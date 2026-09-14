Asesinada una estudiante española de 21 años en México: las autoridades investigan si ha sido un crimen machista

Manifestación contra la violencia de género. (EFE/Luis Gandarillas)

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Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos, en el centro del país. La Fiscalía investiga el caso como un posible crimen machista, según han informado este domingo autoridades locales.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

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Blumenkron ha explicado que tras obtener la confirmación del crimen, las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

No han trascendido los detalles de lo ocurrido

Blumenkron ha detallado a la prensa mexicana que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

La Universidad de Granada en shock

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado este lunes su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de la estudiante. En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven “para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos” y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

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La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus “más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de la joven en estos momentos de tan profundo dolor” y reitera la “necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” como “institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico”.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que “es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México”.

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