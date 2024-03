Alcaraz: “Este torneo me da una motivación y una confianza extra”

El español Carlos Alcaraz celebra al vencer al húngaro Fabian Morazsan (AP Foto/Mark J. Terrill)

Carlos Alcaraz disputaba los octavos de final ante un rival al que tenía ganas. Fabian Marozsan lo venció en Roma. Una derrota que dejó un mal sabor de boca al español y que convertía el partido de octavos en una revancha personal. Antes del partido confesó estar “nervioso”, ya que “jugar contra alguien que te ha vencido no es fácil”. Sin embargo, a medida que transcurría el encuentro, Carlitos se mostraba más cómodo en la pista californiana, lo que permitió le permitió la contundente victoria por un doble 6-3, la número 50 en un Masters 1.000.

“Diría que el partido de hoy ha sido casi perfecto. Siempre digo que puedo ser mejor y que puedo jugar mejor, pero estoy muy feliz con la forma en la que he afrontado el partido, con la forma en la que he jugado y con mis sensaciones”, comenzó reflexionando sobre el partido que acababa de protagonizar, y en el que dio indicios de que su mejor tenis está de vuelta. “Creo que me desplacé muy bien, que controlé muy bien el tempo del partido. En los puntos más difíciles, en los momentos más complicados, como las bolas de break abajo y las que tuve a mi favor, controlé muy bien esos momentos. Mi confianza va en aumento (sonríe)”, analizó su actuación, asegurando que la confianza que confesó haber perdido en la gira sudamericana estaba volviendo poco a poco.

La perfección no existen, o eso dicen, pero desde luego, todos aspiran a ella. Alcaraz no es menos, y dejó claro, entre risas, cuáles son sus requisitos para celebrar un partido perfecto: “Ningún error y que casi todos los puntos acabasen en golpe ganador”. “Estoy bromeando. Digamos que lo más importante sería cometer el menor número de errores posible: no desperdiciar cada bola de break a favor, por ejemplo, sería muy importante. También un alto porcentaje de primeros saques, digamos que eso podría formar parte de un partido perfecto”, concretó sobre esta perfección.

Since @carlosalcaraz dropped his opening set to Arnaldi 🎾



R2: 6-0 6-1

R3: 6-2 6-3

R4: 6-3 6-3



Since @carlosalcaraz dropped his opening set to Arnaldi 🎾

R2: 6-0 6-1

R3: 6-2 6-3

R4: 6-3 6-3

Outstanding stuff in #TennisParadise from the defending champion 👏

Sentimiento en Indian Wells, comentarios negativos, ...

Lo cierto es que, Charly ha manifestado en más de una ocasión lo cómodo que se siente en la pista de esta competición. Cree que “las condiciones aquí se adaptan muy bien a mi juego”. Agradecido también al público asistente, el español confesó sentirse “muy cómodo en esta pista y en este torneo, no solo dentro de la pista, sino también fuera de ella”. “Es importante que los jugadores estén relajados, que se sientan tranquilos, también fuera de la pista. Poder desconectar a nivel mental y no pensar en el tenis el 100% de tu tiempo es importante. Aquí hay cosas que podemos hacer fuera de la pista, en mi caso jugar al golf, algo que puedo hacer aquí a la perfección. En los últimos tres años he jugado al tenis genial aquí. Este torneo me da una motivación y una confianza extra”, zanjó.

Motivo de este bienestar y aumento de confianza reside en no fijarse en los malos comentarios del público, especialmente, los recibidos en redes sociales. “Intento no pensar en nada de eso. Intento no ver al 100% todos los comentarios, pero creo que es algo de lo que no nos podemos esconder. Hay mucha gente que te va a comentar cosas bonitas y positivas, otros te van a comentar cosas malas, y no estamos en posición de poder controlarlo. Simplemente, tenemos que lidiar con ello de la mejor manera posible, y es lo que estoy intentando hacer ahora mismo”, apuntó.