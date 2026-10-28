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Encuentran en Cartagena un ejemplar albino de pardela cenicienta: es el primer registro documentado en España

El pollo ha sido localizado en la isla de las Palomas, donde se encuentra la única colonia de reproducción de la especie de la Región de Murcia

Una pardela cenicienta albina encontrada en la isla de las Palomas, en Murcia. (Región de Murcia)
Una pardela cenicienta albina encontrada en la isla de las Palomas, en Murcia. (Región de Murcia)
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En la isla de las Palomas, en Cartagena, se ha localizado un ejemplar albino de pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea), un caso excepcional por ser el primer registro de esta mutación genética en la especie en España. Tal y como ha señalado el Gobierno de la Región de Murcia en un comunicado, el pollo presenta plumaje completamente blanco, piel rosada y ojos rojos, características compatibles con un albinimo oculocutáneo puto.

La pardela cenicienta albina ha sido detectada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática en el marco de la campaña de monitorización y anillamiento de aves marinas de 2026. El Grupo de Aves Acuáticas y Marinas del Programa de Censo y Seguimiento Biológico de Fauna Amenazada la encontró en el interior de su hura, que es el nido subterráneo que utiliza la especie.

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“La singularidad de este ejemplar aporta información de interés científico sobre una especie marina cuya reproducción en la Región de Murcia se concentra en la isla de las Palomas”, ha señalado Inmaculada Torres, director general de Patrimonio Natural y Acción Climática. Este enclave, catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves y parte de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso, alberga la única colonia de reproducción de pardela cenicienta de la Región de Murcia.

Pardela cenicienta mediterránea. (Karen Szafrajda/Wikimedia Commons)
Pardela cenicienta mediterránea. (Karen Szafrajda/Wikimedia Commons)

Qué es el albinismo oculocutáneo

Las características del ejemplar localizado permiten confirmar que se trata de un caso de albinismo verdadero y no de leucismo, que es una alteración en la que la pérdida de pigmentación es parcial y los ojos mantienen su coloración oscura.

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El albinismo oculocutáneo es una mutación genética de carácter recesivo y extremadamente rara en aves marinas pelágicas, explica el Gobierno de la Región de Murcia. La ausencia de melanina puede afectar a la agudeza visual y provocar fotofobia ante la exposición al sol, así como reducir la resistencia estructural del plumaje frente al desgaste causado por el viento, el agua marina y la sal.

“Estas condiciones resultan especialmente relevantes en una especie que pasa la mayor parte de su vida en el mar y solo permanece en tierra durante el periodo reproductor. Es previsible que, a lo largo de octubre, el pollo completará su proceso natural de emancipación y abandonará el islote para emprender su primer vuelo hacia el mar abierto”.

Pardela cenicienta mediterránea dentro de su nido. (000izquierdoguillem/Wikimedia Commons)
Pardela cenicienta mediterránea dentro de su nido. (000izquierdoguillem/Wikimedia Commons)

El anillamiento de pardelas cenicientas

El pollo albino ha sido marcado con una anilla metálica oficial y los datos quedarán integrados en las bases de la red internacional EURING. Así, el ejemplar podrá ser identificado en un futuro si vuelve a ser observado en cualquier punto de sus rutas migratorias atlánticas o mediterráneas.

Desde 2017, el Grupo de Aves Acuáticas y Marinas se encarga de monitorizar la población de pardela cenicienta en la isla de las Palomas. En los dos últimos años, de hecho, se han anillado 20 pollos, algo que permite obtener información sobre la evolución de las poblaciones y los movimientos de los ejemplares.

Primeras imágenes del licen blanco en España

Las amenazas de la pardela cenicienta

La pardela cenicienta mediterránea, catalogada como “de preocupación menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tiene una amplia distribución geográfica, pues, además de encontrarse en el Mediterráneo, tiene poblaciones en el Atlántico tanto oriental como occidental.

Se cree que la población mundial está disminuyendo lentamente en general. Entre las amenazas a las que se enfrenta se encuentra principalmente la captura incidental, pero también la presencia de las ratas domésticas o la contaminación lumínica.

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