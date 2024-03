La maniobra que permitió a Alonso no irse contra el muro en Australia: “He perdido el coche en la curva 10″

Fernando Alonso, en la grava en Melbourne (DAZN)

Fernando Alonso continúa ejemplificando a la perfección aquello de que la veteranía es un grado. El piloto más mayor de la Fórmula 1 (42 años) protagonizó una de sus habituales pillerías al volante en una de las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Una prueba en la que seguramente sufrió el mayor accidente de su carrera, en 2016, y que le dejó un susto, ni mucho menos de tanta magnitud como aquel, este viernes, en los FP1.

El 99% de los pilotos pierden el control del coche en la grava y se van al muro



El 1% restante (Fernando Alonso):



QUÉ SALVADA 🤯 #AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/WCFrT23qmJ — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2024

Fue así porque el bicampeón del mundo perdió el control de su Aston Martin sin remedio en Albert Park, llevándolo a la grava. A la velocidad a la que corren los monoplazas, podía haber terminado en el muro perfectamente. Sin embargo, Alonso fue Magic una vez más y pudo ejecutar una salvada épica, devolviendo el coche a la pista en un visto y no visto. La maniobra no pasó desapercibida, en un pequeño detalle de esos que marcan la diferencia.

Te puede interesar: Cuando Alonso fue “el hombre vivo más afortunado” en Australia

“He perdido el coche en la curva 10″, contaba Alonso por radio. Más tarde, el director de su escudería, Mike Krack, ahondaba en lo sucedido. “El viento lo complicaba mucho, y no solamente ha sido un viento fuerte, sino que iba a rachas. Alonso tuvo un pequeño contratiempo en esa curva 9 y se fue ancho en la curva 10, y pasó por encima de la gravilla y dañó el suelo”, explicó.

Alonso en los libres de Australia (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

“Hemos hecho una reparación rápida, pero ahora hay que revisarlo a fondo, porque apretamos para sacarlo pronto, y hay que revisar que todo esté bien para la siguiente sesión. Hay dos horas y media hasta la FP2 y creo que estará bien, chequearemos todo y nos aseguraremos de que está al 100%”, sentenció el luxemburgués. Un rato después, Alonso marcaba el quinto mejor tiempo en los Libres 2.

Te puede interesar: La llegada ‘anónima’ de Gasol a la élite: “Me quejé tras el primer entrenamiento y tardé semanas en volver”

“Fue un viernes complicado”

“Fue un viernes complicado. Aquí siempre lo suelen ser y este año no iba a ser diferente”, aseguró el asturiano, que se impuso en Melbourne allá por 2006. A pesar de la espectacularidad de la acción que pudo realizar, Alonso entonó el mea culpa, considerando que los entrenos habían ido peor de lo esperado por el percance que tuvo. “Durante el primer entrenamiento, dañamos algo el suelo del coche, al irnos a la grava, en una acción que fue consecuencia de un error mío. Eso comprometió el resto de esa sesión, porque recortó mi programa durante la misma”, lamentó.

“El segundo entrenamiento libre fue ‘ok’ y pudimos completar todo el programa, por lo que tenemos bastantes datos para analizar”, concluyó. Los Ferrari de Charles Leclerc, primero, y Carlos Sainz, tercero, marcaron la jornada, consiguiendo que el Red Bull de Max Verstappen quedase emparedado entre ellos, ya que fue segundo. A Lance Stroll no se le dieron mal las cosas, puesto que logró la cuarta plaza.

Este fin de semana, Alonso ha querido volver a valorar la cuestión sobre su futuro, que está en el candelero últimamente. “Siempre ha sido así. Ser el dueño de mi destino a veces me ayudó y otras veces me perjudicó. Escogí cuándo irme y cuándo llegar a un equipo; escogí cuándo parar en la F1 y cuándo regresar. Ahora elegiré lo que hago el año que viene. No seguiré lo que hacen otros y que ellos dicten mi destino. Lo haré por mí mismo. Para bien o para mal, es como soy”, quiso aclarar.

Carlos Sainz y Fernando Alonso en Albert Park (REUTERS/Mark Peterson)

“Por un lado, no quiero esperar, tal vez hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas así. Pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté puesta en el año que viene. La primera oficina a la que iré será a la de Aston Martin y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años. Y si llegamos a un acuerdo y sigo compitiendo, entonces esa será la decisión. Si no, buscaré en otra parte, pero esa será una segunda opción”, añadió Alonso, en busca de mejorar el P9 y el P5 de Baréin y Arabia Saudí, respectivamente.