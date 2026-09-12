Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Presidente de FIFA, Gianni Infantino, con el presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa (Reuters/Maria Lysaker)

Guardar

La disputa por la final del Mundial 2030 sumó un nuevo capítulo después de que Fouzi Lekjaa asegurara que se jugará en el Gran Estadio Hassan II, en la provincia marroquí de Benslimane. La declaración del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) se produjo en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre. El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro.

De esta forma, a las tensiones entre España y Marruecos por la entrada masiva en Ceuta se suma ahora un repunte de las diferencias entre federaciones. “España será el lugar de la final del Mundial 2030 porque no puede ser de otra manera”, aseguró Rafael Louzán, el presidente de la RFEF. También entró la FIFA al cruce de declaraciones, para añadir que la decisión no está todavía tomada. La figura de Lekjaa sitúa el debate sobre el Mundial dentro de la contienda política marroquí.

PUBLICIDAD

La FIFA concede a la candidatura de España, Portugal y Marruecos la organización del Mundial 2030

La sede de la final del Mundial 2030

La FIFA todavía no anunció qué ciudad albergará la final del torneo que organizarán España, Portugal y Marruecos. La entidad prevé, además, tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como parte de los homenajes por el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Montevideo en 1930. Tras las palabras de Lekjaa, un portavoz de la FIFA indicó a Reuters que el organismo tomará una decisión “a su debido tiempo”. La respuesta dejó sin confirmación oficial la versión difundida por el responsable de la federación marroquí.

El Gran Estadio Hassan II se levanta a unos 60 kilómetros de Casablanca, dentro de la provincia de Benslimane. El proyecto prevé una capacidad bruta de 115.000 espectadores, cifra que lo convertiría en el estadio específico para fútbol más grande del mundo. Su apertura está prevista para finales de 2027. Marruecos busca que ese recinto sea elegido para la final, aunque España también cuenta con aspiraciones para llevar el partido a Madrid.

PUBLICIDAD

Propuesta del estadio Hassán II (Reuters)

El Mundial en la campaña marroquí con Lekjaa

Lekjaa combina la presidencia de la FRMF con el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto. Su presencia en los actos del PAM ha reforzado las especulaciones sobre su futuro político, a pocos días de los comicios legislativos. Ya es una cara visible en su campaña. En un acto en Marrakech acusó al Ejecutivo de haber agravado las dificultades de las familias y la precariedad entre los jóvenes.

Su participación coincide con una competencia abierta por el control del próximo gobierno, en un escenario donde el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), del actual jefe de Gobierno Aziz Akhannouch, intenta conservar su posición. La exposición política del presidente de la FRMF se apoya, además, en su peso dentro del fútbol marroquí. Durante su gestión, la selección nacional alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022, la mejor actuación de un equipo africano en la historia del torneo. También participó en el proceso que derivó en la candidatura conjunta con España y Portugal para 2030. El proyecto del estadio Hassan II se transformó en una pieza central de esa estrategia.

PUBLICIDAD