Gara Durán, la nueva promesa del ‘pop sensible’ apadrinada por Rusowsky y Ralphie Choo: “Lo importante es ser consciente de lo que quieres. Podría haber hecho reggaetón, pero no soy yo”

La industria y el público pocas veces tienen la paciencia de ver a una estrella crecer. La vorágine de las redes sociales, el hiperconsumo y una sociedad saturada de artistas hacen que dar con la tecla para atraer la atención no sea fácil. A Gara Durán (Madrid, 1999) le bastó su sensibilidad y una composición dedicada a Burgos, la tierra de su abuela, para tener la atención necesaria para dar sus primeros pasos. Cinco años después del vídeo que le consiguió la atención de Javier Ajenjo, uno de los responsables del festival Sonorama Ribera, y haber lanzado cerca de 10 singles, la cantante estrena este viernes su primer EP, Alkimia, siguiendo su estela única: ‘pop sensible’ en cinco temas sobre la entrada y salida de una relación tóxica.

Compone, canta y produce. Influenciada por su padre, cantante de ópera, y su madre, profesora de música, el arte le viene de familia. Pero le frenó la timidez. Con 18 años empezó Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los pasillos de la facultad el sueño, pensaba, le quedaba grande. Hasta que un día en 2020, en plena pandemia, cogió la guitarra y cantó. Nada más abrir la boca apareció la voz de un ángel.

En 2022 decidió intentarlo y publicó su primer single, Cuesta Respirar. Ahora, con 25 años, los últimos tres se ha dedicado a trabajar (de periodista; se graduó), a componer y a buscarse su hueco en la industria. Gara ha acompañado a La M.O.D.A en conciertos, ha sido telonera de Belén Aguilera, Viva Suecia y Shinova, y ya ha rotado por varios festivales. Hace unos meses la fichó Universal Music Spain.

Durán también forma parte de la nueva oleada de artistas que se codean con Rusia-IDK, colectivo formado por Ralphie Choo, Rusowsky, Drummie y TRISTÁN! (y también Nusar3000, Claudio Montana y mori), y llevan por bandera el experimentar con los sonidos, su fusión. No hay límites. “Ya has escuchado todo y ahora toca hacer un trabajo más de collage”, dijo Ralphie Choo en una entrevista en 2023 para definir este sello, y que hace unos meses colaboró con Rosalía. Ellos combinan influencias de bachata, flamenco, electrónica o hyperpop. Recientemente, han trabajado con Judeline en su álbum debut Bodhiria (2024), con Amaia en Si abro los ojos no es real (2025) o con Amore en Top Hits, Ballads, etc... (2025).

Para Gara, además de sus productores de confianza, también son sus amigos. Su primer tema se lo produjo TRISTÁN!; Hadas (2022), DRUMMIE y Malaquita (2023), Ralphie Choo; Además ha colaborado con Barry B (también habituales en sus producciones), su pareja, en dos ocasiones. Este es la fase uno de su álbum debut, en el que ya está trabajando. Con Alkimia, Gara da otro paso. Poco a poco brilla más.

Pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta de la voz ta especial que tienes?

Respuesta. Empecé a interesarme por hacer covers y cantar un poco más en serio a raíz de una aplicación en la que tú te registras y cantas con gente random del mundo. Es como un karaoke. Grabas tu parte y la otra persona graba la suya. Me compré hasta un micrófono. Ahí empecé a grabar y se lo enseñé a mi padre. Me dijo: ‘Uy, qué bien te sale, ¿no?’ Ya no por si afinaba o cantaba bien, sino la forma de transmitir.

P. ¿Esto cuándo fue?

G.D. Entre 2015 y 2017, y ahí empecé a hacer muchas covers. Luego en una cuenta secundaria que tenía para hacer el imbécil en Instagram me grababa y lo subía. Mi gente de confianza me decía: ‘Jolín, lloro, ¿cómo cantas esto?’ Fue a raíz de ahí que me lo tomé un poco en serio.

P. Hasta que en 2020 subiste Burgos, alma especial, a Instagram y se hizo viral.

G.D. Claro. Ahí de repente la cosa fue en serio. Me replantée mi vida entera. Una cuenta en Instagram, Don’t be home, que la llevaba un amigo me dijo si quería hacer una canción para promocionar una provincia de España y la hice sobre Burgos, porque mi abuela es de Aranda de Duero. Escribí la canción con mi padre y la subió. Se viralizó muchísimo allí. Y de ahí llegó al jefe de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, que me escuchó en la radio y me dijo: ‘Oye, quién eres?’ Él me ayudó y me hizo replantearme toda mi vida. Yo iba a estudiar, a trabajar de periodista, pero claro, tampoco sentía que no era lo que más me apasionaba. Lo que me tiraba de verdad fue la música, cantar y tocar. Y fue a raíz de ahí.

P. Es curioso porque la composición es tuya, pero no era una canción comercial, sino una con toques regionales. Ahora el folclore está en auge, pero en ese momento no, al menos no tanto.

G.D. Sí, es una canción que también era un poco difícil de que se viralizara, pero siento que toqué temas de la gente de Burgos y de Aranda que caló. Hablo del Cid, canto la jota de Aranda de Duero... Eso caló.

“No sé a dónde llegaré ni qué pasará, pero al menos estoy orgullosa de ese proceso y de las decisiones que he tomado”

P. Cuando en 2022 sacas tu primer single, Me cuesta respirar, ¿te planteas empezar a profesionalizarte?

G.D. Ahí fui un poco más en serio porque tenía ganas de sacar canciones mías. Me acuerdo que en ese momento fue de las primeras que compuse y que me gustó porque hice muchas más grandes, pero esa la produje en el iPad y luego se la di a Tristán, un amigo y un artista muy guay y la hizo en dos días. Encima la tenía que sacar muy rápido porque tocaba en el Sonorama. A raíz de ahí ya dije: ‘Venga, a tope’.

P. Cuando la escuché por primera vez fue como la cosa más bonita que había escuchado nunca.

G.D. Es que es un tema muy delicado. De hecho, es una de las que más me cuesta cantar en directo porque miro a los ojos de la gente y empatizo mucho.

P. Siento que casos como el tuyo hoy en día son raros. O lo petas en redes, sales de un programa de la tele o cuesta mucho empezar de cero e ir escalando.

G.D. Yo estoy muy orgullosa de mi proceso porque ha sido súper natural. Nadie me ha forzado a nada ni me ha obligado a sacar canciones que yo no quería para que triunfaran y poco a poco se van viendo los frutos. No sé a dónde llegaré ni qué pasará, pero al menos estoy orgullosa de ese proceso y de las decisiones que he tomado. Al final es lo importante, ser consciente de lo que quieres. Yo podría haber sacado una canción de reggaetón pero no soy yo, ¿sabes? Yo no pienso en que una canción se viralice, pienso en lo que a mí me gusta hacer.

P. He leído una entrevista de Duki que decía que todos los artistas habían caído en querer tener un hit para TikTok y ahora había vuelto esa necesidad de hacer música que llegara. Las redes al final son un poco la pescadilla que se muerde la cola.

G.D. También puede jugar en tu contra. Veo que se han hecho canciones por TikTok y se han viralizado 15 segundos y luego lo ves en directo y la gente muda hasta que llega lo que se ha hecho viral, que la gente lo grita. Es muy triste, ¿no? Ya no se considera ni canción.

P. Y ahora presentas un EP, ¿cómo te sientes?

R. Me siento muy orgullosa y muy, muy contenta con el resultado. Tenía muchísimas ganas de hacer un proyecto más consolidado, que contara una historia que tuviera una narrativa. Creo que es un EP muy sincero, que todo el mundo se puede sentir identificado. Es una relación tóxica en la que cada uno se la lleva donde quiere.

P. ¿Por qué lo has llamado Alkimia con K?

G.D. Porque sí (se ríe). Mi AR es vasco y dice que le gusta más la K que la que la ‘Q’. Pues sí, me pareció chulo, más moderno. Estéticamente mola más.

P. Robot, Kryptonita, Noto el nudo, Sin pena ni gloria y Cuídalas. ¿Cuál es tu canción favorita del EP?

G.D. Yo tengo un cariño especial a Kryptonita. Siento que en concierto me gusta mucho. Pero no puedo elegir, es como cuando te dicen: ‘¿Qué prefieres, a tu madre o a tu padre? Cada una tiene su algo.

P. ¿Y cómo has construido tu seña artística. Los coros, las armonías.. Llevan contigo desde el principio.

G.D. Ha sido a base de de componer muchísimo y de tener muchas, muchas referencias. A raíz de ahí he ido viendo mi camino y mi sello de identidad, pero también de hacer muchas canciones malas o que no me identificaban para nada. Y de repente sentirme a gusto en un mundo sonoro y un universo que sí, las armonías con coros y movidas ambientales. Todo eso ha sido a base de mucho rebuscar. Y seguiré rebuscando porque creo que ahora mismo no sé si tengo un estilo al 100%.

P. Yo diría que lo tienes.

G.D. Sí que me apetece hacer otro tipo de canciones. Ahora he estado en un camp para mi disco y he hecho muchas canciones divertidas, más pop, más disfrutonas. Creo que mi lado más nostálgico, sentimental y triste absoluto ya lo he mostrado y ahora creo que hay que darle una vuelta y que se vea una cara más de una cara mucho más fiestera.

P. ¡Pues qué guay el cambio!

G.D. Tampoco se va a salir de mi línea de estilo porque creo que va a seguir teniendo mi línea de armonías, de coros y de mi sonido. Pero sí que le voy a dar una vuelta y que sea más divertido todo.

P. Justo por esa tristeza que comentabas antes te quería preguntar. ¿Cuando escuchas Alkimia, dices ostras: ‘Estaba fatal’?

G.D. Sí que a veces escucho mis canciones y pienso: ‘Jolín, yo no sabía que estaba tan mal’. Hasta que te paras a escuchar la letra y estaba muy mal. Creo que pasas por muchas experiencias y muchas cosas que no sabes que te afectan y lo hacen y no sabes por qué. Pero son muchos cambios... también el madurar, de repente tener una vida adulta. Creo que la vida son muchos cambios, muchas etapas y estímulos y eso te hace a veces estar mal y no saber por qué. Yo lo reflejo un poco las canciones y luego lo veo y bueno, al menos me sirve como terapia, ¿no?

P. Desde que empezaste, en la producción has colaborado con miembros de Rusia-IDK como TRISTÁN!, DRUMMIE, Rusoswky..., que de hecho he leído que este último particpa en el EP.

G.D. Sí, en el piano de Noto el nudo.

P. Y tú te produces practicamente todas tus canciones. ¿Cómo has desarrollado todo eso?

G.D. Básicamente yo sola, bicheando, probando y jugueteando con el Logic. Primero empecé con el iPad con el GarageBand y todos mis amigos productores me decían: ‘Jolín, cámbiate al Logic ya, no seas pesada, que es muy básico’. Me cambié y me pareció fácil, y ya te digo, ha sido sola, poco a poco mirándome vídeos de YouTube y así, hasta ahora.

P. Hablando de Rusia-IDK. Todo lo que hacen está súper bien valorado. Son, por decirlo claro, unos genios. Han trabajado con Judeline, Amaia, Amore... Me parecen una ola de artista de lo mejor que tenemos en España actualmente. Tú que trabajas con ellos, ¿crees que encajas ahí?

G.D. Totalmente. Yo conozco sobre todo mucho a Rus (Rusowsky).

P. Daisy, sú ultimo álbum, es una pasada.

G.D. Es un genio. El el típico artista con oído absoluto que tiene conservatorio y tiene de todo. Barry vivió mucho tiempo con él y yo pues indirectamente también. Siento que nos parecemos mucho a nivel musical, tenemos gustos muy, muy parecidos y nos fijamos en las mismas cosas. Hay conexión musical, ¿sabes? Y eso se nota. La verdad es que es una ola de artistas increíble la que hay ahora mismo.

P. Sí, están cocinando algo potente.

G.D. Lo difícil es que tengan relación entre ellos, pero que a la vez cada uno tenga sus cosas y mola montón su estilo, la verdad.

“Si sale bien la jugada lo normal es que tardes en ganar pasta. Yo cuando vi la noticia de Lucas dije: ‘¿La gente de que se asombra realmente?’ Se asombran porque tienen un concepto de hacer música que es totalmente irreal"

P. No solo compones para ti, sino también para otros artistas. Natalia Lacunza, Lara91K, Juanjo Bona, MARTIN.... ¿Qué dinámica sigues cuando compones para otra y con otra gente?

G.D. Primero procuro preguntar un poco qué referencias tienen, que les apetece hacer o por dónde quieren tirar. Yo tampoco soy muy partidaria de que, por ejemplo, si acabo de conocer a un artista, que me cuente sus traumas y su vida. Siento que eso es como un poco antinatural y que si te sale y hay conexión con la persona, genial, pero no siempre. Igual se siente forzado a decirlo y no tiene por qué. Y después porque no hace falta componer desde ahí.

P. Leí que MARTIN (OT 2023) dijo que le había gustado mucho vuestra sesión, que le había cambiado lo que él tenía hecho hasta ahora.

G.D. Al final son gente que sale de un programa de televisión muy grande en el que todo el mundo les conoce y tienen el foco absoluto, ¿sabes? Muchas veces es normal que no sepan por dónde tirar o qué hacer con su vida, porque es como: ‘No tengo por qué saber componer’.

P. Ellos entran y salen con toda su vida totalmente cambiada.

G.D. Eso es lo que no te cuentan cuando entras a un sitio así. Creo que muy poca gente está preparada para lo que viene después, que es todo. Una discográfica, aprender a componer, sacar canciones, un disco... Les viene todo muy grande. Él me estuvo contando que había hecho sesiones con mucha gente, pero necesitaba ubicarse, parar y decir: ‘A ver, ¿cuál es mi estilo?, ¿qué quiero hacer?’. Eso lo hablé con él y me pareció una decisión súper madura por su parte. Lo fácil y lo que suele hacer todo el mundo es: ‘Salgo, compongo, saco’. Te puede salir bien la jugada o te puede salir mal. Normalmente sale mal si no sabes muy bien componer lo que quieres.

P. ¿Y con Juanjo qué tal? Le entrevisté en marzo y fue muy guay.

G.D. Sí, Juanjo es monísimo y fue muy guay. Tiene su concepto y su estilo súper claro: hacer jotas pero de una manera más moderna. Es una persona muy, muy cercana, muy fácil a la hora de trabajar. Hace como un mes hicimos una idea muy chula.

P. Ahora que hablamos de artistas de OT, hace un par de semanas se supo que Lucas, también de su misma edición, estaba trabajando como camarero en una cafetería de Madrid para poder llegar a fin de mes. Hay gente que se piensa que por salir en la tele o por ser artista y publicar en Spotify ya te da para vivir.

G.D. No, no. De hecho lo normal es que no te ganes la vida así de primeras. El mundo de la música es muy difícil. La gente se piensa que porque salgas igual en un reportaje y un día en la radio ya eres súper rico y no. Es una carrera muy muy muy costosa, tienes que estar ahí, constante y trabajando muchísimo. Andrés, tú lo sabes bien, que también tienes un grupo de música.

Entonces, Gara se gira a un miembro de su equipo.

—¿En serio? ¿Cuál?

—Colectivo Da Silva.

G.D. Si sale bien la jugada lo normal es que tardes en ganar pasta. Yo cuando vi la noticia de Lucas dije: ‘¿La gente de que se asombra realmente?’ Se asombran porque tienen un concepto de hacer música que es totalmente irreal. Es algo, de verdad, muy sacrificado, en el que tienes que invertir muchísimo dinero y que a la larga y si eres constante y bueno, si tienes el factor suerte o el factor enchufe, llámalo como quieras, pues igual te buscas un hueco y vas poco a poco. Pero ya te digo, o sea, lo normal es que no pase nada.

P. ¿Tú compaginas este trabajo?

R. Hago periodismo también. En la empresa de Planeta Sonoro, que es de festivales. Pero como es media jornada me da posibilidad para hacer cosas. Y bueno, ahora voy ganando más dinero. Pero es difícil.

P. ¿Cuál es la parte más complicada de ser artista emergente?

G.D. Te diría llegar al público. Creo que eso es lo más difícil. El trabajo y lo que me sale a mí hacer, lo hago, me siento orgullosa de eso y palante. Pero lo más dificil es sin duda el público.

P. Ahora llega el verano y hay un montón de festivales pero todavía sigue escasa la presencia femenina. De hecho, menos del 30% de los carteles de los mayores festivales en España están compuestos por mujeres. ¿Es culpa de los promotores o del público?

R. Yo creo que es un poco una mezcla. Es difícil porque al final si no te meten en un playlist [de Spotify] no tienes esa visibilidad que pueden tener otros artistas. Es más complicado que los promotores se fijen en ti y pero al 100% debería de haber muchísimas más mujeres en los carteles. Hay muchísimo talento y muchísimas que lo están petando ahora mismo y jolín, que ya es hora.

P. También tienes dos conciertos en octubre. El día 10 en Madrid y el 17 en Barcelona. Véndete un poco. ¿Por qué tiene ir la gente a verte?

G.D. La gente tiene que ir porque soy muy maja (risas), porque es un show nuevo, diferente con la banda. Ya hay dirección musical, ya todo tiene un sentido. Tengo muchísimas ganas de tocar y hacer mi show por fin. Vamos a tocar las canciones del EP, canciones que he compuesto en el camp para el disco... canciones muy muy chulas. Invito a la gente a venir porque yo creo que se lo van a pasar muy bien, van a empatizar mucho y es una banda muy muy guay que suena muy bien.

P. Para acabar, ¿qué le dices a la Gara del futuro?

G.D. Le diré que confíe más en sí misma, que luego las cosas salen. Que siga teniendo esa intuición, que es un poco la clave para ser una misma. Seguir trabajando y trabajando y que confíe en ella misma. Y que Dios dirá pero que de momento va muy bien.