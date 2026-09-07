El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

Imagen del niño virtual Fran hecho con inteligencia artificial que utiliza la web francrafts como reclamo para vender bolsos.

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La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo una página web que comercializa bolsos utilizando como gancho comercial a un joven con síndrome de Down generado con inteligencia artificial.

La organización informa en un comunicado que la web francrafts.shop utiliza como reclamo a Fran, un joven que supuestamente elabora de manera artesanal todos los bolsos que se venden en la tienda online. “Aprovechando los más de 50.000 seguidores que ya tiene en la red social Tik Tok, sube vídeos e imágenes generados por IA donde aparece tejiendo y e intentando vender dicho productos”, señala la asociación.

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Argumenta que los vídeos “no son reales”, ya que contienen movimientos faciales “extraños o poco naturales, parpadeos irregulares, labios ligeramente desincronizados con la voz, voz excesivamente limpia o artificial, entonación monótona, respiraciones poco naturales, cortes o transiciones extrañas en el habla”.

La asociación señala que en las publicaciones, la empresa intenta generar en los consumidores un impacto emocional al destacar reiteradamente que los bolsos los elabora Fran, “una persona que aparece en los vídeos triste por no vender sus productos o siendo víctima de bullying. Con ello, se pretende inducir a los usuarios a adquirir estos bolsos movidos por la compasión o la empatía”.

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Facua ya denunció en julio a la web MimoStore, otra tienda online que empleaba la misma estrategia de utilizar a un joven con síndrome de Down generado por IA para vender macetas.

Cláusulas abusivas

La organización de consumidores informa que además de usar la imagen del inexistente Fran como gancho comercial, la web francrafts.shop incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de ‘Términos y servicio’.

Argumenta que, por un lado, la empresa señala que “no garantizamos que la apariencia o calidad de cualquier producto o servicio que usted adquiera cumpla con sus expectativas o sea igual que como se muestra o presenta en nuestras tiendas online” y que “todas las descripciones de los productos pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso a nuestra entera discreción”.

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En relación a los pedidos, la web informa de que “en el caso de que no aceptemos, hagamos un cambio o cancelemos un pedido, intentaremos avisarle poniéndonos en contacto con usted a través del correo electrónico, dirección de facturación o número de teléfono que nos haya proporcionado en el momento en que se realizó el pedido”.

Además, inciden en que “los precios, los descuentos y las promociones están sujetos a cambios sin previo aviso” y que “los precios publicados no incluyen impuestos”, lo que, según Facua, contraviene el artículo 60.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

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La organización de consumidores añade en su comunicado que se “desentienden” de cualquier problema con el envío del producto hasta el punto de que la web afirma de que «no somos responsables de cualquier retraso en el envío y la entrega”“.

Vincular el contrato a la voluntad del empresario

Ante todos estos incumplimientos Facua considera que la tienda online incluye cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario, por limitar los derechos básicos del consumidor, por falta de reciprocidad, sobre competencia y derecho aplicable y aquellas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Por todo ello, la asociación pide a la Dirección General de Consumo que abra una investigación y un expediente sancionador al responsable de la web francrafts.shop por “aplicar cláusulas abusivas que contravienen los derechos de los consumidores”.

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