Verstappen domina y Sainz ilusiona: el español consigue su tercer podio consecutivo y Alonso finaliza en sexto lugar

El Gran Premio de Japón ha reafirmado el claro dominio de Red Bull en el circuito de Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen volvió a firmar su triunfo en Suzuka, el tercero de la temporada, seguido de su compañero de equipo Sergio Pérez, y del español de Ferrari, Carlos Sainz. El tres veces campeón del mundo solo ha sido apeado del cajón más alto del podio en una ocasión. Fue el fin de semana pasado en Australia, cuando no pudo finalizar la carrera y la primera posición fue ocupada por Sainz.

Por su parte, Fernando Alonso, quien salía desde la quinta posición, aseguró un sexto puesto por detrás de Leclerc y Norris -fueron cuarto y quinto, respectivamente-, y esta vez sí que no se lo quita la FIA -el pasado GP recibió una sanción de 20 segundos por parte de la organización y cayó hasta el octavo puesto-. El español de Aston Martin considera haber hecho este domingo una “de las cinco mejores carreras” que ha hecho nunca y “la mejor por lo menos en un año”.

La próxima carrera será la del Gran Premio de China, el primero de los seis con formato sprint, y se celebrará en el circuito de Shanghái el próximo 21 de abril.

Red Bull certifica su dominio

Pese a la bandera roja de la primera vuelta por un accidente entre Ricciardo y Albon, que obligó a los pilotos a volver a salir de parado después del inicio de la carrera, Max Verstappen no encontró competencia. Tardó un poco más de lo normal en sacar a Sergio Pérez de la zona DRS, pues el piloto se mantuvo a menos de un segundo de su compañero durante unas vueltas, pero al final de la quinta vuelta el de Guadalajara ya había caído a 1.2 segundos. Checo sufrió para asegurar ese segundo puesto, en un reñido pulso junto a los dos pilotos de Ferrari -Leclerc y Sainz- y el de Mercedes -Lando Norris-, que se alargó hasta casi la bandera de cuadros.

Alonso volvió a realizar una extraordinaria actuación en Suzuka. Optó por una estrategia diferente al resto de pilotos que han finalizado en el Top-10, ya que el asturiano apostó por los neumáticos blancos. Estos le permitieron ganarle la batalla al McLaren de Piastri para finalizar en una sexta posición. “Creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en una ‘liga’ aparte. McLaren y Mercedes están delante de nosotros. Nuestra posición natural es noveno y décimo en cada clasificación y en cada carrera. Hicimos quintos ayer... fue un pequeño milagro. Hicimos sextos hoy... gran milagro. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero será olvidada por el público después de dos o tres días”, afirmó el español después de la carrera.

Carlos Sainz continúa su racha, pero sigue sin equipo

El español registró el tercer podio de la temporada -pleno de carreras corridas, logrando podio-. El español aseguró que “la gente sabe” que está “disponible” y que va “rápido”: “Ahora tocará tomar decisiones importantes. A ver qué opciones hay. Y la gente ya sabe que disponible estoy; y qué rápido voy”.

Sainz aseguró que había sido “una buena carrera, aunque muy dura a causa de la degradación de los neumáticos”. Con este tercer puesto, asegura su cuarta plaza en el mundial de pilotos a tan solo cuatro puntos de su compañero Leclerc -con una carrera más que el español-. Se coloca con 55 puntos, 22 menos que Verstappen. “Se puede mirar de dos maneras esta situación. Por un lado, es una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros y de mecánicos, que estamos haciendo un trabajo que creo que no se puede pedir más. Da un poco de rabia tener que irse el año que viene. Pero, por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo a, como espero, poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años”, confesó el español sobre la situación que tiene en estos momentos, en los que todavía no tiene escudería para 2025.

