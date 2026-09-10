La Guardia Civil advierte de los imprescindibles para la ruta de montaña: “Planificar el itinerario para acabar con luz diurna no es una sugerencia”

La planificación previa busca evitar que el anochecer sorprenda durante el regreso a los montañistas (Magnific)

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La Guardia Civil ha difundido a través de su cuenta de X una alerta dirigida a quienes realizan actividades en la montaña ante la reducción de las horas de luz. El mensaje pone el foco en dos aspectos, como son calcular con precisión la duración de la salida y contar con iluminación propia en caso de que el recorrido se prolongue más de lo previsto.

“El reloj de la montaña no perdona los errores de cálculo”, señala el mensaje. La frase resume el sentido de la advertencia que hace referencia a que una planificación imprecisa puede dejar a los excursionistas sin margen para terminar el itinerario con luz natural.

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La Guardia Civil subraya que los días son “visiblemente más cortos”. Esa referencia sitúa el aviso en un período en el que el horario de salida adquiere mayor importancia. La reducción de la luz diurna obliga a ajustar la previsión de cada actividad y a evitar cálculos que dependan de que todo se desarrolle según lo previsto.

Calcular el regreso

El texto no detalla qué tipo de recorridos abarca la advertencia. Aun así, se dirige de forma general a quienes acuden a la montaña, desde personas que realizan rutas a pie hasta quienes afrontan actividades que requieren más tiempo o atraviesan zonas con menor visibilidad.

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La expresión “errores de cálculo” puede comprender una salida iniciada demasiado tarde, una duración prevista que no contempla el regreso o una estimación que no considera las pausas y el ritmo real de los participantes.

La principal instrucción de la publicación es clara: “Planificar el itinerario para finalizar siempre con luz diurna no es una sugerencia; es un protocolo de autoprotección”.

Una linterna frontal aporta visibilidad si el regreso se prolonga hasta el anochecer (Magnific)

Con esa formulación, la Guardia Civil presenta el final de la ruta antes del anochecer como una pauta de seguridad. No plantea la luz natural como una cuestión de comodidad ni como un detalle secundario de la preparación. La sitúa dentro de las decisiones que cada persona debe tomar para reducir su exposición a una situación de riesgo.

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La referencia a un “protocolo de autoprotección” también traslada la responsabilidad de la preparación a quienes salen a la montaña. La advertencia apunta a decisiones previas: elegir la hora de inicio, conocer el tiempo disponible y evitar que la caída de la tarde sorprenda al grupo durante el recorrido.

La advertencia se produce después de un año de intensa actividad para los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. En 2025 realizaron 1.210 rescates, 14 más que el año anterior, la cifra más alta de su historia. La mitad de las intervenciones tuvo lugar en los Pirineos.

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Luz propia ante imprevistos

El segundo elemento destacado por la Guardia Civil es el material de iluminación. El cuerpo pide no confiar “únicamente” en los dispositivos móviles y señala que una linterna frontal con baterías de repuesto es “equipo obligatorio, no opcional”.

El mensaje establece una diferencia entre llevar un teléfono y disponer de una linterna frontal. El móvil puede contar con una función de iluminación, pero la Guardia Civil advierte que no debe ser la única alternativa. La luz del dispositivo queda planteada como un recurso insuficiente si una persona debe avanzar en la oscuridad o afrontar una demora durante la actividad.

Vídeo del rescate de dos senderistas perdidos en Parres, Asturias.

A diferencia del teléfono, la linterna frontal está destinada a alumbrar el camino y permite mantener las manos libres. El aviso añade, además, la necesidad de contar con baterías de repuesto, una previsión que evita depender de una única carga.

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El cierre del mensaje retoma la dimensión preventiva: “La montaña siempre estará ahí y tu seguridad es lo primero. Prepárate adecuadamente”. La frase plantea que una salida puede aplazarse o adaptarse si las condiciones de tiempo y luz no ofrecen un margen suficiente. El aviso, en definitiva, pide que el itinerario y el material se definan antes de salir, con el regreso durante el día como referencia.