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La Delegación del Gobierno prohíbe la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

El escrito aclara que el Ayuntamiento de la capital puede organizar un “acto institucional”, una figura distinta a la manifestación ciudadana y que no requiere el mismo marco jurídico que regula el ejercicio del derecho de reunión

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
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La Delegación del Gobierno en Madrid ha notificado este martes al Ayuntamiento de la capital la prohibición de la concentración prevista en la plaza de Cibeles, convocada en respaldo a Ceuta y programada para las 20:00 horas del miércoles, 2 de septiembre, frente a la sede del consistorio. La razón que han dado desde Delegación es que el Consistorio carece de legitimidad para amparar convocatorias bajo la figura del derecho de reunión. Así, el escrito al que ha tenido acceso EFE aclara que el Ayuntamiento puede organizar, si así lo decide, un “acto institucional”, una figura distinta a la manifestación ciudadana y que no requiere el mismo marco jurídico que regula el ejercicio del derecho de reunión.

En el comunicado, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, aclara que han informado tanto al Ayuntamiento como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a efectos de que puedan adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto institucional comunicado”.

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La cita se enmarca dentro de un conjunto de concentraciones impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras la llegada masiva de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio, y que llamó a los ayuntamientos de España a mostrar apoyo a Ceuta en coincidencia con la conmemoración del Día de la ciudad.

Entre los asistentes confirmados para el acto en Cibeles figuraban el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a los presidentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. También se esperaba la participación del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, acompañado por otros integrantes de la cúpula regional del partido.

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“Intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas”

Tras conocer la resolución de la Delegación del Gobierno, fuentes municipales consultadas por Europa Press han calificado la medida como “un intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta”. Además, desde el Ayuntamiento han adelantado que se encuentran evaluando distintas alternativas de respuesta ante la prohibición, sin detallar por el momento qué pasos legales o políticos podrían adoptar.

España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

La protesta se extiende a más de 260 municipios y llega hasta Bruselas

La convocatoria va más allá de la capital y se celebrará en más de 260 municipios de toda España. La mayoría de los actos se desarrollarán de manera simultánea, a las 20:00 horas, frente a las sedes consistoriales de cada localidad. En Madrid, el epicentro de la protesta se iba a trasladar al Congreso de los Diputados, mientras que la dimensión de la convocatoria trasciende hasta una manifestación paralela frente al Parlamento Europeo, en Bruselas.

Además de la FEMP, detrás de la organización se encuentra Por Ceuta, una plataforma surgida de manera espontánea en redes sociales. A través de su página web, la iniciativa centralizó la lista de convocatorias por localidades y ofreció pautas para su desarrollo, con una distinción clara entre los consistorios que se han sumado de forma oficial y aquellos ciudadanos que responden únicamente al difundido en internet.

“Ni banderas de partido, ni siglas en las pancartas”, establece uno de los principios centrales de la convocatoria, que insiste en el carácter apartidista del reclamo: “Es un acto pacífico y de la ciudad, no una campaña”. El texto recoge además una petición explícita de los vecinos de Ceuta: “No queremos que politicen nuestro dolor”.

La región con mayor densidad de convocatorias es la Comunidad de Madrid, donde a la cita central frente al Congreso se suman actos locales en Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Moralzarzal, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones y Tres Cantos.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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