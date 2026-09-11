Los estrenos más esperados de la semana: del regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock con ‘Prácticamente magia 2′ a la nueva comedia de Leo Harlem

De 'Prácticamente magia 2' a 'Un plan perfecto', estos son los estrenos más esperados de la semana.

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La semana pasada fue la de tomar la temperatura a la vuelta a la normalidad, pero esta que llega ya es hora de recargar del todo las pilas con una gran oleada de estrenos. Septiembre es un mes en el que las miradas siempre están puestas en los festivales de Venecia o San Sebastián, pero que entre medias deja algunas de las grandes joyas de la temporada.

En esta semana, todo el peso recae sobre estrellas internacionales de la talla de Nicole Kidman y Sandra Bullock por Prácticamente magia 2, o de Saoirse Ronan por su magnífica actuación en Bad Apples. Entre medias hay lugar para nuevos títulos de nuestro cine, en especial la road movie entre padre e hijo de Lionel, el thriller psicológico y claustrofóbico que propone El nido o la nueva comedia familiar con toque navideño de Leo Harlem. ¿Cuál no piensas perderte este fin de semana?

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Prácticamente magia 2

Imagen de 'Prácticamente magia 2'

Prácticamente magia 2 recupera a Sandra Bullock y Nicole Kidman como Sally y Gillian, dos integrantes de una familia de brujas marcada por una maldición amorosa que se ha extendido durante siglos. La secuela, ambientada 25 años después de la historia original, suma a Maisie Williams y Joey King como parte de las nuevas generaciones del clan. Las hermanas deberán reunirse para enfrentar secretos del pasado, revelaciones vinculadas a sus poderes y decisiones que exigirán sacrificios. Su objetivo será romper de una vez por todas el hechizo que ha condicionado el destino de su familia.

Lionel

Imagen de 'Lionel'

Lionel es una road movie a medio camino entre la ficción y el documental, inspirada en las vidas reales de Lionel Corral Bernal y su padre, también llamado Lionel. La historia comienza cuando el protagonista acepta viajar junto a su distante padre para visitar a su hermana en Francia. El trayecto, que parecía una simple travesía por carretera, deriva en un ajuste de cuentas entre ambos. A través de caminos desconocidos y recuerdos silenciados, Lionel deberá tomar distancia dentro de su propia familia y buscar una oportunidad para reconstruir vínculos que parecían rotos.

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Bad Apples

Bad Apples Paramount+

Bad Apples, la comedia negra protagonizada por la actriz irlandesa Saoirse Ronan, sigue a Maria, una maestra de primaria empeñada en motivar a un grupo de niños de diez años. Su trabajo se complica por un alumno rebelde y caótico, cuyo comportamiento amenaza su carrera. Tras tomar varias malas decisiones, Maria termina por llevar al niño a su casa y encerrarlo allí de forma accidental. Mientras busca una salida a la situación, descubre que la clase comienza a prosperar sin él. El entusiasmo de los padres y del personal docente convierte su secreto en un problema todavía mayor.

El nido

Imagen de 'El nido'

El nido, el thriller psicológico dirigido por Hugo Stuven y protagonizado por Michelle Jenner, presenta a Marta (Jenner), una mujer consumida por el miedo al mundo exterior. Convencida de que solo ella puede proteger a los suyos, mantiene recluidos en casa a su madre y a su hijo pequeño, bajo unas reglas que parecen garantizar su seguridad. Esa aparente calma se quiebra con la llegada de Velasco, un hombre cuya presencia altera el frágil equilibrio del hogar. El encuentro obliga a Marta a enfrentarse a los temores que han definido su vida y a una oscuridad íntima oculta tras su obsesión protectora.

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Un plan perfecto

Imagen de 'Un plan perfecto'

La nueva comedia navideña protagonizada por Leo Harlem, con Jordi Sánchez o Ernesto Sevilla en el reparto, sigue a los Ibáñez, una familia arruinada cuya convivencia se desmorona mientras el banco amenaza con desahuciarlos. Todo cambia cuando descubren un túnel bajo su casa, excavado para robar la sucursal de enfrente. Con Rufus, un ladrón retirado, deciden completar el golpe para salvar su situación. Pero las discusiones, los imprevistos y la falta de coordinación convierten el plan en un caos. Entre situaciones disparatadas, descubrirán que quizá el botín no sea lo único que necesitan para recuperar la ilusión y reconstruir su familia.