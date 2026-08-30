30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

Charly Sosa, intérprete de ‘Mayonesa’; Cristina Conde, integrante de La Fiesta y voz de ‘La canción del velero’; y Nelson Zapata, fundador de Proyecto Uno y coautor de ‘El tiburón’, recuerdan su etapa en los míticos recopilatorios, que cumplen 30 años.

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En la España de los 90 y los 2000, el verano tenía banda sonora propia. Las canciones que acompañaron a toda una generación se condensaban primero en dobles casetes y después en CDs que sonaban una y otra vez en fiestas, discotecas y chiringuitos. Entonces no existía TikTok ni un algoritmo capaz de llevar un estribillo de Santo Domingo a Madrid. Para entonces, el scroll era el on repeat de las recopilaciones de Caribe Mix, la saga de discos que dio los mayores temazos de las últimas décadas, y que ahora cumple 30 años.

La lista de éxitos es larga. Y ánimo con no cantar mientras se enumeran los temas: El tiburón, Aserejé, La canción del velero, Bomba, Que la detengan, Yo quiero bailar... La serie de discos creada por la ya extinta discográfica Max Music, liderada por Ricardo Campoy y Miguel Degà, se especializó en recopilar las canciones del año que tenían potencial de convertirse en candidatas a canción del verano, conformadas por temas pop desaliñados y un género urbano latino que para entonces era una novedad. Hoy, Caribe Mix no solo ha desaparecido —el último recopilatorio se editó en 2018—, sino que el concepto de la ‘canción del verano’ ya no existe.

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Para entender cómo nacen estos discos recopilatorios veraniegos, no solo hay que hablar del propio Campoy, cofundador de la discográfica que trajo la música latina a España, sino también de Nelson Zapata (Santo Domingo, 1969), uno de los compositores de El tiburón y fundador del grupo Proyecto Uno. “La canción salió en 1993 y no había internet. Poco a poco fue llegando a cada país: ‘Ah, mira, se pegó acá, se pegó allá’, dijimos; después México; después España...”, explica Zapata, que reconoce que tardó años en comprender la dimensión que había alcanzado el tema.

Portada de 'Caribe Mix 1996'.

‘El tiburón’, la canción con la que empezó todo

Mientras Proyecto Uno veía cómo la canción cruzaba fronteras, en Max Music tomaban nota. “Entre 1995 y 1996, lo que funcionaba en Latinoamérica era el merengue tradicional. Justo aquel año nació un nuevo género que consistía en fusionarlo con el sonido más electrónico de la discoteca o de las pistas de baile”, recuerda Campoy por teléfono a este medio. “A ese género se le llamó merengue house, y el grupo número uno era Proyecto Uno”. Ese mismo año llegó a España el pegadizo estribillo de la canción que les daría el salto a la fama: “Ahí está el tiburón / se la llevó el tiburón, el tiburón / no pare’, sigue, sigue”. “Eso fue lo que nos hizo abrir los ojos. Ya para entonces estaba muy relacionada la música latina con el verano, como si en invierno no existiera”, apunta Campoy.

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Los empresarios habían dado con un inesperado huevo de oro. ¿La gallina? Hacer lo que mejor sabían hacer: un recopilatorio. “Solo había que unir dos palabras mágicas. ‘Caribe’, que ya estaba de moda en la sociedad española gracias al anuncio, y ‘Mix’, donde nosotros éramos casi los creadores”, apunta Campoy. Aunque bromea, no le falta razón. La discográfica nacida a principios de los 80 estaba especializada en discos de mezclas y recopilaciones como Max Mix, Máquina Total, Lo + Duro o Ibiza Mix. Campoy y Degà tenían la fórmula; ahora quedaba encontrar buenas canciones. Un anuncio que la red de agencias de viaje Halcón Viajes promocionó en 1997 con la frase “Curro se va al Caribe” fue el germen. Ahora debían hacer lo mismo que proponía la agencia: no solo viajar, sino irse concretamente al Caribe.

Los recopilatorios de Caribe Mix cumplen 30 años. (Montaje Infobae España)

Sin Spotify, YouTube o TikTok donde comprobar en cuestión de segundos qué estaba sonando a miles de kilómetros, Max Music contaba con sus propios A&R, profesionales que Campoy define como una suerte de “ojeadores musicales”. “Eran personas que viajaban a estos países caribeños en busca de canciones que pudiéramos conseguir para meter en nuestro recopilatorio”, explica. También rastreaban emisoras de radio de distintos países para detectar qué temas comenzaban a despuntar. El propio Campoy y el DJ Josep Maria Castells eran dos de los que más cruzaban el Atlántico: “Yo, por ejemplo, viajaba cada Semana Santa. Ahí mis orejas se empapaban de ese tipo de música”.

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Encontrar las canciones era solo el primer paso. Después había que conseguir los derechos para incluirlas —algo que, reconoce Campoy, “no siempre era posible”— y hacer precisamente lo que daba apellido al recopilatorio: mezclarlas. “Había que hacer una buena mezcla, un buen mix de siete, ocho o nueve minutos, donde se entrelazaban todos los éxitos”, explica. De ello se encargaba el llamado Dream Team de Max Music, formado por los DJ Toni Peret, Josep Maria Castells y Quique Tejada. “Era un mix para que pudieran sonar en las discotecas y en todos sitios. Y para eso teníamos el mejor equipo de discjockeys de entonces”, resume.

De izquierda a derecha, Quique Tejada, Toni Peret y Josep María Castells, el 'Dream Team' de los megamixes de los 80 y 90. (Children of the 80's)

Todo esto, además, ocurría a espaldas de los propios artistas, como cuentan los cantantes consultados. “Nos lo hicieron llegar desde España. Mucha gente que viajaba allá nos decía: ‘Mire, usted está en estas compilaciones, que son de las más emblemáticas de acá’”, cuenta Zapata tras el éxito de El Tiburón. Para el músico, aquello terminó ampliando todavía más el recorrido de El tiburón: “Yo pienso que ayudó a nuestra presencia en España y en todo el territorio europeo. Fue algo que nos empujó bastante”, recuerda.

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Algo parecido le ocurrió años después a Charly Sosa, entonces integrante del grupo uruguayo Chocolate e intérprete de Mayonesa. Grabada a finales de 2000, la canción que habla de “un chico que está en una discoteca, se pasa de copas y ve a una chica bailar hasta imaginar que la está haciendo girar como si estuviera batiendo mayonesa”, comenzó a crecer: “Éramos un grupo que trabajábamos a nivel local, haciendo giras y conciertos, pero todo dentro de Uruguay. Hasta que llegó el tema y nos catapultó a nivel internacional”. Primero saltaron a Argentina, después recorrieron Sudamérica hasta México, entraron en Estados Unidos y desde allí cruzaron a Europa.

“El primer país que nos recibió fue España, de una manera increíble”, recuerda. El motivo también fue Caribe Mix. “Para nosotros era algo realmente increíble, no solamente por la cantidad de CD que se vendían, sino porque estábamos incluidos con un montón de artistas que eran de mucho renombre y que tenían las mejores canciones del momento”. Pero tampoco en su caso fueron los músicos quienes negociaron aquella aparición. “Ese tipo de licencias las manejaban las discográficas”, explica Sosa. “Me acuerdo como si fuera hoy. Nos enteramos por la gente antes que por la discográfica. Fue maravilloso, realmente nos sorprendió muchísimo”.

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Portada de los dos discos de La Fiesta, 'Toma Vitamina' (2002) y 'Dicen' (2003).

Esto también ocurría así en España. Cristina Conde (Fuengirola, 1982) tenía solo 18 años cuando entró en La Fiesta, el grupo fundado en los 2000 que primero triunfaría con Toma vitamina y después con La canción del velero. Ambas canciones estuvieron en diferentes versiones de Caribe Mix. Toma vitamina se estrenó en 2001 como parte del Festival Internacional de la Canción de Benidorm de ese mismo año, certamen creado para promover la ciudad valenciana y la música española. Incluida en el álbum que llevaba su mismo nombre (Universal Music, 2002), el CD vendió cerca de 50.000 copias y, un año más tarde, el tema entró en el recopilatorio de Caribe Mix 2002 y en el de Gran Hermano. “Fue una cosa brutal”, recuerda. “Primero tú sacabas el disco y, si tenía éxito, ya lo metían en un recopilatorio, pero primero tenía que ser un éxito”, coincide Conde.

La estrategia de marketing: “Tías buenas en bikini”, “un par de tetas” y “hombres macizos”

El siguiente paso, para vender los discos, era una buena estrategia de marketing. O mejor dicho, dos: una era la radiofórmula. Otra la provocación. “La primera era intentar que las canciones que estaban incluidas en Caribe Mix sonaran en las emisoras de todo el país, muy especialmente en Los 40 Principales. Si una o dos canciones sonaban allí, eso ya era éxito seguro porque producía un efecto rebote en el resto de emisoras y después sonaba en las discotecas”, cuenta Campoy.

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Pero todavía quedaba “lo más importante de todo”: el anuncio de televisión. En apenas 20 segundos, tenían que conseguir que quien estuviera sentado frente a la pantalla quisiera hacerse con el recopilatorio. Y para ello, Max Music recurrió deliberadamente a la provocación. “Tenía que haber mujeres pibonas, tías buenas en bikini y un par de tetas... e imprescindible algún culo”, enumera Campoy, al recordar unos anuncios en los que también aparecían “hombres macizos, cachas”. “Intentábamos darle un aire sexual y sensual para vender este producto”, reconoce.

Para muestra, también las letras. Mayonesa no escapó de las interpretaciones sexuales, al insinuar que “batir” esta salsa, como dice el estribillo, era una alusión a la masturbación. Sosa siempre ha negado que esa fuera la intención de la canción, motivo por el que en 2024 hizo un vídeo desmintiendo estas especulaciones. “Yo sé que hoy todo se busca sexualizar, que todo se busca desmerecer y desprestigiar. No sean malos, la canción Mayonesa es sana. En el año 2000 no teníamos plataformas digitales y las letras que escribían eran sanas. No había referencias a las drogas, ni incitaban a las drogas. No desmerecían a la mujer. Eran historias que pasaban en las discotecas”, dijo.

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En otras ocasiones, el doble sentido sí era intencionado, como cuenta Conde con La canción del velero. “Este tema siempre fue con segundas intenciones”, explica la cantante a Infobae. “La gente pensaba que iba en un velero felizmente. Y esta canción realmente habla de sexo seguro. Antes no se podía hablar de esas cosas, pero queríamos contarlo en una canción de manera que los niños la pudieran escuchar inocentemente sin saber realmente a lo que nos referíamos y que los adultos entendieran el mensaje real”, apunta.

“Al final todo era marketing, todo estaba prefabricado. Estaba hecho desde España, desde Barcelona”, destaca Campoy. Incluso, la voz que abría el recopilatorio y que decía con acento caribeño: “Y qué tal si salimos todos a bailar… ¡Caribe Mix!”, pertenecía al catalán Toni Ten, productor y compositor detrás de éxitos como Duro de pelar, de Rebeca, o Europe’s living a celebration, de Rosa López, que compitió en Eurovision en 2002.

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El resultado de todo esto fueron “más de 500.000 unidades vendidas [en su primera edición, la del 96] y agotado en las tiendas”. Y 30 años después, las consecuencias todavía se notan. “La música latina entró de lleno en España. Las discotecas de verano ya no podían vivir sin los éxitos latinos”, apunta Campoy. Caribe Mix había dejado de ser únicamente un disco para convertirse en una fórmula que Max Music repetiría durante los siguientes veranos. Aunque lo haría ya sin uno de sus creadores.

Auge y caída de Max Music (y el intento de secuestro y asesinato de Ricardo Campoy)

En 1997, apenas un año después del nacimiento del recopilatorio, Campoy rompió con su socio Miguel Degà y abandonó la discográfica para fundar Vale Music. “Tuve unas desavenencias muy importantes con él y entonces me marché y dejé la compañía”, resume. Entre finales de los 80 hasta su salida, varios DJs han denunciado que sufrieron abuso laboral y amenazas por parte del propio Degá. El DJ Toni Peret lo cuenta así en el libro Toni Peret y sus herman@s en el ritmo: historia, ocio y negocio de la música de baile en España (Applehead Team, 2024), escrito por el periodista David Cuevas: “[Le dije:] ‘Igual me voy a la competencia’. Ricardo no decía nada, pero Miguel: ‘Como te vayas a Blanco y Negro Music haré que te busquen y te corten los dedos… En serio. Y si no tienes suficiente…’ En ese momento abrió un cajón y me enseñó un Colt corto… Un revólver plateado que tenía en su escritorio. Pero no me apuntó con él (menos mal)”.

José María Castells junto a Toni Peret y Quique Tejada

La ruptura entre los dos socios y amigos terminó llevando el enfrentamiento mucho más lejos. Al fundar su nueva discográfica, Campoy se llevó consigo a varios trabajadores de Max Music, entre ellos Peret y Castells. Las dos compañías pasaron entonces de compartir el mercado a competir por él. “Mi nombre es Ricardo Campoy y hace 25 años intentaron asesinarme”, relata él mismo en el primer capítulo de Megamix Brutal, la miniserie documental de tres episodios estrenada en 2024 sobre el auge y caída de la discográfica, cuyos acreedores pidieron su quiebra en 1999.

El 3 de septiembre de 1998, los Mochaorejas, tres sicarios mexicanos contratados por Degá y conocidos por cortar las orejas de sus víctimas para enviárselas a su familia a cambio de dinero, secuestraron por error a Castells en vez de a Campoy en un aparcamiento de la calle Numancia de Barcelona. “Empecé a hilar cuando me decían: ‘Campoy, vamos a matar a tu mujer y a tus hijos…’ Y yo, ¿Campoy? Pero claro, estaba amordazado y no podía hablar. Tuve la suerte de que, ya bastante más tarde, con el mechero miraron mi cartera y vieron mi DNI. Ahí se dieron cuenta de que era un error”, explicó Castells en el citado libro. Se confundieron porque tenía el mismo modelo de coche. El error le salvó la vida. Pocos días después, la policía detuvo a Degà, quien en 2001 fue condenado a tres años de cárcel por secuestro. En 2005 se fugó de la prisión de Quatre Camins, donde sólo acudía a dormir. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

El fin de la canción del verano

Tras la desaparición de Max Music, Blanco y Negro Music, su mayor competencia, adquirió sus derechos de marca y continuó explotando su catálogo, incluyendo sus mayores éxitos, como Caribe Mix, Max Mix o Máquina Total. “Es una cosa que me fastidió mucho, porque evidentemente lo que menos me gusta es que una cosa que creé yo con todo mi trabajo y todo mi esfuerzo acabara en manos de mi competencia y de mi compañía rival”, apunta ahora Campoy. Por su parte, su nueva compañía continuó explotando el recopilatorio veraniego a partir del año 2000 bajo el nombre de Caribe (sin “Mix”).

30 años después, esta cadena ha desaparecido. También aquellos temas que hoy recordamos con nostalgia de la época estival. “Aquellos álbumes no es que ayudaran per se al concepto de ‘canción del verano’, porque podían contenerla o no, pero sí ayudaban a que entendiéramos la música de los meses de verano como un género en sí mismo. Eso, hoy día, se ha perdido”, apunta el periodista y crítico musical Odi O’Malley. Por eso, asegura, “ahora el verano musical se extiende de enero a diciembre”. Lo hemos visto con Superestrella de Aitana, cuya canción se estrenó el 30 de mayo del 2025 como parte de su último disco, Cuarto Azul. La canción lleva sonando sin parar desde entonces y el Mundial no ha hecho más que reactivar lo que ya parece un éxito inmortal.

“La industria digital le dio una bofetada al sistema: de pronto el usuario conocía las canciones a través de su móvil u ordenador. Como el público dejó de depender de esos medios, empezaron a perder peso. Pero en el caso de la televisión y, sobre todo, de la radio, han perdido impacto a nivel general más allá de lo musical. ¿Hace cuánto que una canción no es un éxito porque la pone la radio, sino que la radio pone una canción que ya está probada como éxito?“, reflexiona.

Cartel del Caribe Mix Festival 2026

Queda la nostalgia. Este 2026, la marca ha regresado convertida en Caribe Mix Festival, un proyecto impulsado por Daniel Alejandre Morte, CEO de Deep Delay Management, en colaboración con Blanco y Negro, actual propietaria de la marca. El tour arrancó el pasado 30 de abril en Barcelona y ha reunido sobre el escenario a nombres vinculados a aquellos años como David Civera, Raúl, Soraya, King África, La Fiesta, El Símbolo, Guaraná, Gusanito o Malena Gracia, entre muchos otros. Tras pasar por Gijón, Almodóvar del Campo, Cádiz, Santander y Talavera de la Reina, todavía tiene previstas dos paradas: Santa Cruz de Tenerife, el 5 de septiembre, y Madrid, el 7 de noviembre. La organización ya trabaja en una nueva gira para 2027.

“Más que recuperar un festival, lo que estamos intentando recuperar es una época y todas las emociones que vienen asociadas a ella”, explican desde la organización. Tres décadas después, Caribe Mix ya no necesita fabricar la banda sonora del verano: basta con hacer sonar de nuevo los recuerdos de más de una generación.