcaraz a dos días de su debut en Montecarlo: se retira antes del entrenamiento con un aparatoso vendaje

Alcaraz durante su partido ante Dimitrov (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Carlos Alcaraz aterriza en Montecarlo con el único Masters 1.000 que no le ha visto ganar ningún partido. En 2023, no disputó el torneo, y en 2022, cayó en su partido de debut. Con el número dos recién perdido en favor de Jannik Sinner, quien se impuso en Miami, el segundo evento estadounidense. Así, la gira de tierra batida con torneos de renombre como el Masters de Madrid, Roland Garros o incluso los Juegos Olímpicos, que se disputarán en agosto en la pista parisina, comienza este fin de semana.

El español atendió el sábado a los medios de comunicación, a los que aseguró estar “muy feliz” de estar en Montecarlo. “Solo he jugado una vez y no fue demasiado bien en 2022, pero tengo muchas ganas de que empiece y de ver cómo va. Espero llegar lejos, a las rondas finales, pero es un torneo muy duro, rivales muy complicados, así que veremos”, relató el español.

Sin embargo, han saltado las alarmas ante este posible debut de Alcaraz. Este domingo, durante su entrenamiento, el español ha aparecido en las instalaciones con un aparatoso vendaje en el antebrazo derecho, y se rumorea que podría llegar al primer torneo de tierra batida con molestias, de ahí, que tuviese que terminar el entrenamiento antes de lo previsto. Habrá que esperar a las próximas horas a que el propio Alcaraz o desde su equipo actualicen información y acaben con esta interrogante.

Tuit que alarma sobre las posibles molestias de Alcaraz en el antebrazo y el aparatoso vendaje con el que ha aparecido en el entrenamiento

“Ser segundo o tercero no cambia demasiado”

El murciano perdió el número dos hace apenas una semana, cuando uno de sus máximos rivales en estos momentos, Jannik Sinner se proclamó campeón del Miami Open. “Es un jugador increíble en todas las superficies. Adapta su tenis muy bien. Cada vez que nos enfrentamos, sin importar la superficie, jugamos a un gran tenis, un gran partido, así que no sé si la tierra batida me beneficia o no. Tengo ganas de jugar contra él, veremos si es en este torneo”, contó el español en el Media Day de Montecarlo. El último enfrentamiento entre ambos fue en las semifinales de Indian Wells.

Sobre el puesto en el ranking, parece no estar demasiado preocupado: “Ser segundo o tercero no cambia demasiado. Sé que los tenistas que están por delante de mí tienen esas posiciones y tengo que trabajar para recuperarlo, pero no juego con menos presión siendo dos o el tres. Siento lo mismo”.

Igual que Novak Djokovic mandó ánimos a Rafa Nadal para un pronto regreso a las pistas, los periodistas quisieron preguntarle a Alcaraz por la ausencia de su compatriota quien aseguró que “quiero realmente verlo por aquí, jugando los torneos”, aunque confesó que “el hecho de que no esté aquí no cambia mucho las cosas para mí”. “Como aficionado al tenis es una pena que Rafa no juegue en Montecarlo”, agregó. Pese a estas complicaciones del balear, ambos sueñan con un partido de dobles en los Juegos de París: “Es como un sueño, espero jugar dobles con él en los Juegos. Quedan aún cuatro meses y puede pasar cualquier cosa. Para mí sería estupendo”.