Qué es el papel de arroz y cómo usarlo en cuatro recetas frías y calientes

El papel de arroz, un ingrediente clave en la cocina asiática (Magnific)

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El papel de arroz se ha convertido en uno de esos ingredientes que ha pasado las fronteras de la cocina asiática para conquistar las mesas occidentales. Una fina oblea a base de arroz que, al sumergirse unos segundos en agua, se transforma en una lámina flexible capaz de envolver cualquier relleno y crear recetas exquisitas.

Pese a su nombre, esta oblea translúcida no tiene nada que ver con el papel convencional. Se elabora a partir de harina de arroz, agua y, en ocasiones, almidón o tapioca. El resultado es una lámina ultrafina que se originó en distintos países de Asia, entre ellos Vietnam, Tailandia y China. Durante siglos formó parte esencial de sus tradiciones gastronómicas, mucho antes de popularizarse en otras regiones del mundo.

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¿Qué es exactamente el papel de arroz y para qué se usa en la cocina? Es una oblea fina, rígida y translúcida que se hidrata para volverse flexible y envolver alimentos, o se fríe para lograr una textura crujiente en preparaciones dulces y saladas. Su proceso de fabricación conserva un carácter casi artesanal: la pasta de arroz se vaporiza sobre una tela tensada hasta formar una capa delgada y uniforme, que después se seca sobre esterillas de bambú, lo que deja esa marca enrejillada tan característica en la oblea.

Cómo conservar el papel de arroz sin que se estropee

Un problema habitual para aquellos que acaban de descubrir este producto surge cuando nos queda un paquete abierto tras preparar una receta. La buena noticia es que este producto se conserva sin dificultad si se siguen algunas pautas básicas de almacenaje.

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Cuando el papel de arroz permanece seco, debe guardarse en un lugar fresco y alejado de la humedad. El paquete tiene que quedar bien cerrado o trasladarse a un recipiente hermético para evitar que absorba agua del ambiente. Con ese cuidado, las obleas pueden durar meses sin perder calidad.

Cómo hacer papel de arroz en casa

Para hacer hojas de papel de arroz, empezamos cociendo la harina de arroz con agua y creando una pasta, que colocaremos entre dos planchas calientes, formando un disco, como si fuera una crepe muy fina. Dejamos que esa masa se seque durante unas horas o un día.

Pasado ese tiempo, la pasta de arroz se convertirá en papel de arroz, que pondremos en remojo en agua fría unos 15 o 20 segundos antes de utilizarlo en la cocina. Una vez está húmedo y más blando, hay que utilizarlo con cuidado.

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4 recetas fáciles con papel de arroz

Durante mucho tiempo, la función del papel de arroz se asoció casi en exclusiva a los rollitos de primavera y otras preparaciones envueltas. En los últimos años, sin embargo, su uso se ha ampliado de forma notable en las cocinas occidentales. El papel de arroz admite prácticamente cualquier tipo de preparación. Funciona tanto en recetas frías, donde conserva su flexibilidad natural, como en platos calientes que aprovechan su capacidad de dorarse y volverse crujiente.

Rollitos de verano

Rollitos vietnamitas o rollitos de verano, una cena saludable y deliciosa (Karetnikava Lizaveta/Shutterstock)

Los summer rolls son unos rollitos vietnamitas frescos elaborados con papel de arroz hidratado. La técnica consiste en ablandar cada oblea, colocar el relleno y cerrarla con un enrollado firme, sin necesidad de freír.

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Ingredientes

8 obleas de papel de arroz

200 g de gambas peladas

100 g de fideos de arroz

1 zanahoria

1 pepino

8 hojas de lechuga

½ taza de brotes de soja

½ taza de hojas de menta fresca

½ taza de cilantro fresco

2 cebolletas

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

4 cucharadas de crema de cacahuete

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de zumo de lima

4 cucharadas de agua templada

½ cucharadita de aceite de sésamo

1 pizca de chile molido, opcional

Cómo hacer summer rolls, paso a paso

Cuece los fideos de arroz, escúrrelos y enfríalos bajo el grifo de agua fría. Cuece las gambas en agua con sal durante 2 o 3 minutos, hasta que cambien de color. Escúrrelas y córtalas por la mitad. Pela la zanahoria y córtala en tiras finas. Lava el pepino y córtalo en bastones. Pica las cebolletas. Mezcla en un cuenco la crema de cacahuete, la salsa de soja, el zumo de lima, el agua y el aceite de sésamo. Añade el chile si quieres. Llena una fuente con agua templada. Sumerge 1 oblea de papel de arroz durante 5 o 10 segundos. Debe quedar flexible, pero no blanda. Coloca la oblea sobre una tabla. Pon en la parte inferior 1 hoja de lechuga, un poco de fideos, zanahoria, pepino, brotes de soja, cebolleta y hierbas frescas. Añade varias mitades de gamba en la parte central. No llenes demasiado el rollito, el papel puede romperse. Dobla los laterales hacia el centro. Después, levanta el borde inferior y enrolla con firmeza hasta cerrar el rollito. Sirve los summer rolls enteros junto a la salsa.

Rollitos crujientes con papel de arroz en freidora de aire

Rollitos con jamón y queso (Magnific)

Esta receta consiste en rellenar hojas de arroz hidratadas con jamón cocido, queso y zanahoria rallada. Después se enrollan y se cocinan en la Aairfryer hasta que la superficie queda dorada y crujiente.

Ingredientes

8 hojas de arroz

8 lonchas de jamón cocido

8 lonchas de queso

1 zanahoria, rallada

1 cucharadita de aceite de oliva o aceite en spray

Cómo hacer rollitos crujientes, paso a paso

Precalienta la freidora a 180 °C durante 3 minutos. Llena un plato amplio con agua templada. Introduce 1 hoja de arroz durante unos segundos. Retírala cuando esté flexible, pero todavía mantenga cierta firmeza. No humedezcas demasiado la hoja de arroz, porque podría romperse al manipularla. Coloca la hoja sobre una tabla limpia o una superficie ligeramente húmeda. Pon en el centro 1 loncha de jamón, 1 loncha de queso y un poco de zanahoria rallada. Dobla los laterales hacia dentro y enrolla desde la parte inferior hasta formar un paquete cerrado. Repite el proceso con el resto de las hojas y el relleno. Coloca los rollitos en la cesta de la airfryer, con la unión hacia abajo. Pulveriza una pequeña cantidad de aceite por encima. Deja espacio entre los rollitos para que circule el aire caliente. Cocina a 180 °C durante 8 minutos. A mitad de la cocción, dales la vuelta con cuidado para que se doren de manera uniforme. Sirve los rollitos recién hechos, cuando el queso todavía esté fundido.

Croissants de chocolate con papel de arroz

Croissants de obleas de arroz y chocolate (Magnific)

Estos falsos croissants se preparan con varias capas de papel de arroz humedecidas en una mezcla dulce. La técnica consiste en apilar las obleas, cortar la forma, añadir el chocolate y enrollarlas antes de hornearlas.

Ingredientes

3 huevos

40 g de mantequilla derretida

60 ml de leche

50 g de azúcar blanco para la mezcla

1 cucharadita de levadura química

10 obleas de papel de arroz

2 cucharadas de crema de chocolate

1 cucharadita de azúcar blanco para espolvorear

Cómo hacer croissants de chocolate con papel de arroz, paso a paso

Divide la crema de chocolate en 2 porciones, colócalas en un plato con papel de horno y congélalas durante 30 minutos. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Bate los huevos en un bol. Añade la mantequilla derretida, la leche, el azúcar y la levadura química. Pásala a una bandeja ancha y poco profunda. Sumerge 1 oblea de papel de arroz en la mezcla durante 2 o 3 segundos por cada lado. Coloca la oblea sobre un plato y repite el proceso hasta apilar 5 obleas para cada croissant. Corta el conjunto de obleas en 3 partes. La pieza central debe tener forma triangular. Coloca una de las piezas sobre el centro en posición vertical. Sitúa otra en posición horizontal para formar una base más gruesa. Coloca una porción de crema de chocolate congelada en el centro. Enrolla las obleas desde la parte inferior hacia la punta. Intenta que el paquete quede compacto, pero sin aplastarlo. Coloca los croissants sobre una bandeja cubierta con papel de horno y espolvorea el azúcar restante por encima. Hornea durante 40 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Retira la bandeja y deja reposar los croissants durante 30 minutos antes de servirlos.

Chips de papel de arroz frito

Keropok, pan de gambas tradicional chino. (Adobe Stock)

Esta elaboración consiste en cortar obleas de papel de arroz y freírlas directamente en aceite caliente. La técnica es muy rápida: el papel se expande, adquiere una textura aireada y queda listo en pocos segundos.

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Ingredientes

10 obleas de papel de arroz

500 ml de aceite de girasol o aceite vegetal suave para freír

1 cucharadita de sal fina

½ cucharadita de pimentón dulce o picante, opcional

½ cucharadita de ajo en polvo, opcional

½ cucharadita de curry, opcional

Cómo hacer chips de papel de arroz frito, paso a paso

Coloca las obleas de papel de arroz sobre una tabla seca. Corta cada oblea en 4 o 6 piezas. Puedes hacer triángulos, cuadrados o formas irregulares. Calienta el aceite en una sartén amplia o en una cazuela. Debe alcanzar unos 180 °C. Comprueba la temperatura con un trozo pequeño de papel de arroz. Si se hincha al instante, el aceite está listo. Fríe los trozos de uno en uno o en tandas muy pequeñas. El papel se expandirá en apenas 2 o 3 segundos. No dejes el papel en el aceite más tiempo del necesario. Puede dorarse demasiado y adquirir un sabor amargo. Retira los chips con una espumadera y colócalos sobre papel de cocina. Añade la sal y las especias mientras todavía estén calientes. Así se adhieren mejor a la superficie. Deja que se enfríen durante 2 minutos antes de servir. Ganarán una textura más crujiente.