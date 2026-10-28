La princesa Amalia de Holanda apuesta por la moda española para una cita muy especial: el vestido verde de Mango que ha acaparado todas las miradas

La princesa Amalia llega al Palacio Noordeinde, en La Haya, para una cena con miembros del Consejo de Estado. (Foto de DPPA/Sipa USA)

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La princesa Amalia de Holanda ha vuelto a demostrar que la elegancia y las tendencias pueden ir de la mano con una elección de moda al alcance de más bolsillos. La heredera al trono neerlandés ha reaparecido este martes, 27 de octubre, junto a sus padres, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, durante una cena de gala celebrada en el palacio de Noordeinde, en La Haya. La cita, organizada en honor a los miembros del Consejo de Estado, ha dejado una nueva lección de estilo de la joven, que ha confiado en una firma española para protagonizar una de sus últimas apariciones institucionales.

A sus 22 años, Amalia continúa familiarizándose con las responsabilidades que algún día asumirá como reina de los Países Bajos. Miembro del Consejo de Estado desde que alcanzó la mayoría de edad, la princesa participa en las actividades de este organismo asesor del Gobierno y del Parlamento, una experiencia que forma parte de su preparación institucional. Su presencia en esta cena tiene, por tanto, una dimensión que va más allá de lo puramente social.

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Sin embargo, una vez más, su estilismo ha acaparado buena parte de las miradas. En una velada que no requería el uso de tiara, la heredera ha apostado por un vestido largo de Mango que combina una silueta sofisticada con detalles originales. Una elección que confirma su interés por la moda española, a la que ya ha recurrido en otras ocasiones para acudir a compromisos destacados.

La princesa Amalia, durante una cena con miembros del Consejo de Estado en el Palacio Noordeinde. (REMKO DE WAAL / POOL / ANP).

Un vestido verde oliva con efecto satinado

La pieza elegida por Amalia pertenece a la colección Capsule de Mango, una línea de edición limitada que reúne prendas concebidas para ocasiones especiales. El diseño, confeccionado en Portugal y con un precio de alrededor de 200 euros, destaca por su acabado brillante y su tonalidad verde, entre el oliva y el pistacho, que aporta luminosidad al conjunto.

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La prenda presenta una silueta entallada y un largo hasta los pies, con un escote halter que concentra la atención en la parte superior. Su elemento más llamativo es el detalle de tela que rodea el cuello y cae por la espalda a modo de capa o fular. Este recurso aporta movimiento y volumen sin necesidad de añadir otros adornos al vestido.

La versatilidad de la pieza permite modificar su apariencia según cómo se coloque este complemento, convirtiéndola en una alternativa interesante para las citas de etiqueta. Con esta elección, la hija de los reyes neerlandeses vuelve a demostrar que no necesita recurrir exclusivamente a las grandes casas de lujo para conseguir un resultado elegante.

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La princesa Amalia llega al Palacio Noordeinde, en La Haya, para una cena con miembros del Consejo de Estado. (Foto de DPPA/Sipa USA)

Una trenza desenfadada y joyas con historia

El peinado también ha supuesto una pequeña novedad respecto a otras apariciones de la heredera. En lugar de optar por una melena suelta o un recogido pulido, Amalia ha lucido una trenza lateral de acabado ligeramente despeinado. Algunos mechones quedan deliberadamente sueltos, creando una textura más natural que contrasta con la sofisticación del vestido.

En cuanto a los accesorios, la princesa ha mantenido una línea discreta. Ha recuperado unos pendientes largos de ónix negro que ya llevó en octubre de 2025, durante el concierto de gala celebrado con motivo del 750.º aniversario de Ámsterdam. A ellos ha sumado varios anillos y un brazalete dorado, sin recurrir a una gran cantidad de joyas.

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El calzado negro de tacón fino, de estilo slingback, completa la propuesta, junto con un bolso rígido de mano de la firma Liffner. Este complemento, valorado en unos 425 euros, está elaborado en piel con textura de cocodrilo y cuenta con un cierre metálico dorado que aporta un toque distintivo al conjunto.