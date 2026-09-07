Muere el piloto Pablo Amorós en un accidente en La Palma del Condado (Huelva)

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Huelva, 7 sep (EFE).- El piloto Pablo Amorós Leblic falleció este domingo tras sufrir un accidente durante una prueba del GTI Trophy disputada en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado (Huelva), informó la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento del piloto.

También la organización del GTI Trophy y el RACE han mostrado públicamente sus condolencias por el suceso.

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Las circunstancias concretas del accidente todavía no han trascendido oficialmente.

El accidente se produjo durante la cuarta cita del GTI Trophy, campeonato en el que Amorós participaba esta temporada. El piloto ocupaba la quinta posición del certamen antes de la prueba de Monteblanco.

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Pablo Amorós, abogado de profesión, tenía una larga trayectoria en el mundo de la competición. Era un habitual de las carreras de circuito y también había participado en pruebas de rallys y todo terreno. A lo largo de su trayectoria compitió en certámenes como la Copa Hyundai, la Mini Challenge y la Copa Kobe Motor, además de participar durante varias temporadas en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno.

Su vinculación con el automovilismo se remontaba a años atrás. Ya en 2011 figuraba entre los participantes de la Mini Challenge, donde terminó quinto de la clasificación general con 166 puntos. En aquella temporada también llegó a competir en el propio Circuito de Monteblanco, entonces dentro del calendario de la competición.

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En 2022 alcanzó uno de los principales éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de España de Rallys Todo Terreno en la categoría Open junto a su equipo. Los registros de competición de aquel año recogen además su participación con un Dacia Duster en el Campeonato de España.

Este año, Amorós había retomado con especial intensidad la competición en circuito. En abril, ILEX Tax & Legal, firma de la que era socio director, anunció su participación en el GTI Trophy, una competición a la que regresaba después de su experiencia en el todoterreno. La propia firma destacaba entonces la trayectoria acumulada desde 2021, cuando inició su proyecto deportivo en el Campeonato de España de Todo Terreno, y recordaba el título nacional conseguido en 2022.

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El regreso a los circuitos se produjo en el Circuito del Jarama los días 17 y 18 de abril, dentro del GTI Trophy. La participación de Amorós formaba parte de un proyecto que combinaba su actividad profesional como abogado con su pasión por el automovilismo.

El GTI Trophy, campeonato en el que competía este fin de semana en Monteblanco, nació en 2025 y está reservado a Volkswagen Golf GTI de cuarta generación preparados específicamente para competición. EFE

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