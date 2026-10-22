España

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

El presidente del Gobierno le ha dado regalos a David Broncano, ha habido bromas de Zapatero, chistes con Felipe González y también se ha comentado la visita del presidente argentino

Pedro Sánchez, en 'La Revuelta' con David Broncano. (RTVE)
Pedro Sánchez, en 'La Revuelta' con David Broncano. (RTVE)
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Pedro Sánchez ha estado en La Revuelta como Pedro por su casa. El presidente del Gobierno ha estado a gusto, aunque no se haya librado de tener que responder a alguna cuestión incómoda más allá de cuánto sexo ha tenido en el último mes. David Broncano le ha preguntado qué podría haber hecho mejor en su mandato, le ha sacado el tema migratorio, su gestión en Ceuta, le ha acusado de no hacer bastante contra el cambio climático y le ha dicho que se ha esperado mucho en reaccionar ante la crisis de vivienda. Pero antes de eso, la entrevista ha empezado entre risas. En los primeros minutos, Sánchez le ha dado regalos a Broncano, ha habido bromas de Zapatero, chistes con Felipe González y también se ha comentado la visita del presidente Javier Milei a España.

Milei irrumpió en la campaña del 29-N con fuerza, con PP y Vox evitando la foto, a excepción de Isabel Díaz Ayuso, con quien protagonizó un cariñoso abrazo. Llamó a Sánchez “impresentable dictador”, “delincuente” y “ladrón” e insultó a la periodista Julia Molina, de Cadena Ser, llamándola “corta”. El líder socialista ha comentado estos episodios con humor, pero también con un tinte de seriedad. “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”, se ha preguntado. Broncano le ha preguntado por el auge de la extrema derecha, cuyo avance ha dicho Sánchez que no le parece extraño. Sobre los insultos que recibe por parte de quienes comparte ideología con Milei, ha sentenciado: “Si insultan, allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones”.

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El presidente de Argentina, previo a su visita a Madrid, puso en duda que millones de argentinos no llegaran a fin de mes, una expresión que considera que es “una pelotudez del tamaño de una casa”. Estas declaraciones generaron polémica, por lo que durante su desayuno en el Casino de Madrid, le preguntaron por este asunto. El mandatario respondió que nunca negó la existencia de pobreza en el país y defendió sus cifras: “Argentina tiene 32% de pobres. Ahora, cuando nosotros llegamos, los pobres eran 57%. Es decir, sacamos al 25% de la población de la pobreza”, afirmó.

La respuesta de Sánchez

Tras los insultos de Milei, Sánchez respondió primero con un gesto simbólico. El PSOE había amanecido esa mañana con una lona en su sede de Ferraz que daba la bienvenida irónica al mandatario argentino, y el propio presidente español publicó un video en el que reivindicaba el término “zurdo”, usado por Milei en tono despectivo hacia la izquierda: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos. Soy zurdo y a mucha honra”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

La respuesta de fondo llegó esa misma noche, en un mitin de precampaña en el Fórum Evolución de Burgos, donde Sánchez evitó las descalificaciones personales y optó por el contraste de cifras económicas, lo mismo que ha hecho en la entrevista en La Revuelta. Señaló que, durante la gestión de Milei, once millones de argentinos trabajan en la economía informal sin cotizar a la Seguridad Social, frente a los 22,6 millones de afiliados en España. También citó al Fondo Monetario Internacional, que según dijo rebajó las previsiones de crecimiento para Argentina y las elevó para España. “Las motosierras y las tijeras no construyen nada, sino que destruyen, dividen y fragmentan”, concluyó en el mitin el presidente.

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