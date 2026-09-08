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El legado de Camilo Sesto seis años después de su muerte: su recuerdo vivo en Alcoy y el estado actual de su hija Sheila Devil

El famoso cantante falleció el 8 de septiembre de 2019, a los 72 años, muy preocupado por la situación de su único descendiente

Camilo Sesto en un fotomontaje.
Camilo Sesto en un fotomontaje.
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Este 8 de septiembre se cumplen seis años de la muerte de Camilo Sesto, pero la figura del cantante sigue muy presente. Su legado continúa recorriendo escenarios, escuchándose entre las nuevas generaciones y, desde hace apenas tres meses, tiene además un lugar físico en su ciudad natal. El Museo Camilo Sesto de Alcoy, Alicante, es un sueño cumplido para sus seguidores, que lo esperaban con ganas. Tanto que se han vendido más de 3.000 entradas.

En el otro lado de su balance, menos amable, está la situación de su única hija, Sheila Devil, quien atraviesa una etapa completamente diferente, mucho más alejada de la exposición pública y centrada en su recuperación.

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Dos historias paralelas que permiten comprobar hasta qué punto el recuerdo del artista sigue vivo y cómo ha cambiado la vida de su hija en los últimos meses.

Sheila Devil en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @sheila.devil)
Sheila Devil en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @sheila.devil)

El museo de Camilo Sesto supera las 3.000 entradas

El espacio dedicado al cantante abrió sus puertas el pasado 11 de junio en la calle El Camí de Alcoy y, en apenas un trimestre, ya ha registrado una cifra que el Ayuntamiento considera especialmente significativa. El museo contabiliza 2.767 visitantes efectivos entre junio y agosto y alcanza las 3.001 entradas vendidas al incluir las reservas realizadas para septiembre.

Edificio que albergará el Museo Camilo Sesto en Alcoy, Alicante (Foto: Turismo Alcoy)
Edificio que alberga el Museo Camilo Sesto en Alcoy, Alicante (Foto: Turismo Alcoy)

El interés se ha mantenido estable durante el verano. En junio se registraron 929 visitas, en julio fueron 880 y agosto terminó con 958. El día con más afluencia es el sábado, aunque también destacan los miércoles y domingos, especialmente durante las mañanas. El Consistorio considera estos datos especialmente relevantes porque los meses de verano no suelen ser los de mayor actividad turística en Alcoy.

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El recinto pretende mostrar todas las facetas de Camilo Sesto. Una de sus plantas está dedicada a su trayectoria como intérprete, autor y productor, mientras que la otra se centra en su lado más íntimo, con objetos, recuerdos y elementos relacionados con su vida personal.

Además, el Ayuntamiento ya ha anunciado una promoción especial para el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, cuando las entradas tendrán un precio único de cinco euros durante esa mañana.

Sheila Devil, en una etapa mucho más discreta

Sheila Devil y Lourdes Onelas en una imagen de redes sociales. (instagram @sheila.devil)
Sheila Devil y Lourdes Onelas en una imagen de redes sociales. (instagram @sheila.devil)

Mientras el nombre de Camilo vuelve a ganar presencia en Alcoy, Sheila Devil mantiene un perfil mucho más bajo. La hija del cantante lleva meses centrada en un proceso de recuperación que ha decidido vivir lejos de la atención pública.

La última señal positiva llegó a través de las redes sociales, donde Sheila reapareció junto a su madre, Lourdes Ornelas, en una imagen que transmitía tranquilidad y cercanía. La fotografía, sin ningún mensaje añadido, fue interpretada por sus seguidores como una muestra de que atravesaba un momento más estable.

Su camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Después de años marcados por problemas personales y episodios relacionados con el consumo de sustancias, a comienzos de este año tomó la decisión de ingresar en un centro especializado para iniciar un proceso de recuperación. Desde entonces, la familia ha mantenido una actitud mucho más reservada respecto a su evolución.

Lourdes Ornelas ha sido una de las personas más importantes en ese recorrido. La madre de Sheila ha defendido públicamente la necesidad de afrontar la situación desde el acompañamiento y entendiendo las adicciones como una enfermedad.

En los últimos días, además, Christina Rapado ha hablado públicamente de Sheila. La actriz, que mantuvo una relación con Camilo Blanes hace más de una década, aprovechó su presencia en la presentación de la película Las 3.000 Maravillas para recordar aquella etapa.

Lourdes Ornelas y Camilo Blanes en una imagen de archivo. (Europa Press)
Lourdes Ornelas y Camilo Blanes en una imagen de archivo. (Europa Press)

Estuve muy enamorada de él”, reconoció al ser preguntada por su pasado junto a quien hoy es Sheila Devil. Rapado explicó que en otro momento intentó mantener una relación de amistad con ella, aunque actualmente ya no forma parte de su vida.

Pese a esa distancia, la actriz quiso dejar claro cuál es ahora su deseo: que Sheila continúe recuperándose y pueda encauzar su vida. “Lo único que quiero para ella es que tenga una pronta recuperación, que encauce su vida y que esté sana”, afirmó.

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