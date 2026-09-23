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Hilary Duff regresa a España 21 años después: dónde, cómo y cuándo comprar las entradas

La cantante y actriz de ‘Lizzie McGuire’ actuará en el Movistar Arena de Madrid el próximo 7 de mayo

Hilary Duff attends the fifth annual Academy Museum Gala in Los Angeles, California, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Hilary Duff attends the fifth annual Academy Museum Gala in Los Angeles, California, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
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Atención, porque this is what dreams are made of: la cantante y actriz Hilary Duff, conocida por los millennials y los Z por su papel de Lizzie McGuire en la serie del mismo nombre, llega a España en 2027, con su gira the lucky me tour para promocionar su sexto álbum de estudio, luck... or something.

La estadounidense actuará el próximo 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, en la que será su única fecha en España. Y no será una parada cualquiera: la capital será la encargada de abrir la nueva etapa europea de una gira que después pasará por Milán, Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Copenhague y Estocolmo. Rebecca Black, popularmente conocida por el tema Friday, que se hizo viral en 2011, acompañará a Duff como artista invitada en todos los conciertos europeos.

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(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

El anuncio forma parte de una ampliación de 32 nuevas fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos motivada, según recoge Live Nation, por la demanda registrada durante las primeras etapas de la gira. the lucky me tour supone la primera gran gira mundial de Duff como cabeza de cartel en casi dos décadas. También su regreso musical tras publicar en 2015 Breath In. Breath Out.

Dónde, cómo y cuándo comprar las entradas

Quienes quieran verla en Madrid tendrán varias oportunidades para hacerse con una entrada. La preventa SMUSIC comenzará el martes 29 de septiembre a las 10.00 horas, mientras que la preventa de Live Nation arrancará el jueves 1 de octubre a las 10.00 horas. La venta general se abrirá el viernes 2 de octubre a las 10.00 horas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los precios varían desde los 62,50 a los 119 euros, además de que los asientos que se sitúen junto al pasillo contarán con un suplemento de 20 euros.

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Esta supone la vuelta a España de Duff desde el 2006. Para entonces, la cantante se encontraba promocionando su primer álbum recopilatorio, Most Wanted, y actuó en el Pabellón Olímpico de Badalona, en la Cubierta de Leganés (Madrid) y en el Velódromo Luis Puig de Valencia.

Duff comenzó su carrera musical en 2003 con Metamorphosis, álbum certificado cuádruple platino y en el que aparecían dos de sus grandes éxitos, So Yesterday y Come Clean. Después publicó Hilary Duff en 2004 y Dignity en 2007, mientras consolidaba una carrera que siempre ha avanzado a caballo entre la música, el cine y la televisión. Sus tres primeros álbumes vendieron conjuntamente 15 millones de copias en todo el mundo.

Su regreso parece haber funcionado también en las listas. luck... or something debutó en el número tres del Billboard 200, la posición más alta alcanzada por Duff desde 2007, y se convirtió en el sexto álbum de su carrera en entrar en el Top 5. Además, los medios especializados Rolling Stone, Billboard y Variety ya lo han incluido entre los “Mejores álbumes de 2026”.

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