España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el presidente de Ceuta, tres actores y un español internacional

Pablo Motos recibe del 14 al 17 de septiembre a seis rostros conocidos que contarán sus novedades en el espacio de Antena 3

El porcentaje corresponde a un 4 y no a un 21 como dijeron
Pablo Motos afirma que “nadie comprobó el dato” erróneo que compartió junto a Sonsoles Ónega acerca del IVA de los libros (El Hormiguero)
Guardar

El Hormiguero continúa con su regreso a la televisión después de las vacaciones y ya tiene preparada una nueva tanda de invitados para su segunda semana de temporada.

Del lunes 14 al jueves 17 de septiembre, Pablo Motos volverá a abrir las puertas de su plató para recibir a seis rostros muy diferentes entre sí: política, humor, cine y música se dan la mano en cuatro noches que prometen dejar más de una conversación interesante.

PUBLICIDAD

La semana arranca con actualidad y humor, cambia de tercio el martes con una de las parejas de actores más esperadas del momento, se entrega a la música el miércoles y termina con un apellido que no necesita demasiadas presentaciones. Juan Vivas, Leo Harlem, José Coronado, Martiño Rivas, Pablo López y Julio Iglesias Jr. serán los encargados de poner rostro a la segunda semana del programa de Antena 3.

Lunes 14: Juan Vivas y Leo Harlem

Juan Vivas y Leo Harlem. (Atresmedia)
Juan Vivas y Leo Harlem. (Atresmedia)

El lunes tendrá un arranque marcado por la actualidad. Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se sentará junto a Pablo Motos para abordar la complicada situación que atraviesa la ciudad, con especial atención a la crisis migratoria. Su visita llevará al plató uno de los asuntos políticos y sociales que más titulares han generado durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

Pero la noche cambiará radicalmente de tono con la llegada de Leo Harlem. El cómico y actor acudirá al programa para presentar sus nuevos proyectos, justo después del estreno en cines de Un plan perfecto, la comedia dirigida por María Pulido en la que comparte reparto con Jordi Sánchez, Raquel Guerrero y Ernesto Sevilla.

La película llegó a las salas el pasado 11 de septiembre y gira en torno a una familia al borde del desahucio que descubre un túnel secreto que conduce hasta el banco situado frente a su casa.

Martes 15: José Coronado y Martiño Rivas

Jose Coronado y Martiño Rivas. (Atresmedia)
Jose Coronado y Martiño Rivas. (Atresmedia)

El martes llega uno de los platos fuertes de la semana con José Coronado y Martiño Rivas. Los dos actores compartirán plató para hablar de uno de los estrenos televisivos más esperados de este mes: El problema final, la nueva miniserie de Netflix basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

La ficción, que llegará a la plataforma el 25 de septiembre, mezcla misterio, thriller y ambientación de época. Coronado interpreta a Basil, un actor retirado que en el pasado dio vida a Sherlock Holmes y que se ve obligado a utilizar sus dotes detectivescas cuando una mujer aparece muerta en un hotel aislado de un pequeño islote próximo a Mallorca. Martiño Rivas da vida a Foxá, un joven escritor de novelas de misterio que se verá implicado en la investigación.

Miércoles 16: Pablo López

Pablo López. (Atresmedia)
Pablo López. (Atresmedia)

La música será la protagonista absoluta del miércoles con Pablo López, que regresa al plató de su tocayo justo en una semana especialmente importante para él. El malagueño está a punto de publicar El Cuatro, su quinto álbum de estudio, que verá la luz el 18 de septiembre, apenas dos días después de su visita al programa.

El disco supone además su regreso discográfico seis años después de Unikornio. Once millones de versos después de ti y está formado por diez canciones y una introducción. El piano, como no podía ser de otra manera, continúa ocupando un lugar central en un trabajo que el propio equipo del artista define como una evolución de su universo musical.

Y hay otro motivo para que su visita llegue en un momento especialmente oportuno: el viernes 18 de septiembre arranca la nueva edición de La Voz, donde Pablo López repetirá como coach junto a Mika, Lola Índigo y Melendi.

Jueves 17: Julio Iglesias Jr.

Julio José Iglesias. (Atresmedia)
Julio José Iglesias. (Atresmedia)

La semana terminará con un invitado que aporta ese toque internacional que tantas veces busca El Hormiguero: Julio Iglesias Jr.. El cantante se sentará con Pablo Motos para repasar su trayectoria y hablar de sus próximos proyectos, entre ellos Julio Iglesias Experience, el espectáculo con el que está recorriendo España y en el que interpreta algunos de los grandes éxitos de su padre.

El proyecto tiene por delante una extensa agenda de conciertos durante los próximos meses, con citas en ciudades como Barcelona, Valencia, Vigo, Zaragoza, Madrid o Bilbao. En Madrid, por ejemplo, está prevista una actuación el próximo 16 de noviembre en el Nuevo Teatro Alcalá.

Así, El Hormiguero vuelve a apostar por una semana de perfiles muy diferentes, pero con un denominador común: todos llegan al plató de Pablo Motos con algo que contar. Actualidad, humor, cine, música y grandes nombres de la cultura española se repartirán durante cuatro noches en las que las entrevistas prometen dejar titulares.

Temas Relacionados

Pablo MotosEl HormigueroAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todas las versiones de la muerte de Sandra Mozarowsky: la misteriosa caída de la actriz que murió embarazada y presuntamente fue amante del rey Juan Carlos I

La joven de 18 años murió el 14 de septiembre de 1977 después de haber caído desde el cuarto piso de su casa en Madrid

Todas las versiones de la muerte de Sandra Mozarowsky: la misteriosa caída de la actriz que murió embarazada y presuntamente fue amante del rey Juan Carlos I

Meghan Markle muestra por primera vez su nueva vida en Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos

Los duques de Sussex han comenzado una nueva etapa en sus vidas al decidir poner fin a Estados Unidos y mover su residencia a los Cotswolds ingleses

Meghan Markle muestra por primera vez su nueva vida en Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos

España no se despide del calor de “pleno verano”: la Aemet adelanta que el termómetro solo bajará en estas regiones

La semana empieza con temperaturas más de 10 grados por encima de lo normal en esta época del año

España no se despide del calor de “pleno verano”: la Aemet adelanta que el termómetro solo bajará en estas regiones

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en distintas ciudades de España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Cortada la línea 9 de Metro de Madrid entre Puerta de Arganda y Sainz de Baranda por “causas técnicas”

El trayecto está interrumpido en las 13 paradas que unen las dos estaciones. La compañía ofrece como alternativa el autobús 71 de la EMT

Cortada la línea 9 de Metro de Madrid entre Puerta de Arganda y Sainz de Baranda por “causas técnicas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Pablo Casado soñó con volar en los Falcon como presidente... ahora podría gestionar sus reparaciones por 80,5 millones a través de su fondo de defensa Hyperion

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania