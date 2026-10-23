España

Así fue la felicitación de la Familia Real a los músicos y el inesperado saludo fuera de protocolo tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026

Los reyes Felipe VI y Letizia rompen el guion a las puertas del Auditorio junto a sus dos hijas para saludar y recargar pilas antes de la jornada en el Teatro Campoamor

XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias
El baño de masas de Leonor. (EFE/Ballesteros)
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Cuando los últimos acordes del Lobgesang de Felix Mendelssohn dejaron de sonar y los aplausos en la Sala Principal comenzaron a apagarse, tuvo lugar el momento más espontáneo de la noche en Oviedo. Lejos de la rigidez de los palcos y del protocolo oficial, los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonizaron un doble encuentro fuera de programa que demostró la complicidad de los cuatro en su regreso al Principado.

El primer gesto de la velada se produjo entre bambalinas. Nada más concluir la sinfonía, la Familia Real al completo quiso bajar a camerinos para felicitar personalmente a los grandes artífices de la velada: los músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), el Coro de la Fundación y, muy especialmente, al director Nuno Coelho y a los solistas Sylvia Schwartz, Pilar Alva-Martín y Santiago Ballerini. En una charla distendida y plagada de sonrisas, los Reyes y sus hijas trasladaron su admiración por el exigente repertorio interpretado, regalando una imagen de cercanía y calidez que pocas veces captan las cámaras de televisión.

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Pero la gran sorpresa esperaba a las puertas del Palacio de Congresos. Pese a que el plan inicial marcaba una rápida retirada hacia el Hotel de la Reconquista para descansar de cara a la maratoniana jornada del viernes, los cuatro decidieron retrasar su partida para acercarse a las vallas exteriores. Fue allí donde don Felipe rompió por completo el protocolo, deteniéndose a charlar con los ovetenses, estrechar manos e incluso posar con una sonrisa en varios selfies con el público congregado en la plaza de la Gesta, mientras Leonor y Sofía correspondían con enorme complicidad al cariño de los vecinos que las aclamaban.

Rumbo al Hotel de la Reconquista

Tras apurar esos últimos minutos de calidez y afecto con los vecinos que aguardaban en la plaza de la Gesta, don Felipe, doña Letizia y sus hijas pusieron rumbo al emblemático Hotel de la Reconquista para retirarse a descansar. Con esta cálida despedida en el Auditorio, la Familia Real cerraba la primera gran cita oficial de su agenda en Oviedo, un debut que inaugura formalmente tres intensas jornadas consagradas al talento y la cultura.

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Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía acuden al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias

Esta primera toma de contacto, marcada por las risas compartidas y la cercanía a pie de calle, sirvió para templar el ambiente y recargar energías antes de afrontar los compromisos de mayor peso y solemnidad de todo el fin de semana.

Un viernes decisivo para Leonor

La calma nocturna dará paso este viernes a una jornada milimétricamente cronometrada y con un claro cariz histórico para la heredera de la Corona. A las 12:30 horas, la princesa Leonor vivirá uno de los hitos más relevantes de su trayectoria institucional al recibir por primera vez en solitario a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Salón Covadonga del hotel, asumiendo sin la presencia de sus padres el contacto directo con personalidades de escala global.

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El punto culminante de la estancia llegará por la tarde: a las 18:30 horas, el Teatro Campoamor abrirá sus puertas para celebrar la solemne ceremonia de entrega de premios presidida por los Reyes y con la presencia de Leonor y la infanta Sofía, devolviendo a la Familia Real al centro del protocolo más riguroso.

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