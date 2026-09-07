Espana agencias

Muere el piloto Pablo Amorós en un accidente en La Palma del Condado (Huelva)

Guardar

Huelva, 7 sep (EFE).- El piloto Pablo Amorós Leblic falleció este domingo tras sufrir un accidente durante una prueba del GTI Trophy disputada en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado (Huelva), informó la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento del piloto.

También la organización del GTI Trophy y el RACE han mostrado públicamente sus condolencias por el suceso.

PUBLICIDAD

Las circunstancias concretas del accidente todavía no han trascendido oficialmente.

El accidente se produjo durante la cuarta cita del GTI Trophy, campeonato en el que Amorós participaba esta temporada. El piloto ocupaba la quinta posición del certamen antes de la prueba de Monteblanco.

PUBLICIDAD

Pablo Amorós, abogado de profesión, tenía una larga trayectoria en el mundo de la competición. Era un habitual de las carreras de circuito y también había participado en pruebas de rallys y todo terreno. A lo largo de su trayectoria compitió en certámenes como la Copa Hyundai, la Mini Challenge y la Copa Kobe Motor, además de participar durante varias temporadas en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno.

Su vinculación con el automovilismo se remontaba a años atrás. Ya en 2011 figuraba entre los participantes de la Mini Challenge, donde terminó quinto de la clasificación general con 166 puntos. En aquella temporada también llegó a competir en el propio Circuito de Monteblanco, entonces dentro del calendario de la competición.

En 2022 alcanzó uno de los principales éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de España de Rallys Todo Terreno en la categoría Open junto a su equipo. Los registros de competición de aquel año recogen además su participación con un Dacia Duster en el Campeonato de España.

Este año, Amorós había retomado con especial intensidad la competición en circuito. En abril, ILEX Tax & Legal, firma de la que era socio director, anunció su participación en el GTI Trophy, una competición a la que regresaba después de su experiencia en el todoterreno. La propia firma destacaba entonces la trayectoria acumulada desde 2021, cuando inició su proyecto deportivo en el Campeonato de España de Todo Terreno, y recordaba el título nacional conseguido en 2022.

El regreso a los circuitos se produjo en el Circuito del Jarama los días 17 y 18 de abril, dentro del GTI Trophy. La participación de Amorós formaba parte de un proyecto que combinaba su actividad profesional como abogado con su pasión por el automovilismo.

El GTI Trophy, campeonato en el que competía este fin de semana en Monteblanco, nació en 2025 y está reservado a Volkswagen Golf GTI de cuarta generación preparados específicamente para competición. EFE

maf/cb/fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un escudo antiradiación: el hongo que crece en nuestro interior y repara el ADN dañado

Este hongo parece actuar como un auténtico intermediario dentro del ecosistema intestinal

Un escudo antiradiación: el hongo que crece en nuestro interior y repara el ADN dañado

La Séptima ultima sus fichajes: la periodista Verónica Sanz se suma al equipo de Javier Ruiz

La periodista da el salto desde Atresmedia a la nueva cadena de José Miguel Contreras

La Séptima ultima sus fichajes: la periodista Verónica Sanz se suma al equipo de Javier Ruiz

La princesa Leonor comienza las clases: su llegada a la Universidad Carlos III de Madrid con look relajado y cabello recogido

La hija de Felipe VI ha comenzado este lunes, 7 de septiembre, el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública de Getafe

La princesa Leonor comienza las clases: su llegada a la Universidad Carlos III de Madrid con look relajado y cabello recogido

Fernando Díaz de la Guardia regresa a la televisión tras dos años apartado de las cámaras por una parálisis facial: “Las secuelas no me lo impiden”

El periodista granadino se pone al frente de Andalucía Mediodía, el nuevo espacio informativo de Canal Sur que arranca este lunes 7 de septiembre

Fernando Díaz de la Guardia regresa a la televisión tras dos años apartado de las cámaras por una parálisis facial: “Las secuelas no me lo impiden”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles culpan a Marruecos y suspenden al Gobierno por la crisis en Ceuta: Vox y la Guardia Civil, los mejor valorados

Los españoles culpan a Marruecos y suspenden al Gobierno por la crisis en Ceuta: Vox y la Guardia Civil, los mejor valorados

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

Feijóo busca captar votos del PSOE con sus acusaciones contra Marruecos, pero se arriesga a hipotecar sus relaciones con Rabat: “Tenemos aquí una oportunidad”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

ECONOMÍA

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español