Muere un obrero de 22 años al caer de 10 metros en el Coliseo de Roma: el arnés no estaba enganchado a la cuerda de seguridad

El Coliseo de Roma, imagen de archivo. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

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Una tragedia laboral ha sacudido a Italia. Andrea Moretti, un obrero de 22 años, ha fallecido esta madrugada tras precipitarse desde una altura de diez metros en el interior del Coliseo de Roma. El trabajador se encontraba realizando labores nocturnas para la instalación del nuevo sistema de iluminación cuando ocurrió el accidente. Ante la gravedad de lo sucedido, el Gobierno italiano ha paralizado de inmediato todos los trabajos y ha ordenado el cierre completo del monumento al público.

Los hechos se produjeron en torno a la medianoche en el sector del anfiteatro que da a la conocida Via Labicana. Moretti, un técnico capacitado para realizar trabajos en altura sin necesidad de andamios, trabajaba en la conexión del cableado eléctrico cuando se precipitó desde el tercer nivel hasta el segundo. Aunque sus compañeros alertaron inmediatamente a los servicios de emergencias, el personal sanitario únicamente pudo certificar su muerte como consecuencia del impacto.

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Junto a él se encontraban otros dos trabajadores de la misma empresa especializada con sede en Teramo, entre ellos su cuñado Gabriele. “Oímos el golpe y supimos de inmediato que algo grave había sucedido. Corrimos hacia donde estaba Andrea y lo encontramos en el suelo, todavía con el casco puesto y todo su equipo”, declaró a las fuerzas de seguridad el familiar de la víctima, según recoge el diario italiano Corriere della Sera.

La cuerda estaba intacta

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por los carabinieri y los inspectores del Servicio de Prevención y Seguridad en los Ambientes de Trabajo (Spresal) han confirmado que el operario llevaba puesto el chaleco de protección y el arnés de seguridad. Sin embargo, la cuerda de seguridad no se encontraba enganchada al equipo en el momento de la caída.

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Un aviso de cierre en el exterior del Coliseo de Roma. (REUTERS/Remo Casilli)

Los peritos recuperaron la cuerda de seguridad completamente intacta, sin muescas ni signos de haberse desgarrado durante el accidente. Del mismo modo, el ojal de fijación situado quince metros más arriba tampoco presentaba deformaciones ni evidencias de haber sufrido un tirón repentino.

La Fiscalía de Roma, coordinada por el fiscal adjunto Antonino Di Maio, ha abierto diligencias por un presunto delito de homicidio imprudente. Toda la equipación ha sido incautada para determinar mediante un peritaje si se produjo un fallo del sistema de anclaje que provocó que el mosquetón se soltara o si, por el contrario, la tragedia se debió a una distracción o error humano.

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La conmoción institucional ha sido inmediata. El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, que se desplazó hasta el Coliseo durante la madrugada, dio la instrucción directa de cancelar cualquier obra en el anfiteatro hasta nueva orden. Por su parte, el director del Parque Arqueológico, Simone Quilici, confirmó la suspensión total de las visitas turísticas y de las actividades culturales programadas en el recinto en señal de duelo.

Organizaciones sindicales como la CGIL y la UGL han calificado la muerte de “inaceptable” y han exigido una revisión urgente de las condiciones de seguridad y de los plazos de ejecución en las licitaciones para la conservación del patrimonio público en Italia.

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